Σκορπιός: Έργα εκατ. από Ριμπολόβλεφ, ηλεκτρική σύνδεση και με «Λαβύρινθο» του Ρίτσαρντ Σέρα – Το σχέδιο για εκμετάλλευση του νησιού του Ωνάση

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Στον Σκορπιό η σιωπή του καλοκαιριού συχνά παρερμηνεύεται ως ένδειξη ότι κάτι έχει σταματήσει. Κάθε φορά που τα συνεργεία αποχωρούν από το νησί και οι μηχανές των εργοταξίων σβήνουν, επανέρχονται τα σενάρια περί παγώματος της επένδυσης του Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι διαφορετική.

Οι εργασίες ακολουθούν έναν συγκεκριμένο ετήσιο κύκλο, με θερινή διακοπή όσο ο Ρώσος επιχειρηματίας βρίσκεται στο νησί με την οικογένεια και τους προσκεκλημένους του και επανέναρξη από τον Σεπτέμβριο. Πίσω από αυτή την εναλλαγή, ένα μεγάλο κατασκευαστικό πρόγραμμα συνεχίζεται, με δεκάδες εκατομμύρια να έχουν ήδη διατεθεί και σημαντικές εκκρεμότητες να απομένουν.

Το νησί που ταυτίστηκε με τον Αριστοτέλη Ωνάση αλλάζει σταδιακά, χωρίς να ακολουθεί τη λογική μιας συνηθισμένης τουριστικής επένδυσης. Η ανακατασκευή των υποδομών, η ανακαίνιση των ιστορικών κτιρίων, η σχεδιαζόμενη ηλεκτρική σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα και η μέριμνα για το φυσικό περιβάλλον συνθέτουν ένα έργο με πολλές διαφορετικές απαιτήσεις. Την ίδια στιγμή, ο Σκορπιός διατηρεί στοιχεία της ιδιαίτερης πολιτιστικής του ταυτότητας, όπως το εντυπωσιακό έργο «Λαβύρινθος» του Αμερικανού γλύπτη Ρίτσαρντ Σέρα, που προσθέτει τη σύγχρονη τέχνη στο ήδη βαρύ ιστορικό αποτύπωμα του νησιού.

το εντυπωσιακό έργο «Λαβύρινθος» του Αμερικανού γλύπτη Ρίτσαρντ Σέρα

Η θερινή διακοπή των εργασιών δεν είναι καινούρια πρακτική ούτε συνδέεται με οικονομικές ή κατασκευαστικές δυσκολίες. Κάθε χρόνο, όταν ο Ριμπολόβλεφ φτάνει στον Σκορπιό για τις διακοπές του, τα συνεργεία σταματούν προσωρινά, ώστε να εξασφαλίζεται η ησυχία και η ιδιωτικότητα της οικογένειας και των φιλοξενούμενών της. Το ίδιο συνέβη και φέτος. Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται συνήθως τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, χωρίς να αποκλείεται η παραμονή της οικογένειας και μέσα στον Ιούλιο ή τον Αύγουστο. Από τις αρχές του φθινοπώρου, πάντως, οι εργασίες επαναλαμβάνονται και συνεχίζονται μέχρι το τέλος της άνοιξης. Στο μεταξύ, κατά τις επισκέψεις του ιδιοκτήτη πραγματοποιούνται, ανάλογα με την περίπτωση, και συναντήσεις με συνεργάτες και εκπροσώπους των κατασκευαστικών εταιρειών.

Η επένδυση δεν έχει σχεδιαστεί ως ένα ενιαίο έργο που θα παραδοθεί στο σύνολό του σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία. Αντίθετα, προχωρά σε διαδοχικές φάσεις, με τις εγκαταστάσεις να ολοκληρώνονται και να τίθενται σε λειτουργία σταδιακά. Η πρώτη φάση έχει ήδη περατωθεί και οι υποδομές της χρησιμοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες τουριστικές περιόδους.

Για την πορεία του σχεδίου μιλά ο Σεργκέι Τσερνίτσιν, ο οποίος έχει την ευθύνη της εποπτείας της εταιρείας Μυκήναι. Όπως διευκρινίζει, η ανάπτυξη γίνεται με βάση συγκεκριμένες φάσεις, ενώ η λειτουργία του νησιού στηρίζεται σε ένα μοντέλο αποκλειστικής φιλοξενίας, με περιορισμένο αριθμό επισκεπτών και υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. «Η επένδυση βρίσκεται σε εξέλιξη και υλοποιείται σταδιακά, σύμφωνα με προκαθορισμένες φάσεις ανάπτυξης. Η πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις τέθηκαν με επιτυχία σε λειτουργία κατά τις προηγούμενες τουριστικές περιόδους. Το σχετικό εμπορικό και λειτουργικό μοντέλο εγκρίθηκε και εφαρμόζεται από την εταιρεία Μυκήναι, από το καλοκαίρι του 2025.

