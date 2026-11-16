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ΚΟΣΜΟΣ

16.11.2026 08:03

Μέση Ανατολή: Και τρίτο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ στον Περσικό – Σενάρια τρόμου για ευρύτερη ανάφλεξη

16.11.2026 08:03
USS Theodore Roosevelt

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Το USS Theodore Roosevelt είναι το τρίτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ που πήρε εντολή να αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή και το οποίο αναμένεται να φθάσει σήμερα στην περιοχή, αναζωπυρώνοντας τα σενάρια τρόμου για νέα μαζική ανάφλεξη του πολέμου στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους New York Times, το Theodore Roosevelt έρχεται στη Μέση Ανατολή να προστεθεί στα USS George H.W. Bush και USS George Washington. Ο Μπαράκ Ραβίντ, δημοσιογράφος του Axios, έγραψε στο X ότι το αεροπλανοφόρο και η ομάδα κρούσης του βρίσκονταν ήδη εκεί από χθες. Επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Η CENTCOM, η κεντρική διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για τη Μέση Ανατολή, δεν έχει σχολιάσει ακόμη.

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν το Roosevelt θα πάρει τη θέση ενός από τα δύο αεροπλανοφόρα ή θα μείνει μαζί τους. Αν μείνουν και τα τρία, θα είναι η μεγαλύτερη αμερικανική ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή από τον Απρίλιο. ΗΠΑ και Ισραήλ ξεκίνησαν πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Τις τελευταίες ημέρες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι ούτε περιμένει ούτε θέλει να ξαναρχίσουν εντατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η σύγκρουση όμως δεν έχει λυθεί, και οι διαπραγματεύσεις έχουν κολλήσει εδώ και μήνες.

Νωρίτερα χθες, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με το επίλεκτο σώμα, έξι drones εφόρμησης χτύπησαν το σύστημα ραντάρ της βάσης ελικοπτέρων Αρ Ρίφα, νότια της Μανάμα. Το υπουργείο Άμυνας του Μπαχρέιν δήλωσε ότι αναχαιτίστηκε ιρανική επίθεση με drones. Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων σημειώνει ότι δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τους ισχυρισμούς καμίας από τις δύο πλευρές.

Μια νέα αναζωπύρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν προκαλεί… ανατριχίλα σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα εκτινάξει και πάλι τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι οποίες έχουν παρουσιάσει τάσεις αποκλιμάκωσης το τελευταίο διάστημα. Ήδη στην Ευρώπη εξετάζονται σενάρια που θέλουν τη «γηραιά ήπειρο» να… κρυώνει φέτος το χειμώνα, καθώς τα αποθέματα σε φυσικό αέριο έχουν πέσει σε χαμηλά επίπεδα από τη στιγμή που άρχισε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

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