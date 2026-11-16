ΕΛΑΣ: Κρατά ψηλά στην ατζέντα διαφθορά, σκάνδαλα και απευθείας αναθέσεις – Μετά τον Τσαβδαρίδη, θέτει ερωτήματα και για τον υφυπουργό Βαγγέλη Λιάκο

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Τα θέματα της διαφθοράς, των σκανδάλων, μικρών και μεγάλων, που το ένα μετά το άλλο έρχονται στο φως, συνεχίζει να αναδεικνύει η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο της προσπάθειας που εγκαινιάστηκε με τον χαρακτηρισμό του Μητσοτάκη από τον Αλέξη Τσίπρα ως «αρχιερέα της διαφθοράς». Μια προσπάθεια να καταδειχθεί ότι η 7ετής διακυβέρνηση Μητσοτάκη εκτρέφει σκάνδαλα και τροφοδοτεί τα φαινόμενα διαφθοράς, την ώρα που η ακρίβεια και το όλο και πιο υψηλό κόστος διαβίωσης μαστίζουν τα νοικοκυριά.

Τις προηγούμενες μέρες η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σήκωσε ψηλά την υπόθεση Τσαβδαρίδη με την παράνομη μοριοδότηση της κόρης του για τις Πανελλήνιες, μέσω της εικονικής εγγραφής της σε αθλητική ομάδα, εκτιμώντας ότι πρόκειται για θέμα που αγγίζει πολλές οικογένειες. «Για τα δικά τους παιδιά υπάρχει πάντα μία θέση, για τα παιδιά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, πάντα λείπει μία», σημείωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Στο θέμα εστίασε και ο Αλέξης Τσίπρας με την ανάρτησή του για την ταινία της εβδομάδας, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Η αριστεία τους είναι τελικά στην απάτη και τη διαφθορά. Και το μήνυμα για τους νέους ανθρώπους είναι ότι η προσπάθεια δεν αρκεί για να πετύχεις, το κρίσιμο είναι τα κονέ, οι διασυνδέσεις, η οικονομική δύναμη. Για τα δικά τους παιδιά πάντα θα υπάρχει μια θέση…».

Από χθες, στο στόχαστρο μπαίνει και ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος, ο οποίος μόλις ορκίστηκε στο πλαίσιο του μίνι ανασχηματισμού που προκάλεσε η αποπομπή του Λάζαρου Τσαβδαρίδη.

Ο Λιάκος και το «πάρτι» των απευθείας αναθέσεων

Η ΕΛΑΣ ανέδειξε δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας για απευθείας αναθέσεις έξι νησιωτικών δήμων στο λογιστικό γραφείο της αδελφής του υφυπουργού από το 2020 έως το 2026. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι Δήμοι Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου και Κυθήρων υπέγραψαν συμβάσεις συνολικού ύψους 1.144.796,40 ευρώ για λογιστικές, οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο στον Ασπρόπυργο, με το οποίο μάλιστα συστεγάζεται το γραφείο του κ. Λιάκου.

Η ΕΛΑΣ, με ανακοίνωσή της, ζητά την άμεση διερεύνηση των συγκεκριμένων καταγγελιών και καλεί την κυβέρνηση και τις διοικήσεις των συγκεκριμένων δήμων να απαντήσουν σε τρία ερωτήματα:

Πώς η κυβέρνηση εγγυάται τη διαφάνεια και την ισονομία όταν ο αρμόδιος για την τοπική αυτοδιοίκηση υφυπουργός είναι επιβλέπων των δήμων που αναθέτουν εργασίες στην αδελφή του;

Γιατί οι δήμοι προχώρησαν σε αναθέσεις με χωριστές περιγραφές εργασιών, ακόμη και για αποφάσεις της ίδιας ημέρας;

Όταν οι ανάγκες λογιστικής υποστήριξης ενός δήμου είναι σταθερές και προβλέψιμες, γιατί δεν προκηρύσσεται ένας ανοιχτός διαγωνισμός;

«Η ΕΛΑΣ ερωτά την κυβέρνηση αν εκτιμά ότι υπάρχει αθέμιτη παρέμβαση ή σύγκρουση συμφερόντων», αναφέρει η ανακοίνωση.

Σε ό,τι αφορά γενικότερα το θέμα των απευθείας αναθέσεων, ο αρμόδιος τομεάρχης Δημόσιας Διοίκησης, Γρηγόρης Θεοδωράκης, παραπέμπει σε τρία ενδεικτικά στοιχεία από την Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2025:

«Συνεχίζεται η κατάχρηση με τις απευθείας αναθέσεις και τις κλειστές διαδικασίες. Απολύτως ενδεικτικά, στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου του Δημοσίου το 90% δόθηκε με απευθείας ανάθεση ».

». «Οι μισοί σχεδόν διαγωνισμοί του δημόσιου τομέα έκλεισαν με μία μόνο προσφορά».

«Διαγωνισμοί ύψους 874 εκατομμυρίων ευρώ κρίθηκαν παράνομοι, ενώ σε συμβάσεις συνολικού ύψους 1,24 δισεκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκαν σοβαρά ζητήματα διαφάνειας».

«Με λίγα λόγια», συμπεραίνει ο τομεάρχης της ΕΛΑΣ, «απευθείας αναθέσεις σε φίλους και κολλητούς, παράνομοι διαγωνισμοί, έργα στον αέρα, εκατομμύρια που χάνονται στη μαύρη τρύπα της διαφθοράς και της κακοδιοίκησης και λείπουν από τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους αγρότες, τη νέα γενιά».

Και καταλήγει τονίζοντας πως η ΕΛΑΣ δεσμεύεται ότι «αυτό το πάρτι θα τελειώσει και όλοι θα λογοδοτήσουν».

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