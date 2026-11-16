Βίντεο -σοκ στη Γλυφάδα: Οδηγός μπαίνει φορτσάτος με… χίλια σε πλατεία – Από το παράθυρο κρεμόταν ο συνοδηγός

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Ένα σοκαριστικό βίντεο με ακραία οδηγική συμπεριφορά από άγνωστο άνδρα στη Γλυφάδα είδε το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, που μετέδωσε το ερασιτεχνικό βίντεο, ένας νεαρός οδηγός το Σάββατο εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα σε κεντρική πλατεία της περιοχής, και την ίδια στιγμή ο συνοδηγός, κρεμόταν έξω από το παράθυρο του οχήματος. Στη συνέχεια ο οδηγός φαίνεται να εκτελεί έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο ελιγμό.

Στην συγκεκριμένη πλατεία της Γλυφάδας τέτοια ημέρα και ώρα συχνάζουν οικογένειες με μικρά παιδιά, γονείς και ηλικιωμένοι, γεγονός που καθιστά την πράξη ακόμη πιο ριψοκίνδυνη.

Το οπτικό υλικό αναμένεται να παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να ταυτοποιηθούν οι εμπλεκόμενοι.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό σχετικά με το θέμα, η Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι εφόσον διαπιστωθεί πως από την οδηγική συμπεριφορά προέκυψε κίνδυνος, θα σχηματιστεί κανονικά δικογραφία, πέρα από την επιβολή διοικητικών προστίμων και την αφαίρεση της άδειας οδήγησης.

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