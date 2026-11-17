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Για τους γιατρούς της Καρνεάδου κλήθηκε να απαντήσει η Άριελ Κωνσταντινίδη, αποκαλύπτοντας ότι πριν κάποια χρόνια είχε επαφές μαζί τους.

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξαν φίλοι, ωστόσο, είχε τύχει να κάνουν παρέα, ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή της που βγαίνουν στο φως κάποια πράγματα, επισημαίνοντας ότι «καλό είναι να βγουν και άλλοι, καθώς υπάρχουν πολλοί».

«Είχα εντυπωσιαστεί από τους γιατρούς στο Κολωνάκι και μάλιστα κάναμε και παρέα μέχρι και το 2015. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον κάποια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια, βγαίνουν στο φως. Κάποιοι να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε. Δεν ήμασταν φίλοι, είχαμε μια κοινωνική συναναστροφή, αλλά τι σημασία έχει; Για κάποιους επαγγελματίες και μάλιστα σε αυτό το χώρο είναι τόσο επικίνδυνοι που καλό είναι να βγουν και άλλοι, γιατί είναι πολλοί» ανέφερε, μεταξύ άλλων, μιλώντας στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

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