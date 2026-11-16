search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 16:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 15:01

Κρήτη: Κακουργηματική δίωξη στους γονείς του βρέφους που ήπιε βενζίνη

16.11.2026 15:01
mwro-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση βρέφους κατά συναυτουργία άσκησε ο εισαγγελέας Ηρακλείου Κρήτης σε βάρος των γονέων του παιδιού που έχασε τη ζωή του μετά από κατάποση βενζίνης. Το βρέφος κατέληξε χθες το βράδυ στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), παρά τις προσπάθειες των γιατρών να το κρατήσουν στη ζωή.

Ο 37χρονος πατέρας και η 31χρονη μητέρα συνελήφθησαν χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Σήμερα, μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης, παραπέμφθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για να απολογηθούν.

Οι γονείς βρίσκονται σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Η 31χρονη μητέρα, συντετριμμένη από τον θάνατο του παιδιού της, κρατά διαρκώς στην αγκαλιά της τη φωτογραφία του, ξεσπώντας σε λυγμούς.

Πώς το βρέφος ήπιε τη βενζίνη – Τι υποστηρίζουν οι γονείς

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε χθες, περίπου στις 18:00, μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των γονέων, το βρέφος βρισκόταν στο μπάνιο μαζί με τη μητέρα του. Όπως υποστηρίζουν, εκείνη έχασε για λίγα δευτερόλεπτα την προσοχή της από το παιδί, το οποίο φέρεται να άνοιξε το ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα, να πήρε ένα μπουκάλι με καθαρή βενζίνη και να κατάπιε ποσότητα από το περιεχόμενό του.

Η μητέρα αντιλήφθηκε σχεδόν αμέσως τι είχε συμβεί, όμως το βρέφος λιποθύμησε και έχασε τις αισθήσεις του.

Η μεταφορά στο ΠΑΓΝΗ και οι προσπάθειες των γιατρών

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που μετέφερε το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου έφτασε χωρίς σφυγμό.

Το ιατρικό προσωπικό ξεκίνησε προσπάθειες ανάνηψης, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), με αποτέλεσμα να επανέλθει το βρέφος.

Ακολούθησε η εισαγωγή του στη μονάδα αναζωογόνησης και στην παιδιατρική κλινική, όπου οι γιατροί συνέχισαν να προσπαθούν να το κρατήσουν στη ζωή.

Παρά τις προσπάθειές τους, η κατάσταση του παιδιού είχε τραγική κατάληξη, καθώς άφησε την τελευταία του πνοή πριν από τις 21:00.

Τι αναμένεται για τους δύο γονείς

Ο 37χρονος και η 31χρονη εξακολουθούν να κρατούνται, έχοντας παραπεμφθεί ενώπιον της ανακρίτριας μετά την άσκηση της κακουργηματικής δίωξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψή τους για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο χαρακτηρίζεται τυπική διαδικασία, ενώ αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι με εισαγγελική εντολή.

Διαβάστε επίσης:

Απρόσκλητος επισκέπτης στην εθνική οδό: Γαϊδούρι έκανε… βόλτα ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά (video)

Στην Ευελπίδων ο Οδυσσέας Δήμας για την υπόθεση με τα αναβολικά – Μαζί του πήγε και ο Πύρρος

Δυτική Μακεδονία: Και τρίτη αρκούδα νεκρή σε τροχαίο μέσα σε λίγες μέρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
immigrants
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και άλλες 4 χώρες ανακοινώνουν τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα

salma xagiek 88- new
LIFESTYLE

Το βίντεο της Σάλμα Χάγιεκ από τα γυρίσματα ταινίας: Χόρευε ενώ της έκαναν μασάζ

russel brand
ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα του βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για μήνυμα του Ράσελ Μπραντ από τη φυλακή

dimarxoi-78234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταφορά συντελεστή δόμησης: Δύο μεγάλες αλλαγές και δημόσια διαβούλευση για «όσο χρειαστεί»

adonis georgiadis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Γεωργιάδης να αρνείται ότι υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο – Σφοδρές αντιδράσεις από ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη - Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 16:33
immigrants
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελλάδα και άλλες 4 χώρες ανακοινώνουν τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών στη Ρουάντα

salma xagiek 88- new
LIFESTYLE

Το βίντεο της Σάλμα Χάγιεκ από τα γυρίσματα ταινίας: Χόρευε ενώ της έκαναν μασάζ

russel brand
ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα του βρετανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης για μήνυμα του Ράσελ Μπραντ από τη φυλακή

1 / 3