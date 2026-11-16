Από εισπνοή καπνού ο θάνατος των δύο πυροσβεστών στο Ζεφύρι, τι έδειξε η ιατροδικαστική

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Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς των πυροσβεστών 23 και 44 ετών, που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Ζεφύρι.

Οι δύο πυροσβέστες πέθαναν από εισπνοή καπνού, ενώ στις σορούς τους εντοπίστηκαν και τραύματα που προέκυψαν από πτώση.

Οι πυροσβέστες επιχειρούσαν σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, στο οποίο διέμενε ζευγάρι 34 και 44 ετών, με τις κόρες τους 13 και 16 ετών.

Σε βάρος της 34χρονης και των δύο κορών της ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρησμό, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, ο 44χρονος αναζητείται.

Εντωμεταξύ, για τις συνθήκες τις επιχείρησης έχει προκηρυχθεί ΕΔΕ.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα.Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτίριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

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