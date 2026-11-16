Συντελεστής δόμησης: Στο Μαξίμου η μάχη για την τσιμεντοποίηση – Τι ζητούν οι έξι δήμαρχοι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο Μέγαρο Μαξίμου μεταφέρεται σήμερα, Δευτέρα η αντιπαράθεση για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης και τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή, μετά τις έντονες αντιδράσεις έξι δημάρχων του Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προγραμματίσει σύσκεψη στις 13:00, με τη συμμετοχή των δημάρχων Κηφισιάς, Λυκόβρυσης – Πεύκης, Νέας Ιωνίας, Παπάγου – Χολαργού, Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου.

Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από κοινή επιστολή των έξι δημάρχων, οι οποίοι ζητούν να αποσυρθεί η σχετική μελέτη από τη διαβούλευση και να επανεξεταστεί ο σχεδιασμός από μηδενική βάση, με ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η πολιτική σημασία της παρέμβασης είναι ιδιαίτερη, καθώς οι αντιδράσεις δεν προέρχονται αποκλειστικά από δημάρχους που βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση.

Η μεταφορά συντελεστή δόμησης αποτελεί έναν θεσμό που επιτρέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη μεταφορά οικοδομικών δικαιωμάτων από ορισμένα ακίνητα σε άλλες περιοχές. Η εφαρμογή του, ωστόσο, προϋποθέτει τον καθορισμό ζωνών στις οποίες θα μπορεί να μεταφερθεί πρόσθετη δόμηση. Οι δήμοι ανησυχούν ότι η αύξηση της επιτρεπόμενης δόμησης θα επιβαρύνει περιοχές που ήδη αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις στις υποδομές και στο οικιστικό περιβάλλον.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την προσθήκη νέων τετραγωνικών μέτρων. Αφορά την κυκλοφορία, τους ελεύθερους χώρους, το πράσινο, τις υποδομές και συνολικά την ποιότητα ζωής. Για τους δημάρχους, η επιλογή των περιοχών υποδοχής συντελεστή δεν μπορεί να γίνεται χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Η πολιτική δυσκολία για το Μαξίμου

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα πρόβλημα που έχει και εσωκομματικές διαστάσεις. Οι αντιδράσεις από δήμους με πολιτικές αναφορές στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας καθιστούν δυσκολότερη την παρουσίαση της υπόθεσης ως μιας συνηθισμένης αντιπαράθεσης κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Το γεγονός ότι χρειάστηκε προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού αποτυπώνει το πολιτικό βάρος που έχει αποκτήσει η υπόθεση. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η συνάντηση θα οδηγήσει σε ουσιαστική αλλαγή του σχεδιασμού ή απλώς σε μια νέα αναβολή των αποφάσεων. Οι έξι δήμαρχοι ζητούν απόσυρση της μελέτης και επανεξέταση, όχι απλώς επιμέρους διορθώσεις.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, καλείται να εξηγήσει πώς θα συνδυάσει την αξιοποίηση του θεσμού με την προστασία των περιοχών που ενδέχεται να δεχθούν πρόσθετη οικοδομική επιβάρυνση.

Η σημερινή σύσκεψη αποτελεί, επομένως, δοκιμασία για το εάν το Μαξίμου θα ακούσει τις τοπικές κοινωνίες ή θα επιμείνει σε έναν σχεδιασμό που ήδη προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις.

Διαβάστε επίσης

Κόκκινα δάνεια: Ώρα απαντήσεων για funds, servicers και «Ηρακλή» – Εξεταστική ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, προ των ευθυνών της η ΝΔ



Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές» (Video)

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σφοδρές αντιδράσεις από την αντοπολίτευση για την κυριακάτικη ανάρτησή του – Όλες οι ανακοινώσεις