O Σεργκέι Τσερνίτσιν

Το μοντέλο ανάπτυξης της επένδυσης βασίζεται στις αρχές της αποκλειστικότητας και της παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλού επιπέδου, διασφαλίζοντας ότι επιλεγμένοι φιλοξενούμενοι απολαμβάνουν την αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνημένης περιόδου διαμονής τους. Το λειτουργικό μοντέλο προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και εξατομικευμένου προγράμματος φιλοξενίας, ειδικά σχεδιασμένου για κάθε ομάδα φιλοξενούμενων, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές επιθυμίες, τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους. Στόχος είναι η προσφορά μιας μοναδικής εμπειρίας φιλοξενίας, με έμφαση στην ιδιωτικότητα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Με άλλα λόγια, ο Σκορπιός δεν πρόκειται να ανοίξει τις πύλες του για μαζικό τουρισμό. Η λειτουργία του θα βασίζεται σε επιλεγμένες κρατήσεις, με κάθε ομάδα επισκεπτών να έχει αποκλειστική χρήση των εγκαταστάσεων για το διάστημα που έχει συμφωνηθεί. Δεν προβλέπονται μαζικές εκδηλώσεις και μεγάλα πάρτι, αλλά οργανωμένα προγράμματα διαμονής, με υπηρεσίες που θα διαμορφώνονται ανάλογα με τις επιθυμίες των φιλοξενούμενων. Η ιδιωτικότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδιασμού και καθορίζει τόσο τη λειτουργία όσο και τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν οι κατασκευές.

Πίσω από την εικόνα των ανακαινισμένων κτιρίων υπάρχει ένα μεγάλο τεχνικό έργο που αφορά σχεδόν κάθε βασική εγκατάσταση του νησιού. Το οδικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης και γενικά οι υποδομές ήταν σε πολύ κακή κατάσταση όταν αποκτήθηκε από τον Ρώσο κροίσο και χρειάστηκε σημαντικές παρεμβάσεις. Οι αλλαγές στη χάραξη των δρόμων επέβαλαν προσαρμογές και στα υπόγεια δίκτυα, ενώ το παλαιό σύστημα αποστράγγισης δεν επαρκούσε για την αντιμετώπιση των ομβρίων υδάτων.

Στο επίκεντρο των ανακαινίσεων βρίσκεται η περίφημη Ροζ Βίλα, ένα από τα κτίρια που έχουν συνδεθεί με την ιστορία του Σκορπιού και του Αριστοτέλη Ωνάση ειδικότερα. Το ακίνητο έχει ανακαινιστεί εκτενώς, ενώ στον περιβάλλοντα χώρο κατασκευάστηκε νέα πέργκολα, με αναφορές στην αισθητική του ιστορικού κτιρίου. Οι εργασίες επεκτάθηκαν και σε τεχνικές εγκαταστάσεις που δεν είναι ορατές στον επισκέπτη, αλλά αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των χώρων και την εξυπηρέτηση των μελλοντικών φιλοξενούμενων.

Από τα σημαντικότερα έργα που βρίσκονται στον σχεδιασμό είναι η ηλεκτρική διασύνδεση του Σκορπιού με την ηπειρωτική Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, οι ανάγκες του νησιού καλύπτονται από γεννήτριες. Η λύση που εξετάζεται προβλέπει τη σύνδεση με το δίκτυο της στεριάς, με αφετηρία την περιοχή της Άρτας. Στο χωριό Πλατύστομα, προβλέπεται η κατασκευή υποσταθμού από τον ΔΕΔΔΗΕ, που έχει αναλάβει και το έργο, ενώ το χερσαίο τμήμα της διαδρομής του καλωδίου υπολογίζεται σε περίπου 11 χιλιόμετρα, μέχρι το σημείο από όπου θα ξεκινήσει η υποθαλάσσια σύνδεση με τον Σκορπιό και μάλιστα αυτή η πρώτη φάση, ολοκληρώθηκε.

