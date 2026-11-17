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Το New Yorker δημοσίευσε ένα κριτικό άρθρο με τίτλο Η επίδραση της Μπάρι Γουάις στο εμβληματικό «60 Minutes» του CBS, το οποίο εξετάζει τη συνεχιζόμενη δημόσια συζήτηση γύρω από τηλεοπτικά στελέχη και την κατάσταση των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης. Στο επίκεντρο του άρθρου η διευθύντρια του ειδησεογραφικού/ενημερωτικού CBS η οποία περίπου ένα χρόνο από την ανάληψη καθηκόντων απασχολεί και τροφοδοτεί- σχεδόν πυκνή- αρθρογραφία.

Η πλατφόρμα Ground News καταμέτρησε 107 πρωτότυπα δημοσιεύματα ή αναλύσεις για την Γουάις μόνο στο διάστημα των τελευταίων 90 ημερών.

Στην δημοσιογραφία λέγεται πως όταν ο δημοσιογράφος γίνεται είδηση, τότε υπάρχει πρόβλημα.

Εδώ και κάποιο (αρκετό) καιρό γίνεται λόγος για «Το φαινόμενο Μπάρι Γουάις» («Bari Weiss effect») έκφραση που αποτυπώνει την πολιτισμική, συντακτική και οργανωτική ανατροπή —καθώς και τις έντονες αντιδράσεις στον χώρο των ΜΜΕ— που πυροδότησε στο CBS News η τοποθέτηση της συντηρητικής/κεντροδεξιάς σχολιάστριας και ιδρύτριας του The Free Press.

Η Γουάις από τότε που ανέλαβε τα ηνία στο ειδησεογραφικό σκέλος του CBS, με τις επιλογές και τους χειρισμούς στο παγκοσμίου φήμης ενημερωτικό μαγκαζίνο, κοντολογίς «του έχει αλλάξει τα φώτα» και έχει δεχθεί κριτική για παρεμβάσεις στο περιεχόμενο της εκπομπής.

Η πρεμιέρα του «60 Minutes» για την νέα (59η) σεζόν υπό τη νέα ηγεσία κατέγραψε ιστορικό χαμηλό 25ετίας με περίπου 7,94 εκατομμύρια θεατές (σημαντική πτώση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που η εκπομπή ξεπερνούσε τα 9-10 εκατομμύρια), ενώ τα επόμενα επεισόδια υποχώρησαν ακόμη περισσότερο, αγγίζοντας τα 5,64 με 6,77 εκατομμύρια θεατές, σύμφωνα με σχετικές αναφορές αμερικανικών και διεθνών ΜΜΕ.

Η Μπάρι Γουάις δεν στέκεται τόσο στα «νούμερα» και έχει υποβαθμίσει τη σημασία της τηλεθέασης, δηλώνοντας ότι η εστίασή της δεν βρίσκεται στα παραδοσιακά νούμερα της γραμμικής τηλεόρασης αλλά στη στρατηγική συνολικά. Την ίδια στιγμή πάντως δημοσιογραφικά στελέχη, όχι μόνον του CBS, αλλά και αναλυτές ΜΜΕ κάνουν λόγο για «καταστροφή» της εκπομπής ακόμα και ως σήμα κατατεθέν (brand name).

Μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει κριτική στη νέα ηγεσία χαρακτηρίζοντάς την προβληματική από τη δική του οπτική.

Ωστόσο, παρά τη θύελλα αντιδράσεων που περιβάλλει το «60 Minutes» από τότε που ανέλαβε η Γουάις, η εκδοχή της δημοφιλέστερης ενημερωτικής εκπομπής της Αμερικής έμοιαζε πολύ με το πρόγραμμα που έχουν συνηθίσει οι τηλεθεατές, αναφέρουν οι New York Times.

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