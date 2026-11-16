search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 19:35
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 17:39

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Σε 11 μήνες έγιναν όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια – Άφησα ένα κομμάτι της ψυχής μου στην Ελλάδα φεύγοντας»

16.11.2026 17:39
gilfoil minima 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την πρώτη της δημόσια δήλωσή της μετά την αναχώρησή της από την Ελλάδα έκανε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φροντίζοντας να υπενθυμίσει τη δουλειά που έκανε ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και να προσδώσει και έναν πιο συναισθηματικό τόνο στην τοποθέτησή της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» του OPEN, η πρώην πρέσβης αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη χώρα μας, αλλά και στο έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τη θητεία της στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για όσα, όπως υποστήριξε, επιτεύχθηκαν μέσα σε αυτό το διάστημα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη δουλειά που είχε προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

«Αγαπώ πολύ την Ελλάδα και το τεράστιο έργο που κάναμε εκεί. Μέσα σε 11 μήνες έγιναν όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ Γκιλφόιλ στάθηκε και στη συναισθηματική σχέση που ανέπτυξε με τη χώρα και τους ανθρώπους της.

«Πάντα θα έχω στην καρδιά μου την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Άφησα ένα κομμάτι της ψυχής μου στην Ελλάδα φεύγοντας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Ελλάδα και άλλες 4 χώρες ανακοινώνουν τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Δύο μεγάλες αλλαγές και δημόσια διαβούλευση για «όσο χρειαστεί»

Επιμένει ο Γεωργιάδης να αρνείται ότι υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο – Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά










google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
robert pattinson 88- new
LIFESTYLE

Ρόμπερτ Πάτινσον: Πώς ο αστέρας του Twilight έγινε o νέος 007

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Αμετάβλητοι οι συσχετισμοί, ντέρμπι ανάμεσα σε «αλλαγή» και «σταθερότητα» στο κριτήριο ψήφου – Ενέργεια, εξόδους, ρούχα χτυπά η κρίση

ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο της Πλαταριάς (Video)

agios-padeleimonas
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της Αραμάτα – Αναζητείται στη Γαλλία

grammy’s
ΜΟΥΣΙΚΗ

Raye και Rosalia ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

STAMATIS_ZAXAROS_ONE+
MEDIA

One Channel: Ο Σταμάτης Ζαχαρός αρχίζει πάλι εκπομπές, τόσο κράτησε η... συγνώμη για την αήθεια με την Εριέτα Μόλχο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 19:35
robert pattinson 88- new
LIFESTYLE

Ρόμπερτ Πάτινσον: Πώς ο αστέρας του Twilight έγινε o νέος 007

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Αμετάβλητοι οι συσχετισμοί, ντέρμπι ανάμεσα σε «αλλαγή» και «σταθερότητα» στο κριτήριο ψήφου – Ενέργεια, εξόδους, ρούχα χτυπά η κρίση

ydrostrovilos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηγουμενίτσα: Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στον κόλπο της Πλαταριάς (Video)

1 / 3