Ο Βενιζέλος επιστρέφει στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι – Τα μετεκλογικά σενάρια, ο ρόλος του Σαμαρά και το θρίλερ της επόμενης ημέρας

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Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επιστρέφει δυναμικά στο κεντρικό πολιτικό παιχνίδι, όχι μέσα από κάποια επίσημη ανακοίνωση ή την ανάληψη ενός συγκεκριμένου κομματικού ρόλου, αλλά με μια σειρά προσεκτικά διατυπωμένων παρεμβάσεων, πολιτικών επαφών και δημόσιων τοποθετήσεων που αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει των εκλογών του 2027. Και κυρίως ενόψει της επόμενης ημέρας, η οποία ενδέχεται να αποδειχθεί πολύ πιο περίπλοκη από την ίδια την εκλογική αναμέτρηση.

Η κινητικότητα του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν περνά απαρατήρητη. Αντιθέτως, τροφοδοτεί ολοένα και περισσότερο τη συζήτηση για τον ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει σε ένα σκηνικό μετεκλογικής αβεβαιότητας, εφόσον η κάλπη δεν αναδείξει αυτοδύναμη κυβέρνηση και οι πολιτικές δυνάμεις οδηγηθούν σε δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβερνητικού σχήματος.

Η πρόσφατη συνέντευξή του στην ΕΡΤnews, (και στον Γιώργο Κουβαρά) ήρθε να ενισχύσει αυτή τη συζήτηση. Ο Βενιζέλος υπερασπίστηκε την ανάγκη ευρύτερων συναινέσεων, υπενθύμισε την εμπειρία των κυβερνήσεων συνεργασίας και απέφυγε να αποκλείσει κατηγορηματικά μια προσωπική επιστροφή στην ενεργό πολιτική.

Δεν ανακοίνωσε επιστροφή, δεν διεκδίκησε κάποιο αξίωμα, ούτε έκλεισε, όμως, ούτε την πόρτα. Και στην πολιτική, ιδιαίτερα όταν πλησιάζει μια περίοδος ενδεχόμενης αστάθειας, τέτοιες διατυπώσεις αποκτούν τη δική τους βαρύτητα.

Το μήνυμα για αποφάσεις μετά την κάλπη

Στη συνέντευξή του, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι η χώρα χρειάζεται ένα διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο, με περισσότερη συνεννόηση και ευρύτερες συναινέσεις. Μίλησε για την ανάγκη ενός «νέου κοινωνικού συμβολαίου», ενώ υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη δοκιμάσει κυβερνήσεις συνεργασίας σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η αναφορά του στις κυβερνήσεις Παπαδήμου και Σαμαρά – Βενιζέλου δεν ήταν πολιτικά ουδέτερη. Ήταν μια σαφής υπενθύμιση ότι ο ίδιος διαθέτει προσωπική εμπειρία από τη διαχείριση κυβερνητικών συνεργασιών, ακόμη και μεταξύ πολιτικών δυνάμεων με βαθιές ιστορικές και ιδεολογικές διαφορές.

Παράλληλα, η λογική που ανέπτυξε ήταν ότι πρώτα θα αποφασίσουν οι πολίτες με την ψήφο τους και στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθούν οι αναγκαίες πολιτικές αποφάσεις, με βάση τους συσχετισμούς που θα προκύψουν.

Αυτό ακριβώς το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Διότι μεταφέρει τη συζήτηση από τις σημερινές διακηρύξεις και τις κομματικές αντιπαραθέσεις στην πραγματικότητα που ενδέχεται να δημιουργήσει η κάλπη. Και από το συνεδριακό «ΟΧΙ στη δεξιά» του ΠΑΣΟΚ σε μία διαφορετική προσέγγιση, λόγω πιθανόν νέων δεδομένων.

Βεβαίως, ο Βενιζέλος αναγνώρισε ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις για συγκυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, εξαιτίας της έντασης στις σχέσεις τους, με τις υποκλοπές και τα ζητήματα θεσμών να αποτελούν βασικά εμπόδια. Ωστόσο, η επιμονή του στη σημασία των συναινέσεων αφήνει ανοιχτό το ευρύτερο ερώτημα για το πώς θα αντιμετωπιστεί ένα ενδεχόμενο μετεκλογικό αδιέξοδο.

