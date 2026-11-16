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16.11.2026 06:36

Αερομεταφορές: Παρωχημένα συστήματα και χαμένοι μήνες – Ποιος εγγυάται ότι δεν θα έχουμε νέο μπλακ άουτ;

16.11.2026 06:36
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Σοβαρά ερωτήματα για την κατάσταση των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα επαναφέρουν οι καταγγελίες των ελεγκτών, μετά και τα πρόσφατα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στις αερομεταφορές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας, Παναγιώτης Ψαρρός, αποκάλυψε ότι και στη χώρα μας είχε παρουσιαστεί παρόμοια τεχνική δυσλειτουργία στις 4 Ιανουαρίου 2026, αν και σε σαφώς μικρότερη έκταση.

Η δήλωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνοδεύεται από συγκεκριμένες επισημάνσεις για την παλαιότητα των υποδομών και τις καθυστερήσεις στην προμήθεια νέων συστημάτων επικοινωνιών. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο εάν μπορεί να επαναληφθεί μια τεχνική βλάβη, αλλά εάν η Πολιτεία έχει κάνει όσα απαιτούνται για να περιορίσει αυτόν τον κίνδυνο.

Το πρόβλημα της 4ης Ιανουαρίου

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Ψαρρός περιέγραψε το περιστατικό που είχε καταγραφεί στις αρχές του έτους. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόβλημα στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο επηρέασε τους πομπούς και προκάλεσε αλυσιδωτή δυσλειτουργία σε μέρος του συστήματος επικοινωνιών.

Η έκταση του περιστατικού δεν ήταν αντίστοιχη με εκείνη της πρόσφατης αναστάτωσης στις ΗΠΑ. Ωστόσο, η ομοιότητα στον τύπο της τεχνικής δυσλειτουργίας είναι αρκετή για να δημιουργήσει προβληματισμό. Οι επικοινωνίες μεταξύ ελεγκτών και πληρωμάτων αποτελούν κρίσιμο στοιχείο της λειτουργίας της εναέριας κυκλοφορίας.

Η αξιοπιστία τους δεν μπορεί να εξαρτάται από συστήματα των οποίων η αναβάθμιση μετατίθεται διαρκώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος για συγκεκριμένες πτήσεις. Σημαίνει όμως ότι η ανθεκτικότητα των υποδομών πρέπει να ελέγχεται και να ενισχύεται προτού μια δυσλειτουργία αποκτήσει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Τέσσερις έως πέντε μήνες καθυστέρηση

Η σοβαρότερη πλευρά των δηλώσεων του προέδρου των ελεγκτών αφορά τη διαδικασία προμήθειας νέου συστήματος επικοινωνιών. Όπως ανέφερε, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επιχείρησε να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση, επικαλούμενη λόγους αποκλειστικότητας.

Ωστόσο, σύμφωνα με την περιγραφή του, η αρμόδια αρχή που εξετάζει τέτοιες διαδικασίες διαπίστωσε ότι δεν είχε προηγηθεί η αναγκαία έρευνα αγοράς. Το αποτέλεσμα ήταν να μην προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία. Κατά τον κ. Ψαρρό, οι χειρισμοί αυτοί κόστισαν τέσσερις έως πέντε επιπλέον μήνες καθυστέρησης.

Εδώ προκύπτει ένα σαφές ζήτημα διοικητικής ευθύνης. Γιατί μια τόσο σημαντική προμήθεια δεν προετοιμάστηκε εξαρχής με τρόπο που να διασφαλίζει τη νομιμότητα και την ταχύτητα της διαδικασίας; Ποιο είναι σήμερα το πραγματικό στάδιο του διαγωνισμού και πότε προβλέπεται η εγκατάσταση των νέων συστημάτων;

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