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Ένας πιλότος σκοτώθηκε σήμερα (17/11) από τη συντριβή μαχητικού αεροσκάφους της Σερβικής Πολεμικής Αεροπορίας σε αγροτική έκταση μεταξύ των περιοχών Νόβα και Στάρα Πάζοβα, βόρεια του Βελιγραδίου, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Σερβίας (RTS).

Σύμφωνα με την RTS, πρόκειται για αεροσκάφος MiG-29, το οποίο ανήκε στην 204η Αεροπορική Ταξιαρχία, με έδρα το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Μπατάινιτσα.

Srušio se MIG 29 Vojske Srbije #vojskasrbije #mig29 #srbija https://t.co/iyIZQRk38a — Cvrčak BG (@CvrcakBG) November 17, 2026

Στο σημείο της συντριβής έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις του σερβικού στρατού, της αστυνομίας και της στρατονομίας, καθώς και κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ασθενοφόρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τα αίτια της συντριβής.

Vojni avion srušio se 17. novembra između Stare i Nove Pazove. Pojavili su se navodi da je reč o MiG-29, dok se čekaju zvanične informacije o posadi. Foto Ringer. https://t.co/u8jF4EJmYR November 17, 2026

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