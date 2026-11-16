ΕΛΑΣ: Κρατά ψηλά στην ατζέντα διαφθορά, σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις – Μετά τον Τσαβδαρίδη, θέτει ερωτήματα και για τον υφυπουργό Βαγγέλη Λιάκο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τα θέματα της διαφθοράς, των σκανδάλων, μικρών και μεγάλων, που το ένα μετά το άλλο έρχονται στο φως, συνεχίζει να αναδεικνύει η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της προσπάθειας που εγκαινιάστηκε με τον χαρακτηρισμό του Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα ως «αρχιερέα της διαφθοράς». Μια προσπάθεια να καταδειχθεί ότι η 7ετής διακυβέρνηση Μητσοτάκη εκτρέφει σκάνδαλα και τροφοδοτεί τα φαινόμενα διαφθοράς, την ώρα που η ακρίβεια και το όλο και πιο υψηλό κόστος διαβίωσης μαστίζουν τα νοικοκυριά.
Τις προηγούμενες μέρες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σήκωσε ψηλά την υπόθεση Τσαβδαρίδη με την παράνομη μοριοδότηση της κόρης του για τις Πανελλήνιες, μέσω της εικονικής εγγραφής της σε αθλητική ομάδα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για θέμα που αγγίζει πολλές οικογένειες. «Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μία θέση, για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πάντα λείπει μία», σημείωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου.
Στο θέμα εστίασε και ο Αλέξης Τσίπρας με την ανάρτησή του για την ταινία της εβδομάδας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Η αριστεία τους είναι τελικά στην απάτη και τη διαφθορά. Και το μήνυμα για τους νέους ανθρώπους είναι ότι η προσπάθεια δεν αρκεί για να πετύχεις, το κρίσιμο είναι τα κονέ, οι διασυνδέσεις, η οικονομική δύναμη. Για τα δικά τους παιδιά πάντα θα υπάρχει μια θέση…».
Από χθες, στο στόχαστρο μπαίνει και ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος μόλις ορκίστηκε στο πλαίσιο του μίνι ανασχηματισμού που προκάλεσε η αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.
Η ΕΛΑΣ ανέδειξε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας για απευθείας αναθέσεις έξι νησιωτικών δήμων στο λογιστικό γραφείο της αδελφής του υφυπουργού από το 2020 έως το 2026. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Δήμοι Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου και Κυθήρων υπέγραψαν συμβάσεις συνολικού ύψους 1.144.796,40 ευρώ για λογιστικές, οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο στον Ασπρόπυργο, με το οποίο μάλιστα συστεγάζεται το γραφείο του κ. Λιάκου.
Η ΕΛΑΣ, με ανακοίνωσή της, ζητά την άμεση διερεύνηση των συγκεκριμένων καταγγελιών και καλεί την κυβέρνηση και τις διοικήσεις των συγκεκριμένων δήμων να απαντήσουν σε τρία ερωτήματα:
«Η ΕΛΑΣ ερωτά την κυβέρνηση αν εκτιμά ότι υπάρχει αθέμιτη παρέμβαση ή σύγκρουση συμφερόντων», αναφέρει η ανακοίνωση.
Σε ό,τι αφορά γενικότερα το θέμα των απευθείας αναθέσεων, ο αρμόδιος τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, παραπέμπει σε τρία ενδεικτικά στοιχεία από την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2025:
«Με λίγα λόγια», συμπεραίνει ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ, «απευθείας αναθέσεις σε φίλους και κολλητούς, παράνομοι διαγωνισμοί, έργα στον αέρα, εκατομμύρια που χάνονται στη μαύρη τρύπα της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και λείπουν από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους αγρότες, τη νέα γενιά».
Και καταλήγει τονίζοντας πως η ΕΛΑΣ δεσμεύεται ότι «αυτό το πάρτι θα τελειώσει και όλοι θα λογοδοτήσουν».
Διαβάστε επίσης:
Θεοδωρικάκος: «Στηρίζουμε με πράξεις τις λαϊκές αγορές, γιατί προσφέρουν ποιοτικά προϊόντα σε πιο προσιτές τιμές» (Video)
Κυριάκος Μητσοτάκης: Σφοδρές αντιδράσεις από την αντοπολίτευση για την κυριακάτικη ανάρτησή του – Όλες οι ανακοινώσεις
Γεωργιάδης κατά Κωνσταντοπούλου: Έχει πάει 9 φορές στην Επιθεώρηση Εργασίας – «Ο σκοτεινός μου εαυτός θα την άφηνε να κυβερνήσει για λίγο» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.