Τα σενάρια ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και η παράμετρος Σαμαρά

Εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα χωρίς αυτοδυναμία, θα βρεθεί μπροστά στην ανάγκη αναζήτησης κυβερνητικών συμμάχων. Το ΠΑΣΟΚ, παρά τη σημερινή κατηγορηματική απόρριψη μιας συνεργασίας με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπο με πιέσεις και διλήμματα, ιδιαίτερα εάν οι εκλογικοί συσχετισμοί δεν προσφέρουν άλλη βιώσιμη κυβερνητική λύση.

Το πρώτο σενάριο αφορά μια συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, η οποία θα απαιτούσε υπέρβαση της σημερινής πολιτικής σύγκρουσης, συμφωνία σε προγραμματικές προτεραιότητες και, πιθανότατα, μια δύσκολη διαπραγμάτευση ακόμη και για το πρόσωπο του πρωθυπουργού. Με τις θετικές τοποθετήσεις του κ. Βενιζέλου για τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον τελευταίο καιρό, αυτές υπερβάσεις και οι διαπραγματεύσεις δεν μοιάζουν απίθανες.

Υπάρχει όμως και μια δεύτερη, περισσότερο σύνθετη εκδοχή: μια ευρύτερη κυβερνητική συνεργασία στην οποία θα μπορούσε να συμμετάσχει και ένας νέος πολιτικός σχηματισμός του Αντώνη Σαμαρά, εφόσον τελικά ιδρυθεί, κατέλθει στις εκλογές και αποκτήσει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Πρόκειται ασφαλώς για ένα σενάριο με μεγάλες πολιτικές δυσκολίες. Η σύγκρουση Σαμαρά – Μητσοτάκη, οι διαφορετικές στρατηγικές προσεγγίσεις και οι σχέσεις του ΠΑΣΟΚ με τη συντηρητική παράταξη καθιστούν μια τέτοια συνεννόηση εξαιρετικά περίπλοκη.

Ωστόσο, η πιθανή πολυδιάσπαση του πολιτικού συστήματος μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες θα εξεταστούν λύσεις που σήμερα μοιάζουν απίθανες.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Βενιζέλος αναφέρθηκε στη σχεδιαζόμενη πολιτική πρωτοβουλία του Αντώνη Σαμαρά, επισημαίνοντας την πολυδιάσπαση που καταγράφεται στον ευρύτερο συντηρητικό χώρο.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η εμπειρία της συγκυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου επανέρχεται αναπόφευκτα στη συζήτηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει σήμερα κάποια συμφωνία ή συνεννόηση για επανάληψή της.

Οι επαφές, ο Μητσοτάκης και η συνάντηση με Τασούλα

Το στοιχείο που ενισχύει τη σεναριολογία είναι ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν περιορίζεται στις δημόσιες παρεμβάσεις του.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αναθέρμανση των επαφών του με πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, ενώ ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει η επικοινωνία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο έχει συναντήσει, αλλά και η δυνατότητά του να συνομιλεί με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, άλλωστε, φρόντισε να στείλει ένα χαρακτηριστικό μήνυμα: «Θέλω να διατηρώ την ικανότητα να συνομιλώ με τους πάντες».

Μια διατύπωση που μπορεί να ερμηνευθεί ως υπεράσπιση της θεσμικής και πολιτικής αυτονομίας του, αποκτά όμως διαφορετική διάσταση όταν συνδυάζεται με την προοπτική αναζήτησης ευρύτερων συναινέσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, μία ημέρα μετά την τηλεοπτική του συνέντευξη.

Οι κινήσεις αυτές δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη κάποιου οργανωμένου σχεδίου επιστροφής. Διαμορφώνουν, ωστόσο, την εικόνα ενός πολιτικού που παραμένει παρών, διατηρεί διαύλους επικοινωνίας και δεν επιθυμεί να περιοριστεί στον ρόλο του παρατηρητή.

