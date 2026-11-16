«Κλείδωσε» η ιστορική συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν – Στο επίκεντρο – ίσως… – πυρηνικά, Ιράν και Ουκρανία

Takeaways by to pontiki AI Το Πεκίνο επιβεβαίωσε την πρώτη στην ιστορία...

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Το Πεκίνο επιβεβαίωσε τη Δευτέρα ότι ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ θα συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Σενζέν την Πέμπτη, πραγματοποιώντας την πρώτη στην ιστορία συνάντηση των τριών ηγετών.

Η επιβεβαίωση αυτή από εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας ακολουθεί ανακοινώσεις από τη Μόσχα και τον Λευκό Οίκο. Η εφημερίδα «Wall Street Journal» είχε αναφερθεί τον περασμένο μήνα ότι ο Πούτιν είχε προτείνει μια τριμερή συνάντηση σε μια προσπάθεια να διαπραγματευτεί το τέλος του τετραετούς πολέμου στην Ουκρανία. Αν και η σύνοδος κορυφής μεταξύ των τριών χωρών, στο περιθώριο της συνάντησης της APEC στο Σενζέν, είναι πρωτοφανής, οι ηγέτες έχουν πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις κατά τη διάρκεια των ετών.

Ο Σι έχει συναντηθεί με τον Τραμπ τρεις φορές από τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και περισσότερες από 40 φορές με τον Πούτιν από την ανάληψη της προεδρίας το 2013. Ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν συναντηθεί αυτοπροσώπως σε αρκετές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας επίσκεψης του Ρώσου ηγέτη στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025. «Για τον Σι, η ίδια η ικανότητα να φέρει τον Πούτιν και τον Τραμπ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σε ένα σενάριο “πρώτος μεταξύ ίσων”, θα αποφέρει μεγάλο μέρος του πολιτικού οφέλους ακόμη και πριν ξεκινήσουν οι συζητήσεις», δήλωσε ο Πίτερ Αλεξάντερ, διευθύνων σύμβουλος της Z-Ben Advisors με έδρα τη Σαγκάη.

Ο Τραμπ αναχώρησε από την Ουάσιγκτον για ένα τετραήμερο ταξίδι στην Ασία, το οποίο περιλαμβάνει επίσης μια στάση στις Φιλιππίνες. Το κύριο εμπόδιο για την πρώτη στο είδος της αυτή σύνοδο κορυφής φαίνεται πλέον να είναι «μια διαφωνία σχετικά με την ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο Νέο Γουάνγκ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής για την Κίνα στην Evercore ISI. Ο Λευκός Οίκος έδωσε να καταλάβει την πρόθεση των ΗΠΑ να δώσουν προτεραιότητα στις συνομιλίες για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ υποβάθμισε τις προοπτικές διεξαγωγής συνομιλιών για την Ουκρανία – ένα θέμα που βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της Μόσχας.

«Ο Τραμπ θα συζητήσει τη μείωση των πυρηνικών όπλων στον κόσμο, τη διάδοση των οποίων θεωρεί πολύ επικίνδυνη», δήλωσε η Ολίβια Ουέιλς, εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους. Ο πρόεδρος θα θίξει τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στη συνάντηση, αλλά δεν αναμένεται να αναφερθεί στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανέφερε η αξιωματούχος. Η στάση του Πούτιν απέναντι στον πόλεμο φαίνεται αμετάβλητη, με τον Ρώσο πρόεδρο να δηλώνει στους Αμερικανούς απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα, ότι η Ευρώπη πρέπει να «αποφασίσει» αν «θέλει ειρήνη ή πόλεμο».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μια μέρα μετά την ολοκλήρωση, στο Αμπού Ντάμπι, ενός προηγούμενου γύρου συνομιλιών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι συνομιλίες στο Σενζέν θα συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας διαπραγματευτικής λύσης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το κρατικό τοπικό μέσο ενημέρωσης «Russia Today».

Η Κίνα και η Ρωσία ενδέχεται να υιοθετήσουν μια πιο επιθετική στάση όσον αφορά τις στρατιωτικές τους φιλοδοξίες τα επόμενα δύο χρόνια, εάν αντιληφθούν ότι ο Τραμπ έχει αποδυναμωθεί πολιτικά, δήλωσε ο ανώτερος ερευνητής του Ινστιτούτου Brookings, Ρόμπερτ Κέιγκαν, στο CNBC, μετά τη δραματική ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές. Στη δήλωση της Δευτέρας, η Κίνα δεν διευκρίνισε ποια θέματα θα συζητηθούν στη συνάντηση των τριών ηγετών. «Ο Σι ενδέχεται να είναι διατεθειμένος να κάνει μια χάρη στον Πούτιν με την παρουσία του, δεδομένων των στενών στρατηγικών δεσμών», ανέφερε ο Γουάνγκ.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι φαίνεται απίθανο να εκδοθεί κοινή δήλωση σχετικά με το έδαφος της Ουκρανίας, τις ρυθμίσεις ασφαλείας ή τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, καθώς κάτι τέτοιο θα εξέθετε το Πεκίνο «σε μεγαλύτερο πολιτικό έλεγχο και λογοδοσία». Η εμπορική εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, η οποία πρόκειται να λήξει τον Ιανουάριο, είναι πιθανό να τεθεί επί τάπητος, με τους αναλυτές να αναμένουν σε μεγάλο βαθμό παράταση, παρά τα σημάδια αυξανόμενων τριβών στις διμερείς σχέσεις.

Εκτός από μια άμεση παράταση, οι ηγέτες ενδέχεται επίσης να επιδιώξουν να αξιολογήσουν «εάν μπορεί να καθιερωθεί ένα πιο διαρκές πλαίσιο για την επανεξισορρόπηση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας», δήλωσε ο Κάρλος Κασανόβα, ανώτερος οικονομολόγος για την Ασία στην UBP. Το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας παραμένει σημαντικό, με τις εξαγωγές του Πεκίνου προς την Ουάσιγκτον να καταγράφουν διψήφια αύξηση για το μεγαλύτερο μέρος του τρέχοντος έτους, σε σχέση με τη χαμηλή βάση του περασμένου έτους. Η μείωση αυτού του ελλείμματος θα είναι κεντρικής σημασίας για το αίτημα της Ουάσιγκτον για πιο ισορροπημένο εμπόριο, ανέφερε ο Κασανόβα.

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