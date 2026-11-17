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Μια βραδιά γεμάτη swing, jazz, διαχρονικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικη λάμψη υπόσχεται ο Μάριος Φραγκούλης τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στο Christmas Theater.

Με τίτλο “Mario Frangoulis Christmas – Mario and All That Jazz”, ο αγαπημένος διεθνής Έλληνας τενόρος μάς προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στον κόσμο του Great American Songbook, αναβιώνοντας τη γοητεία και την κομψότητα των θρυλικών μουσικών shows μιας άλλης εποχής.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ

Σμόκιν, πολυέλαιοι, χρυσές ανταύγειες και γιορτινά φώτα συνθέτουν ένα σκηνικό βγαλμένο από κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία. Με 30 μουσικούς επί σκηνής σε μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η λαμπερή Big Band μάς μεταφέρει στην ατμόσφαιρα των θρυλικών shows που σημάδεψαν τις δεκαετίες του ’40 έως και του ’70. Ο πλούσιος ήχος των πνευστών, οι ζωντανές ενορχηστρώσεις και η χαρακτηριστική σκηνική λάμψη της εποχής συναντούν τη μοναδική ερμηνεία του κοσμοπολίτη Μάριου Φραγκούλη.

Εμβληματικά standards και διαχρονικά τραγούδια του American Songbook ζωντανεύουν μέσα από ένα πρόγραμμα με swing, jazz, θεατρικότητα και κομψότητα.

Από το «Strangers in the Night» και το «Unforgettable» μέχρι το «Mona Lisa», το «When I Fall in Love» και το «Blue Skies», η φωνή που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο χαρίζει σε κάθε τραγούδι συναίσθημα, λάμψη και διαχρονική κομψότητα.

Μια παραγωγή σχεδιασμένη ως ένα αυθεντικό vintage show και ως η πιο εντυπωσιακή και μουσικά πλούσια παράσταση της χρονιάς.

Παίρνουν μέρος οι μουσικοί:

ΒΙΟΛΙΑ : Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Ζωή Κώττα, Περικλής Τιμπλαλέξης, Χρυσή Τζαβλά

: Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Ζωή Κώττα, Περικλής Τιμπλαλέξης, Χρυσή Τζαβλά ΒΙΟΛΕΣ : Ελισάβετ Σκούρα,Μαρίνα Σταλίμερου

: Ελισάβετ Σκούρα,Μαρίνα Σταλίμερου ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΑ : Μιχάλης Πορφύρης, ΄Ελλη Φιλίππου

: Μιχάλης Πορφύρης, ΄Ελλη Φιλίππου ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ : Αλέξανδρος Τράμπας

: Αλέξανδρος Τράμπας ΦΛΑΟΥΤΟ : Μικαέλα Παναγιωτοπούλου,

: Μικαέλα Παναγιωτοπούλου, ΣΑΞΟΦΩΝΑ : Guido De Flaviis, Σπύρος Νίκας,Samuel Marlieri, Ilia Samsonov, Παναγιώτης Σιωράς,

: Guido De Flaviis, Σπύρος Νίκας,Samuel Marlieri, Ilia Samsonov, Παναγιώτης Σιωράς, ΤΡΟΜΠΕΤΕΣ : Σπύρος Αρκούδης, Στέφανος Δαφνής, Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, Γιάννης Μωραΐτης

: Σπύρος Αρκούδης, Στέφανος Δαφνής, Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, Γιάννης Μωραΐτης ΤΡΟΜΠΟΝΙΑ : Ανδρέας Κολπονδίνος ,Ιωάννης Κοκκόρης, Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος,Σπύρος Μοσχονάς

: Ανδρέας Κολπονδίνος ,Ιωάννης Κοκκόρης, Στέλιος Μίχας-Εγγλέζος,Σπύρος Μοσχονάς ΚΙΘΑΡΑ : Δημήτρης Στασινός

: Δημήτρης Στασινός ΠΙΑΝΟ : Νίκος Γαρουφαλάκης

: Νίκος Γαρουφαλάκης ΝΤΡΑΜΣ : Γιάννης Καρακασίδης

: Γιάννης Καρακασίδης ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Στάθης Σούλης

: Στάθης Σούλης ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Αλέξανδρος Τράμπας

Αλέξανδρος Τράμπας ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ FOH : Δημήτρης Μπουρμπούλης

Δημήτρης Μπουρμπούλης ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ : Γρηγόρης Κουτσιλιέρης

: Γρηγόρης Κουτσιλιέρης AUTO Q: Ανδρέας Κακουλάκης

Ανδρέας Κακουλάκης ΦΩΤΙΣΜΟΙ: Γιώργος Χαραλάμπους

Πληροφορίες Παράστασης:

Ημερομηνία: Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026

Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2026 Ώρα: 20:30μ.μ.

20:30μ.μ. Χώρος: Christmas Theater, Γαλάτσι

Christmas Theater, Γαλάτσι Εισιτήρια: Από €20

Από €20 Προπώληση: ΕΔΩ

Για ομαδικά εισιτήρια: [email protected]

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

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