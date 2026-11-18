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Είναι χθεσινό, αλλά έχει την αξία του, καθώς η συζήτηση για το θέμα συνεχίζεται: ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, «άδειασε» τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για το ζήτημα των νεκρών του Πολυτεχνείου.
Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι ο Μεϊμαράκης συντάχθηκε πλήρως με τον Κώστα Λαλιώτη, λέγοντας ότι το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου του 1973 υπήρξε εφιαλτικό για τους εξεγερμένους κατά της χούντας φοιτητές. «Δυστυχώς, ο Λαλιώτης έχει δίκιο» φέρεται να είπε σε συνομιλητές του, αναφερόμενος στο στοιχείο που είχε δώσει ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, ότι εκείνο το βράδυ έπεσαν πάνω από 20.000 σφαίρες.
Γενικά, στη ΝΔ η όλη κουβέντα φέρνει αμηχανία και εκτιμάται ότι σύντομα θα επιχειρηθεί να «κλείσει».
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