Από ρυθμιστής των εξελίξεων μέχρι υποψήφιος για ρόλο-κλειδί

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν η επανεμφάνιση Βενιζέλου θα περιοριστεί στις πολιτικές και θεσμικές παρεμβάσεις ή εάν θα αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο μετά τις εκλογές. Σε περίπτωση αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, το όνομά του θα μπορούσε να βρεθεί ανάμεσα σε εκείνα που θα συζητηθούν για έναν κεντρικό ρόλο σε μια ευρύτερη κυβερνητική λύση.

Μια εκδοχή θα ήταν να αναλάβει ρόλο πολιτικού διαμεσολαβητή, αξιοποιώντας την εμπειρία του και τις σχέσεις του με διαφορετικά κέντρα του πολιτικού συστήματος.

Μια δεύτερη θα μπορούσε να αφορά τη συμμετοχή του σε ένα κυβερνητικό σχήμα συνεργασίας, σε θέση αυξημένης πολιτικής και θεσμικής βαρύτητας.

Το πιο προχωρημένο σενάριο θα ήταν να τεθεί ακόμη και ζήτημα πρωθυπουργίας με πρόσωπο κοινής αποδοχής, εφόσον οι κομματικοί αρχηγοί αδυνατούσαν να συμφωνήσουν μεταξύ τους και αναζητούσαν μια εναλλακτική λύση.

Πρόκειται, βεβαίως, για υποθετικές εκδοχές και όχι για επιβεβαιωμένες διαπραγματεύσεις ή προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί. Η υλοποίησή τους θα προϋπέθετε συγκεκριμένους κοινοβουλευτικούς συσχετισμούς, πολιτικές συμφωνίες και, κυρίως, τη συναίνεση των εμπλεκόμενων κομμάτων.

Ειδικότερα, ο Βενιζέλος δεν μπορεί να δεσμεύσει το ΠΑΣΟΚ, καθώς τις αποφάσεις για την πολιτική του κατεύθυνση και τις ενδεχόμενες συνεργασίες θα κληθεί να λάβει η σημερινή ηγεσία του, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ακριβώς γι’ αυτό, όμως, αποκτά ενδιαφέρον η δυνατότητα του πρώην προέδρου του να λειτουργήσει ως πρόσωπο ευρύτερης συνεννόησης, χωρίς να ταυτίζεται απολύτως με τις επιλογές κάποιας κομματικής ηγεσίας.

Η απάντηση για την επιστροφή που άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό σημείο της πρόσφατης συνέντευξής του ήταν η απάντηση που έδωσε όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επιστροφής του στην ενεργό πολιτική. Ο Βενιζέλος δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του, εξηγώντας ότι μια συζήτηση γύρω από προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες θα μπορούσε να υπονομεύσει την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία των παρεμβάσεών του.

Επέλεξε, όμως, να προσθέσει μια φράση με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος: «Ο πατριωτισμός του καθενός δοκιμάζεται όταν η χώρα τον έχει πραγματικά ανάγκη». Και συμπλήρωσε ότι όλοι κρίνονται από τη στάση τους στις δύσκολες στιγμές, χρησιμοποιώντας την χαρακτηριστική αναφορά στο «τι έκανες στον πόλεμο».

Η συγκεκριμένη αποστροφή μπορεί να διαβαστεί ως υπενθύμιση της δικής του συμμετοχής στη διαχείριση της οικονομικής κρίσης. Μπορεί όμως να ερμηνευθεί και ως μια προσεκτική αποφυγή να αποκλείσει τη συμμετοχή του σε μια μελλοντική πολιτική προσπάθεια, εφόσον θεωρήσει ότι οι συνθήκες το απαιτούν.

Το βέβαιο είναι ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος επανέρχεται με αυξανόμενη ένταση στην πολιτική επικαιρότητα, επιδιώκοντας να διατηρήσει έναν διακριτό, υπερκομματικό σε σημαντικό βαθμό, ρόλο.

Και όσο η προοπτική μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης παραμένει αβέβαιη, τόσο θα πληθαίνουν οι συζητήσεις για πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ρόλο στην επόμενη ημέρα. Ο Βενιζέλος δεν έχει ανακοινώσει ότι επιστρέφει. Έχει όμως φροντίσει να μην αποκλείσει την επιστροφή του.

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