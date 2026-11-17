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Η προσωπική σχέση του επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με μια Κινέζα επιχειρηματία που φέρεται να είχε σχέσεις με τις μυστικές υπηρεσίες του Πεκίνου αποκτά νέες διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η εταιρεία Megaspeed, την οποία ερευνούν οι αμερικανικές αρχές για πιθανή παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα.
Η ιστορία έχει όλα τα στοιχεία ενός τεχνολογικού θρίλερ: έναν από τους ισχυρότερους επιχειρηματίες στον κόσμο, μια Κινέζα πρώην σύντροφό του, υποψίες κατασκοπείας και προηγμένα τσιπ που φέρονται να έφτασαν στην Κίνα μέσω Σιγκαπούρης, παρακάμπτοντας τις αμερικανικές απαγορεύσεις.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η Άλις Χουάνγκ, ιδρύτρια της Megaspeed, η οποία είχε προσωπική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και φέρεται να είχε δραστηριότητα για λογαριασμό των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.
Τη Δευτέρα, η αμερικανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε επισήμως ότι ερευνά τις εξαγωγές τσιπ της Megaspeed, με έδρα τη Σιγκαπούρη, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι διευκόλυνε κινεζικές εταιρείες να αποκτήσουν πρόσβαση σε αμερικανική τεχνολογία που υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς.
Τα υπουργεία Εμπορίου και Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι συνεργάζονται για να εφαρμοστεί «με πλήρη αυστηρότητα» η νομοθεσία σε περίπτωση που διαπιστωθούν εγκληματικές ενέργειες εκ μέρους της εταιρείας.
Η υπόθεση, πάντως, δεν είναι καινούργια. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το υπουργείο Εμπορίου είχε αρχίσει να εξετάζει τις δραστηριότητες της Megaspeed ήδη από το 2024.
Τον Μάιο του 2025 ζήτησε από τη Nvidia να παραδώσει έγγραφα σχετικά με τις άμεσες ή έμμεσες πωλήσεις της στη Megaspeed. Έναν μήνα αργότερα, ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός έβαλε την εταιρεία στον εσωτερικό του «μαύρο κατάλογο», απαγορεύοντας τις πωλήσεις προς αυτήν.
Τον Ιούνιο του 2025, Αμερικανοί αξιωματούχοι, με τη συνδρομή των αρχών της Σιγκαπούρης, πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο στη Megaspeed. Στο πλαίσιο της έρευνας κατέθεσε και η Άλις Χουάνγκ, η οποία τότε ήταν πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος.
Ακολούθησε η απόφαση του υπουργείου Δικαιοσύνης να ξεκινήσει ποινική έρευνα. Η Megaspeed έχει ανακοινώσει ότι η Χουάνγκ αποχώρησε από την εταιρεία τον Αύγουστο του 2025.
Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσαν έγγραφα που αποκάλυψε την Παρασκευή το Bloomberg, σύμφωνα με τα οποία προηγμένα τσιπ βρίσκονται ήδη σε λειτουργία σε κέντρο δεδομένων στη Σανγκάη.
Ορισμένοι από τους σέρβερ είχαν αρχικά πωληθεί στην Aperia Cloud Services, εμπορικό συνεργάτη της Nvidia με έδρα τη Σιγκαπούρη. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, πέρασαν από τη Megaspeed και εξήχθησαν λαθραία στην Κίνα.
Η διαδρομή αυτή βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να εμποδίσουν την πρόσβαση κινεζικών εταιρειών σε προηγμένους επεξεργαστές που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.
Η κοινή ανακοίνωση των δύο υπουργείων δεν κάνει καμία αναφορά στον Τζένσεν Χουάνγκ ή στην προσωπική σχέση του με την Άλις Χουάνγκ. Ωστόσο, η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.
Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ κατηγόρησε την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Εμπορίου ότι αγνόησε αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η Megaspeed διοχέτευε τεχνολογία της Nvidia στην Κίνα. Ζήτησε, μάλιστα, να διερευνηθούν και οι δεσμοί του Τζένσεν Χουάνγκ με την εταιρεία.
Η κυβέρνηση Τραμπ επιχειρεί πλέον να αποκρούσει τις επικρίσεις για τους χειρισμούς της, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουργείου Εμπορίου, υπό τον Χάουαρντ Λάτνικ, με το υπουργείο Δικαιοσύνης.
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