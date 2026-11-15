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15.11.2026 07:31

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν «χτύπημα» με drones αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν

15.11.2026 07:31
iran frouroi epanastasis – new

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν με drones στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, σε απάντηση σε “εχθρικές” αμερικανικές ενέργειες.

“Το αμερικανικό σύστημα ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας στη βάση ελικοπτέρων αλ Ρίφα στο Μπαχρέιν στοχοθετήθηκε με έξι drones που ανήκουν στην Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης”, ανέφερε το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν σε ανάρτησή του στο Telegram.

Λίγο νωρίτερα οι αρχές του Μπαχρέιν εξέδωσαν στο Χ δύο ξεχωριστές προειδοποιήσεις για ενδεχόμενες απειλές, για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους της χώρας να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τη φύση της απειλής.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο ημέρες αφού οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα αμερικανικό ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε τον ισχυρισμό αυτόν, λέγοντας ότι αναχαίτισε δύο ιρανικά drones τα οποία δεν προκάλεσαν ζημιές.

Στο Μπαχρέιν σταθμεύει ο Πέμπτος Στόλος του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

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