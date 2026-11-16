Κρήτη: Κακουργηματική δίωξη στους γονείς του βρέφους που ήπιε βενζίνη

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Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση βρέφους κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου Κρήτης σε βάρος των γονέων του παιδιού που έχασε τη ζωή του μετά από κατάποση βενζίνης. Το βρέφος κατέληξε χθες το βράδυ στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Ο 37χρονος πατέρας και η 31χρονη μητέρα συνελήφθησαν χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Σήμερα, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, παραπέμφθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για να απολογηθούν.

Οι γονείς βρίσκονται σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η 31χρονη μητέρα, συντετριμμένη από τον θάνατο του παιδιού της, κρατά διαρκώς στην αγκαλιά της τη φωτογραφία του, ξεσπώντας σε λυγμούς.

Πώς το βρέφος ήπιε τη βενζίνη – Τι υποστηρίζουν οι γονείς

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες, περίπου στις 18:00, μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των γονέων, το βρέφος βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του. Όπως υποστηρίζουν, εκείνη έχασε για λίγα δευτερόλεπτα την προσοχή της από το παιδί, το οποίο φέρεται να άνοιξε το ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα, να πήρε ένα μπουκάλι με καθαρή βενζίνη και να κατάπιε ποσότητα από το περιεχόμενό του.

Η μητέρα αντιλήφθηκε σχεδόν αμέσως τι είχε συμβεί, όμως το βρέφος λιποθύμησε και έχασε τις αισθήσεις του.

Η μεταφορά στο ΠΑΓΝΗ και οι προσπάθειες των γιατρών

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου έφτασε χωρίς σφυγμό.

Το ιατρικό προσωπικό ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), με αποτέλεσμα να επανέλθει το βρέφος.

Ακολούθησε η εισαγωγή του στη μονάδα αναζωογόνησης και στην παιδιατρική κλινική, όπου οι γιατροί συνέχισαν να προσπαθούν να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειές τους, η κατάσταση του παιδιού είχε τραγική κατάληξη, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή πριν από τις 21:00.

Τι αναμένεται για τους δύο γονείς

Ο 37χρονος και η 31χρονη εξακολουθούν να κρατούνται, έχοντας παραπεμφθεί ενώπιον της ανακρίτριας μετά την άσκηση της κακουργηματικής δίωξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψή τους για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο χαρακτηρίζεται τυπική διαδικασία, ενώ αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

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