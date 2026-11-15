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15.11.2026 00:52

Γάζα: Ο IDF σκότωσε διοικητή της Χαμάς εν μέσω «εκεχειρίας»

15.11.2026 00:52
idf gaza

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Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως εξόντωσαν διοικητή της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς σε επιχείρηση που διεξήγαγαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με πηγές από τη Χαμάς, τις οποίες επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο διοικητής Σαμίρ Αμπού Γιούνις σκοτώθηκε σε αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Να σημειωθεί πώς αυτή τη στιγμή υποτίθεται ότι είναι σε ισχύ επίσημη εκεχειρία και κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία τέθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2025, βάσει συμφωνίας που επετεύχθη μετά από διαπραγματεύσεις.

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