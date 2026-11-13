Νέα Δημοκρατία: Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τέσσερις, αλλά… 44 οι «γαλάζιοι» που αποπέμφηκαν από το 2019 ως σήμερα

Takeaways by to pontiki AI Συνολικά 44 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν αποπεμφθεί ή παραιτηθεί από το 2019 έως σήμερα για διάφορους λόγους.

Οι αποχωρήσεις των στελεχών οφείλονται σε ποικίλες αιτίες, όπως δικαστικές εκκρεμότητες, αμφιλεγόμενες δηλώσεις, διαρροές προσωπικών δεδομένων ή πολιτικές ευθύνες.

Παρά τον μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων, ορισμένα από τα εν λόγω πρόσωπα επέστρεψαν μεταγενέστερα στην κυβέρνηση ή επανεντάχθηκαν στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Κυβερνητικές πηγές εκτιμούν ότι ο αριθμός των στελεχών που αποχωρούν από το κόμμα ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω μέχρι τις εκλογές του 2027.

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Μπορεί ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης να είναι το 19ο μέλος της κυβέρνησης της ΝΔ που αποπέμπεται, ωστόσο, ο αριθμός των «γαλάζιων» στελεχών που έχουν δει το δρόμο για τα… αποδυτήρια από το 2019, όταν το κόμμα κέρδισε τις εκλογές, ως σήμερα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Αναλυτικά, τα στελέχη της ΝΔ που έχουν αποπεμφθεί/παραιτηθεί/δει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την πόρτα της εξόδου είναι συνολικά 44, ενώ, όπως λένε στο topontiki.gr «γαλάζιες» πηγές, μέχρι να στηθούν οι κάλπες το 2027 ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί.

Αναλυτικά, τα εν λόγω στελέχη είναι τα εξής:

