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Μια βραδιά γεμάτη swing, jazz, διαχρονικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικη λάμψη υπόσχεται ο Μάριος Φραγκούλης τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, στις 20:30, στο Christmas Theater.
Με τίτλο “Mario Frangoulis Christmas – Mario and All That Jazz”, ο αγαπημένος διεθνής Έλληνας τενόρος μάς προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι στον κόσμο του Great American Songbook, αναβιώνοντας τη γοητεία και την κομψότητα των θρυλικών μουσικών shows μιας άλλης εποχής.
Σμόκιν, πολυέλαιοι, χρυσές ανταύγειες και γιορτινά φώτα συνθέτουν ένα σκηνικό βγαλμένο από κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία. Με 30 μουσικούς επί σκηνής σε μουσική διεύθυνση του Στάθη Σούλη, η λαμπερή Big Band μάς μεταφέρει στην ατμόσφαιρα των θρυλικών shows που σημάδεψαν τις δεκαετίες του ’40 έως και του ’70. Ο πλούσιος ήχος των πνευστών, οι ζωντανές ενορχηστρώσεις και η χαρακτηριστική σκηνική λάμψη της εποχής συναντούν τη μοναδική ερμηνεία του κοσμοπολίτη Μάριου Φραγκούλη.
Εμβληματικά standards και διαχρονικά τραγούδια του American Songbook ζωντανεύουν μέσα από ένα πρόγραμμα με swing, jazz, θεατρικότητα και κομψότητα.
Από το «Strangers in the Night» και το «Unforgettable» μέχρι το «Mona Lisa», το «When I Fall in Love» και το «Blue Skies», η φωνή που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο χαρίζει σε κάθε τραγούδι συναίσθημα, λάμψη και διαχρονική κομψότητα.
Μια παραγωγή σχεδιασμένη ως ένα αυθεντικό vintage show και ως η πιο εντυπωσιακή και μουσικά πλούσια παράσταση της χρονιάς.
Για ομαδικά εισιτήρια: [email protected]
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του: ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
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