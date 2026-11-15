search
ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 20:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.11.2026 18:55

Αλβανία: «Θερμή υποδοχή» του Ράμα με αυγά από διαδηλωτές έξω από το συνέδριο του κόμματος του (Video)

15.11.2026 18:55
rama auga (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Αυγά και άλλα αντικείμενα εκτόξευσαν διαδηλωτές εναντίον της αυτοκινητοπομπής του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κατά τη διάρκεια της μετακίνησής του προς το Γυαλί του Λαλίζι, όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της Εθνοσυνέλευσης του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, περίπου στις 10:00, στο χωριό Καμέρας, στον οδικό άξονα Μαμίνας – Γυαλί του Λαλίζι. Ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να αποκλείσει τον δρόμο, πετώντας αυγά και άλλα αντικείμενα προς τα οχήματα της συνοδείας υψηλόβαθμων κρατικών αξιωματούχων. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης ακούγονταν συνθήματα όπως «Ο Ράμα στη φυλακή, ο Μπερίσα στη φυλακή».

Μετά το περιστατικό, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ανδρών, ηλικίας 28 και 37 ετών, κατοίκων Τιράνων, οι οποίοι κατηγορούνται για επίθεση λόγω υπηρεσιακής ιδιότητας.

Παράλληλα, εννέα ακόμη άτομα, ηλικίας από 23 έως 50 ετών, βρίσκονται υπό έρευνα για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Πρόκειται για οκτώ κατοίκους Τιράνων και έναν κάτοικο της Φιέρ.

Η αστυνομία διαβίβασε τον φάκελο στην Εισαγγελία του Πρωτοδικείου Γενικής Δικαιοδοσίας Δυρραχίου για τις περαιτέρω ενέργειες.

Διαβάστε επίσης:

Βερολίνο: Άγριο ξύλο μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στο μετρό (Video)

Σάλος στις ΗΠΑ με πανεπιστήμιο που έδωσε πτυχίο νομικής σε φοιτητή που βίασε συμφοιτήτρια του

Σάλος στη Νότια Κορέα με λογιστή που «αρίστευσε» σε τεστ με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
7165579 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω»: Τι είπε η 34χρονη κατηγορούμενη για τις εύλεκτες ύλες στο κτήριο που ξέσπασε η φονική φωτιά στο Ζεφύρι – «Πρώτη φορά έβαλα τα παιδιά να το κάνουν» (Video)

trump usa oval
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε ρόλο «σωτήρα» μετά το χάος στους αιθέρες: Τα ρίχνει στον… Μπάιντεν για τα απαρχαιωμένα συστήματα

papas
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας Λέων στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού (Video)

houthi_0
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι κυβερνητικές δυνάμεις υποχωρούν στο τελευταίο προπύργιο τους στο Άντεν

toliopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Άρης μετά τον Παναθηναϊκό, διέλυσε και τον Ολυμπιακό (100-78) – Πρώτη ήττα των «ερυθρόλευκων» μετά από 35 σερί νίκες σε κανονική διάρκεια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
germanou_giamali
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Στο 0,3% κρίθηκε η πρωτιά το μεσημέρι - Ποια εκπομπή κέρδισε τη μάχη στο δυναμικό κοινό

kefalogianni
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεφαλογιάννη: Για πρώτη φορά 15 εστιατόρια της Θεσσαλονίκης στον Οδηγό Michelin του 2027

gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου: Ενημέρωση που θύμιζε οπερέτα από τον Γεραπετρίτη, δεν είδε κανείς την επίμαχη γαλλική ρηματική διακοίνωση

giannis-malamas1
LIFESTYLE

Γιάννης Μάλαμας: Η εξομολόγηση του γιου του Σωκράτη Μάλαμα για τη σύλληψή του (Video)

venizelos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Βενιζέλος επιστρέφει στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι - Τα μετεκλογικά σενάρια, ο ρόλος του Σαμαρά και το θρίλερ της επόμενης ημέρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15.11.2026 20:14
7165579 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω»: Τι είπε η 34χρονη κατηγορούμενη για τις εύλεκτες ύλες στο κτήριο που ξέσπασε η φονική φωτιά στο Ζεφύρι – «Πρώτη φορά έβαλα τα παιδιά να το κάνουν» (Video)

trump usa oval
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε ρόλο «σωτήρα» μετά το χάος στους αιθέρες: Τα ρίχνει στον… Μπάιντεν για τα απαρχαιωμένα συστήματα

papas
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πάπας Λέων στο πιλοτήριο ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας του Περού (Video)

1 / 3