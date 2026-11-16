search
ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 09:36
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.11.2026 08:17

Ηράκλειο: Πώς έγινε η τραγωδία με το 1,5 έτους αγοράκι – «Πήγα λίγο στην τουαλέτα και το βρήκα να πίνει βενζίνη» υποστήριξε η μητέρα του (video)

16.11.2026 08:17
pagni new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σοκ συνεχίζει να προκαλεί η τραγωδία με τον θάνατο ενός παιδιού 18 μηνών στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο ήπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι του.

Για την τραγική υπόθεση έχουν συλληφθεί οι γονείς του παιδιού που μεταφέρθηκε την Κυριακή στο ΠΑΓΝΗ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να το κρατήσουν στη ζωή παρά τις προσπάθειές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, φέρεται να υποστήριξε ότι πήγε για λίγο στην τουαλέτα και πως όσο εκείνη έπλυνε τα χέρια της στον νιπτήρα, το αγοράκι φέρεται να βρήκε σε χαμηλό ντουλάπι το μπουκαλάκι με την βενζίνη και να ήπιε, χωρίς εκείνη να το αντιληφθεί.

H μητέρα του παιδιού ήταν εκείνη που ενημέρωσε το ΕΚΑΒ όταν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να δίνουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν το παιδί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Εκεί οι γιατροί του έκαναν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρουν το αγοράκι που διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια της ΜΕΘ Παίδων, Σταυρινα Ηλία, το παιδί εισήχθη στην εντατική γύρω στις 6 το απόγευμα της Κυριακής και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, περίπου τρεις ώρες αργότερα κατέληξε.

Διαβάστε επίσης:

Αγρότες: Από τις απλήρωτες ενισχύσεις στα νέα μπλόκα – Ετοιμάζουν χειμώνα κινητοποιήσεων

Συντελεστής δόμησης: Στο Μαξίμου η μάχη για την τσιμεντοποίηση – Τι ζητούν οι έξι δήμαρχοι

Απολογείται ο Οδυσσέας Δήμας για τα αναβολικά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUNK_CAR_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

Andy-Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

aytokinito_porta
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, προκάλεσε τροχαίο και συνελήφθη

batteries energy bulgaria
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ενεργειακή αιμορραγία» ενόψει χειμώνα: Πώς η Βουλγαρία θησαυρίζει με μπαταρίες, όσο η Ελλάδα μένει στα χαρτιά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liani new
LIFESTYLE

Δήμητρα Λιάνη - Παπανδρέου: «Αν ήξερα ότι ο Ανδρέας θα φύγει τόσο γρήγορα από τη ζωή, θα είχα κάνει ένα παιδί μαζί του»

germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

polytexneio21
ΕΛΛΑΔΑ

Ιστορικό video-ντοκουμέντο από το 1974: Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάννης τραγουδούν Θεοδωράκη στην πρώτη επέτειο του Πολυτεχνείου 

vissi-new
LIFESTYLE

Γερμανού για Βίσση: «Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα»

macron-frostadotir
ΚΟΣΜΟΣ

Άβολη στιγμή: Ο Μακρόν επιχείρησε να φιλήσει την πρωθυπουργό της Ισλανδίας κι αυτή προσπάθησε να τον αποφύγει

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16.11.2026 09:34
TRUNK_CAR_PIXABAY
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβε μετανάστες στο πορτ-μπαγκάζ, συνελήφθη 46χρονος Ουκρανός στην Ασπροβάλτα

Andy-Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Brexit: Αναμένονται «βόμβες» από τον Άντι Μπέρναμ – «Χάσαμε περισσότερα απ’ όσα κερδίσαμε»

chasapopoulos-new
MEDIA

«Κοινωνία Ώρα Mega»: Εκτός εκπομπής σήμερα η Ανθή Βούλγαρη – Όσα είπε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος στην έναρξη (Video)

1 / 3