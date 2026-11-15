Αμερικανική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή: Στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο

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Η αμερικανική ναυτική παρουσία στη Μέση Ανατολή ενισχύεται, καθώς το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt (CVN-71) κατευθύνεται προς την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η άφιξή του αναμένεται εντός της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ναυτιλιακού ειδησεογραφικού μέσου The Maritime Executive, το αεροπλανοφόρο ενδέχεται να φτάσει στη βόρεια Αραβική Θάλασσα στις 16 Νοεμβρίου, εφόσον συνεχίσει την πορεία του με την προβλεπόμενη ταχύτητα.

Η ανάπτυξη του USS Theodore Roosevelt αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην περιοχή επιχειρούν ήδη τα αεροπλανοφόρα USS George Washington και USS George H.W. Bush.

Η διαδρομή από τη Σιγκαπούρη στον Ινδικό Ωκεανό

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο αναχώρησε από τη ναυτική βάση Changi της Σιγκαπούρης στις 8 Νοεμβρίου, έπειτα από ολιγοήμερη παραμονή. Είχε προηγουμένως συμμετάσχει στην πολυεθνική στρατιωτική άσκηση Keen Sword 27, η οποία ολοκληρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου.

Ακολούθησε η διέλευση από τα Στενά της Μαλάκα, με το πλοίο να εισέρχεται στον Ινδικό Ωκεανό και να κατευθύνεται δυτικά. Σύμφωνα με το αμερικανικό US Naval Institute (USNI News), το αεροπλανοφόρο και μέρος της ομάδας κρούσης του βρίσκονταν ήδη στον Ινδικό Ωκεανό στις 13 Νοεμβρίου, με προορισμό την περιοχή της CENTCOM.

Το USS Theodore Roosevelt αποτελεί τη ναυαρχίδα της ομάδας κρούσης Carrier Strike Group 9 (CSG-9), η οποία περιλαμβάνει το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Chosin και τα αντιτορπιλικά USS Paul Hamilton και USS Decatur. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του INSS, το USS Paul Hamilton είχε αποσπαστεί από τον σχηματισμό και κατευθυνθεί προς τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση του ισραηλινού Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS), σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε στις 15 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με αυτήν, περίπου 17 αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, μεταξύ των οποίων δύο αεροπλανοφόρα, 13 αντιτορπιλικά και ένα καταδρομικό.

Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε χθες ότι η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής και των τριών αεροπλανοφόρων στην περιοχή, εφόσον οι επιχειρησιακές συνθήκες το απαιτήσουν.

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