Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρό βρέφος που ήπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό

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Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό με 18μηνο βρέφος που φέρεται να κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), το παιδί, ηλικίας περίπου ενάμιση έτους, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών να κινητοποιείται άμεσα. Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν. Τραγικές φιγούρες οι δύο γονείς, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν μπροστά στην αγωνιώδη προσπάθεια των γιατρών να κρατήσουν στη ζωή το παιδί τους.

Ακολούθησε η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη.

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μωρό ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

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