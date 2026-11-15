search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 22:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2026 20:20

Αμερικανική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή: Στέλνουν και τρίτο αεροπλανοφόρο

15.11.2026 20:20
roosvelt new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η αμερικανική ναυτική παρουσία στη Μέση Ανατολή ενισχύεται, καθώς το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο USS Theodore Roosevelt (CVN-71) κατευθύνεται προς την περιοχή ευθύνης της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η άφιξή του αναμένεται εντός της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ναυτιλιακού ειδησεογραφικού μέσου The Maritime Executive, το αεροπλανοφόρο ενδέχεται να φτάσει στη βόρεια Αραβική Θάλασσα στις 16 Νοεμβρίου, εφόσον συνεχίσει την πορεία του με την προβλεπόμενη ταχύτητα.

Η ανάπτυξη του USS Theodore Roosevelt αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην περιοχή επιχειρούν ήδη τα αεροπλανοφόρα USS George Washington και USS George H.W. Bush.

Η διαδρομή από τη Σιγκαπούρη στον Ινδικό Ωκεανό

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο αναχώρησε από τη ναυτική βάση Changi της Σιγκαπούρης στις 8 Νοεμβρίου, έπειτα από ολιγοήμερη παραμονή. Είχε προηγουμένως συμμετάσχει στην πολυεθνική στρατιωτική άσκηση Keen Sword 27, η οποία ολοκληρώθηκε στις 29 Οκτωβρίου.

Ακολούθησε η διέλευση από τα Στενά της Μαλάκα, με το πλοίο να εισέρχεται στον Ινδικό Ωκεανό και να κατευθύνεται δυτικά. Σύμφωνα με το αμερικανικό US Naval Institute (USNI News), το αεροπλανοφόρο και μέρος της ομάδας κρούσης του βρίσκονταν ήδη στον Ινδικό Ωκεανό στις 13 Νοεμβρίου, με προορισμό την περιοχή της CENTCOM.

Το USS Theodore Roosevelt αποτελεί τη ναυαρχίδα της ομάδας κρούσης Carrier Strike Group 9 (CSG-9), η οποία περιλαμβάνει το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων USS Chosin και τα αντιτορπιλικά USS Paul Hamilton και USS Decatur. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του INSS, το USS Paul Hamilton είχε αποσπαστεί από τον σχηματισμό και κατευθυνθεί προς τη Νότια Σινική Θάλασσα.

Ενισχύεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση του ισραηλινού Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS), σε ανάλυση που δημοσιεύθηκε στις 15 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με αυτήν, περίπου 17 αμερικανικά πολεμικά πλοία βρίσκονται στην περιοχή ευθύνης της CENTCOM, μεταξύ των οποίων δύο αεροπλανοφόρα, 13 αντιτορπιλικά και ένα καταδρομικό.

Παράλληλα, το Reuters μετέδωσε χθες ότι η αμερικανική στρατιωτική ηγεσία διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο παραμονής και των τριών αεροπλανοφόρων στην περιοχή, εφόσον οι επιχειρησιακές συνθήκες το απαιτήσουν.

Διαβάστε επίσης

Τραμπ σε ρόλο «σωτήρα» μετά το χάος στους αιθέρες: Τα ρίχνει στον… Μπάιντεν για τα απαρχαιωμένα συστήματα

Εσθονία: Κλείνει τα σύνορα με τη Ρωσία από 1η Δεκεμβρίου μετά από «απόπειρα σαμποτάζ» σε εταιρεία κατασκευής drones

Αλβανία: «Θερμή υποδοχή» του Ράμα με αυγά από διαδηλωτές έξω από το συνέδριο του κόμματος του (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
huang-1231
ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Σχέδιο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ – Πιέσεις από τη Silicon Valley για την ανατροπή της απόφασης αποχώρησής του

BELGIO_ASTUNOMIA
ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Πέντε τραυματίες από έκρηξη φιάλης προπανίου σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Δύο σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

nina_kasimati_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρουλάκης συναντά και ανακοινώνει… Νίνα Κασιμάτη την Δευτέρα

tigri (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν: Τίγρης κατασπάραξε 19χρονο που την είχε αλυσοδέσει για το TikTok – Η απόπειρα συγκάλυψης και οι συλλήψεις ενός influencer και του ιδιοκτήτη της φάρμας (Video)

ipa astynomia makeleio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Αστυνομικοί πυροβολούν και σκοτώνουν 26χρονο απαγωγέα γυναίκας έπειτα από άγρια καταδίωξη (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΚΛΗΡΟ VIDEO)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ενημέρωση που θύμιζε οπερέτα από τον Γεραπετρίτη, δεν είδε κανείς την επίμαχη γαλλική ρηματική διακοίνωση

giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βενιζέλος επιστρέφει στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι - Τα μετεκλογικά σενάρια, ο ρόλος του Σαμαρά και το θρίλερ της επόμενης ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 22:27
huang-1231
ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Σχέδιο επιστροφής του Τζένσεν Χουάνγκ – Πιέσεις από τη Silicon Valley για την ανατροπή της απόφασης αποχώρησής του

BELGIO_ASTUNOMIA
ΚΟΣΜΟΣ

Βέλγιο: Πέντε τραυματίες από έκρηξη φιάλης προπανίου σε χριστουγεννιάτικη αγορά – Δύο σε κρίσιμη κατάσταση (Video)

nina_kasimati_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Ανδρουλάκης συναντά και ανακοινώνει… Νίνα Κασιμάτη την Δευτέρα

1 / 3