Το υποθαλάσσιο τμήμα αποτελεί μια από τις εκκρεμότητες του σχεδίου. Είναι η δεύτερη φάση και είναι και το πιο απαιτητικό. Μάλιστα σε ορισμένα σημεία το βάθος της θάλασσας ξεπερνά τα 60 μέτρα, γεγονός που καθιστά αναγκαίες ειδικές τεχνικές μελέτες και πρόσθετες αδειοδοτήσεις με την ΔΕΔΔΗΕ να δουλεύει ήδη πάνω σε αυτό. Στο ίδιο έργο προβλέπεται να ενταχθεί και η εγκατάσταση οπτικής ίνας, ώστε να δημιουργηθεί σύγχρονη τηλεπικοινωνιακή υποδομή. Η ολοκλήρωση της σύνδεσης δεν είναι άμεση υπόθεση, καθώς πρέπει να προηγηθούν οι τεχνικές εργασίες, οι εγκρίσεις και η διευθέτηση των διοικητικών εκκρεμοτήτων.

Το περιβάλλον, η κληρονομιά Ωνάση και ο Ρίτσαρντ Σέρα

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο φυσικό περιβάλλον, καθώς οι κατασκευές πρέπει να προχωρήσουν χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του νησιού. Έχουν γίνει καταγραφές δέντρων και φυτικών ειδών, ώστε να αποφασιστεί ποια θα διατηρηθούν στις σημερινές θέσεις τους και ποια ενδεχομένως θα χρειαστεί να μετακινηθούν. Παράλληλα, εκπονούνται μελέτες για το δασικό τοπίο και προβλέπεται η χρήση σύγχρονων συστημάτων άρδευσης.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται η προστασία των χώρων που συνδέονται με την οικογένεια Ωνάση. Η εκκλησία και οι οικογενειακοί τάφοι αποτελούν σημεία ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας και αντιμετωπίζονται με ανάλογη μέριμνα.

Ο Σκορπιός που άλλωστε είναι γνωστή η αγάπη του ιδιοκτήτη του για την τέχνη έχει ήδη ένα πολύ σημαντικό έργο τέχνης του διάσημου Αμερικανού γλύπτη Ρίτσαρντ Σέρα, ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς της σύγχρονης γλυπτικής. Πρόκειται για τον «λαβύρινθο» και έχει τοποθετηθεί κοντά στο λιμάνι.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της επένδυσης είχε προσδιοριστεί στα 165 εκατ. ευρώ. Στην πορεία, ωστόσο, το κόστος επηρεάστηκε από την αύξηση των τιμών των υλικών, την επέκταση του κατασκευαστικού αντικειμένου και τις πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις που προέκυψαν. Δεκάδες εκατομμύρια έχουν ήδη δαπανηθεί για μελέτες, αρχιτεκτονικό και μηχανολογικό σχεδιασμό, τεχνική τεκμηρίωση, προετοιμασία και εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί. Στον συνολικό λογαριασμό θα πρέπει να προστεθούν και τα έξοδα συντήρησης και λειτουργίας, τα οποία εκτιμάται ότι θα ανέρχονται σε εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στο εργοτάξιο συμμετέχουν επιχειρήσεις και προμηθευτές από τη Δυτική Ελλάδα, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Συνεργεία έχουν μετακινηθεί από την Πάτρα, τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, την Άρτα και την Πρέβεζα, ενώ για εξειδικευμένες εργασίες έχουν επιστρατευτεί τεχνικοί από την Ιταλία και τη Γερμανία, όταν δεν υπάρχει στην Ελλάδα η απαιτούμενη τεχνογνωσία ή διαθεσιμότητα.

Για τον Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ, το στοίχημα στον Σκορπιό δεν εξαντλείται στην ανακαίνιση ορισμένων κτιρίων ή στη δημιουργία πολυτελών εγκαταστάσεων. Αφορά τη διαμόρφωση ενός ιδιωτικού προορισμού που θα μπορεί να λειτουργεί σε βάθος χρόνου, με σύγχρονες υποδομές, υψηλές απαιτήσεις συντήρησης και αυστηρούς όρους φιλοξενίας. Και όλα αυτά σε ένα νησί που εξακολουθεί να κουβαλά την ιστορία του Αριστοτέλη Ωνάση και να διατηρεί στοιχεία της δικής του ξεχωριστής ταυτότητας. Οι εργασίες συνεχίζονται, οι εκκρεμότητες παραμένουν και η επόμενη ημέρα του Σκορπιού χτίζεται σταδιακά.

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