Λάζαρος Τσαβδαρίδης (2026 Νοέμβριος): Υφυπουργός Ανάπτυξης. Παραίτηση για την υπόθεση αθλητικής μοριοδότησης της κόρης του. Μακάριος Λαζαρίδης (2026 Απρίλιος): Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραίτηση για αμφισβητούμενα ακαδημαϊκά προσόντα και παλαιότερο διορισμό. Κώστας Τσιάρας (2026 Απρίλιος): Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραίτηση λόγω δικογραφίας ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιάννης Κεφαλογιάννης (2026 Απρίλιος): Υπουργός Κλιματικής Κρίσης. Παραίτηση λόγω δικογραφίας ΟΠΕΚΕΠΕ. Δημήτρης Βαρτζόπουλος (2026 Απρίλιος): Υφυπουργός Υγείας. Παραίτηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υπόθεσή του αρχειοθετήθηκε. Κώστας Σκρέκας (2026 Απρίλιος): Γραμματέας ΝΔ. Παραίτηση λόγω δικογραφίας ΟΠΕΚΕΠΕ. Νότης Μηταράκης (2026 Απρίλιος): Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ΝΔ. Παραίτηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί παραίτηση από υπουργός τον Ιούλιο 2023 λόγω διακοπών εν μέσω πυρκαγιών. Χρήστος Κέλλας (2026 Απρίλιος): Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποχώρηση στον ανασχηματισμό μετά τη δεύτερη δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να τεκμηριώνεται προσωπική εμπλοκή. Ανδρέας Καρασαρίνης (2025 Ιούνιος): Γραμματέας Αγροτικών Φορέων ΝΔ. Παραίτηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιάννης Τρουλλινός (2025 Ιούνιος): Μέλος Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ. Παραίτηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Μάκης Βορίδης (2025 Ιούνιος): Υπουργός Μετανάστευσης. Παραίτηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Τάσος Χατζηβασιλείου (2025 Ιούνιος): Υφυπουργός Εξωτερικών. Παραίτηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Διονύσης Σταμενίτης (2025 Ιούνιος): Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραίτηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρήστος Μπουκώρος (2025 Ιούνιος): Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Παραίτηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιώργος Στρατάκος (2025 Ιούνιος): Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης. Παραίτηση λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρίστος Δοξιάδης (2025 Μάρτιος): Υφυπουργός Ανάπτυξης. Παραίτηση μετά τις αποκαλύψεις για παλαιότερη υπόθεση καρτέλ. Δημήτρης Κυριαζίδης (2025 Μάρτιος): Βουλευτής ΝΔ. Διαγραφή από ΚΟ για προσβλητικό σχόλιο προς την Κωνσταντοπούλου. Χρήστος Τριαντόπουλος (2025 Μάρτιος): Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης. Παραίτηση λόγω διερεύνησης της υπόθεσης Τεμπών. Βασίλης Παπαγεωργίου (2025 Μάρτιος): Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας. Παραίτηση λόγω διερεύνησης της υπόθεσης Τεμπών. Ιωάννης Σφυράκης (2025 Φεβρουάριος): Υποδιοικητής Υπηρεσίας Ασύλου. Αποπομπή μετά τη δημοσιοποίηση παλαιότερης καταγγελίας για χρηματισμό. Λευτέρης Αυγενάκης (2024 Ιούλιος): Βουλευτής ΝΔ. Διαγραφή από ΚΟ για επεισόδιο με υπάλληλο αεροδρομίου. Αριστόδημος Κορομηλάς (2024 Ιούνιος): Οργανωτικός Γραμματέας ΝΔ. Παραίτηση για την υπόθεση προσωπικών δεδομένων αποδήμων. Σταύρος Παπασταύρου (2024 Μάρτιος): Υπουργός Επικρατείας. Παραίτηση μετά την αποκάλυψη συνάντησης με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Γιάννης Μπρατάκος (2024 Μάρτιος): Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Παραίτηση για την ίδια υπόθεση. Μιχάλης Ταμήλος (2024 Μάρτιος): Πρώην βουλευτής ΝΔ. Διαγραφή από το κόμμα για προσβλητικές δηλώσεις σχετικά με τα Τέμπη. Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου (2024 Μάρτιος): Ευρωβουλευτής ΝΔ. Απόσυρση υποψηφιότητας λόγω διαρροής προσωπικών δεδομένων αποδήμων. Μιχάλης Σταυριανουδάκης (2024 Μάρτιος): Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΣ. Παραίτηση για την ίδια υπόθεση. Νίκος Θεοδωρόπουλος (2024 Μάρτιος): Γραμματέας Αποδήμων ΝΔ. Αποπομπή για την ίδια υπόθεση. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης (2023 Σεπτέμβριος): Υπουργός Ναυτιλίας. Παραίτηση μετά τον θάνατο του Αντώνη Καργιώτη και τις δηλώσεις του. Γιώργος Πατούλης (2023 Ιούλιος): Περιφερειάρχης Αττικής. Απώλεια στήριξης ΝΔ μετά το ζεϊμπέκικο εν μέσω πυρκαγιών. Μουσταφά Κατραντζή (2023 Ιούνιος): Υποψήφιος βουλευτής ΝΔ. Απόσυρση υποψηφιότητας μετά τις καταγγελίες περί σχέσεων με το τουρκικό προξενείο. Σπύρος Πνευματικός (2023 Ιούνιος): Υποψήφιος βουλευτής ΝΔ. Απόσυρση μετά τις δηλώσεις περί διαλογής καρκινοπαθών. Σοφία Νικολάου (2023 Μάρτιος): Πρώην Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής Πολιτικής. Αποκλεισμός από ψηφοδέλτια μετά τις καταγγελίες για αναθέσεις. Κώστας Αχ. Καραμανλής (2023 Μάρτιος): Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Παραίτηση μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Θέμης Χειμάρας (2023 Ιανουάριος): Βουλευτής ΝΔ. Παραίτηση λόγω ασυμβίβαστης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Γιάννης Σμυρλής (2022 Δεκέμβριος): Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΞ. Παραίτηση εν μέσω αποκαλύψεων για άδειες εξαγωγής Predator. Μαρία Σπυράκη (2022 Δεκέμβριος): Ευρωβουλευτής ΝΔ. Αναστολή κομματικής ιδιότητας μετά από έρευνα για επίδομα συνεργάτη. Ανδρέας Πάτσης (2022 Οκτώβριος): Βουλευτής ΝΔ. Διαγραφή για εταιρείες κόκκινων δανείων και δημόσιες συμβάσεις. Παναγιώτης Κοντολέων (2022 Αύγουστος): Διοικητής ΕΥΠ. Παραίτηση μετά τις αποκαλύψεις για την παρακολούθηση Ανδρουλάκη. Γρηγόρης Δημητριάδης (2022 Αύγουστος): Γενικός Γραμματέας Πρωθυπουργού. Παραίτηση εν μέσω αποκαλύψεων για τις υποκλοπές. Σπήλιος Λιβανός (2022 Φεβρουάριος): Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Αποπομπή μετά το βίντεο για τις αποζημιώσεις πυροπλήκτων. Πέτρος Δούκας (2022 Φεβρουάριος): Δήμαρχος Σπάρτης, πρώην υφυπουργός ΝΔ. Διαγραφή για δηλώσεις περί εκλογικής εκμετάλλευσης αποζημιώσεων. Κώστας Λούλης (2020): γενικός γραμματέας ΕΟΤ. Αποπομπή λόγω μη κατοχής τίτλου σπουδών ΑΕΙ. Αντώνης Διαματάρης (2019 Δεκέμβριος): Υφυπουργός Εξωτερικών. Παραίτηση λόγω ανακριβούς βιογραφικού και ανύπαρκτου μεταπτυχιακού Columbia.

Πάντως, αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι κάποιοι εκ των αποπεμφθέντων (Χατζηβασιλείου, Βαρτζόπουλος) επέστρεψαν στην κυβέρνηση, ενώ Κυριαζίδης και Αυγενάκης επανεντάχθηκαν στην Κ.Ο. της ΝΔ.

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