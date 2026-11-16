Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Σε 11 μήνες έγιναν όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια – Άφησα ένα κομμάτι της ψυχής μου στην Ελλάδα φεύγοντας»

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Την πρώτη της δημόσια δήλωσή της μετά την αναχώρησή της από την Ελλάδα έκανε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, φροντίζοντας να υπενθυμίσει τη δουλειά που έκανε ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αλλά και να προσδώσει και έναν πιο συναισθηματικό τόνο στην τοποθέτησή της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Ρεπορτάζ τώρα» του OPEN, η πρώην πρέσβης αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στη χώρα μας, αλλά και στο έργο που πραγματοποιήθηκε κατά τη θητεία της στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν έκρυψε την ικανοποίησή της για όσα, όπως υποστήριξε, επιτεύχθηκαν μέσα σε αυτό το διάστημα, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη δουλειά που είχε προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια.

«Αγαπώ πολύ την Ελλάδα και το τεράστιο έργο που κάναμε εκεί. Μέσα σε 11 μήνες έγιναν όσα δεν έγιναν τα προηγούμενα χρόνια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η κ Γκιλφόιλ στάθηκε και στη συναισθηματική σχέση που ανέπτυξε με τη χώρα και τους ανθρώπους της.

«Πάντα θα έχω στην καρδιά μου την Ελλάδα και τους ανθρώπους της. Άφησα ένα κομμάτι της ψυχής μου στην Ελλάδα φεύγοντας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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