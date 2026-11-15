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15.11.2026 20:14

Ζεφύρι: «Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω» είπε η 34χρονη κατηγορούμενη για τις εύφλεκτες ύλες της φονικής φωτιάς – «Πρώτη φορά έβαλα τα παιδιά να το κάνουν» (Video)

15.11.2026 20:14
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Νέα στοιχεία για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες, προκύπτουν απ’ όσα είπε κατά τη σύλληψή της η 34χρονη μητέρα, που κατηγορείται για εμπρησμό με αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου.

Χαρακτηριστικά, μιλώντας για τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια απομάκρυνε τις στάχτες από την ξυλόσομπα που χρησιμοποιούσε εκείνη και η οικογένειά της για θέρμανση, ανέφερε, κατά πληροφορίες: «Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθέτησα (σ.σ. τα κάρβουνα και τις στάχτες) σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην αριστερή πλευρά της εισόδου, εντός του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στο κλιμακοστάσιο».

«Πάντα τα πετάω εγώ και η μόνη φορά που έβαλα τα παιδιά μου να τα πετάξουν, ήταν σήμερα το πρωί» τόνισε ακόμη, προσθέτοντας ότι δεν  ήθελε να προκαλέσει την τραγωδία.

Η 34χρονη Ρομά, ο 44χρονος σύζυγός της και οι δύο κόρες ανήλικες τους, 13 και 16 ετών, διέμεναν στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, χρησιμοποιώντας ξυλόσομπα για να ζεσταθούν.

Από το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν τα στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και την Ασφάλεια Ζεφυρίου, προκύπτουν ενδείξεις ότι τα μέλη της οικογένειας εναπόθεταν τα υπολείμματα της καύσης στο κλιμακοστάσιο.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν οι στάχτες ή άλλα υπολείμματα από τη σόμπα ήρθαν σε επαφή με εύφλεκτα υλικά και προκάλεσαν τη φωτιά. Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα αντικείμενα, τα οποία εξετάζονται, για να διαπιστωθεί ο ακριβής μηχανισμός έναρξης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

Κακουργηματική δίωξη στη μητέρα και στις δύο ανήλικες

Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών άσκησε σήμερα ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος κατά της 34χρονης για εμπρησμό, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου. Για το ίδιο αδίκημα διώκονται και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. 

Παράλληλα, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 44χρονου συζύγου της, ο οποίος αναζητείται από τις Αρχές. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι τρεις κατηγορούμενες οδηγήθηκαν σε ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. 

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το Σάββατο σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό Κατσαντώνη, στο Ζεφύρι. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες, ηλικίας 23 και 44 ετών, μπήκαν στο κτήριο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Ένας ακόμη πυροσβέστης τραυματίστηκε.

Η τραγωδία προκάλεσε βαθιά θλίψη στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται τόσο στις συνθήκες έναρξης της πυρκαγιάς όσο και στα γεγονότα που οδήγησαν στον θανάσιμο εγκλωβισμό των δύο πυροσβεστών.

Οι απαντήσεις για τα ακριβή αίτια της φωτιάς και τον ρόλο που διαδραμάτισαν τα υπολείμματα της ξυλόσομπας αναμένεται να προκύψουν από την ολοκλήρωση της έρευνας.

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