Οι πρώτες δημοσκοπήσεις του Νοεμβρίου: Τα όρια της ΝΔ, η φαντασίωση της δεύτερης θέσης και ο κατακερματισμός που προμηνύει κινητικότητα

Takeaways by to pontiki AI Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις καταγράφουν τη Νέα Δημοκρατία ως σταθερά πρώτο κόμμα, παρά την εκτεταμένη δυσαρέσκεια των πολιτών για το κυβερνητικό έργο.

Η ΕΛΑΣ διατηρεί τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου πανελλαδικά, ωστόσο τα ποσοστά της παρουσιάζουν τάσεις στασιμότητας ή κάμψης σε σύγκριση με προηγούμενες μετρήσεις.

Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση, καταγράφοντας περιθώρια βελτίωσης και υψηλότερη αξιοπιστία ως αντιπολίτευση σε σχέση με την ΕΛΑΣ, χωρίς όμως να επιτυγχάνει εκλογική άνοδο.

Το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έντονο κατακερματισμό των μικρότερων κομμάτων και σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων ψηφοφόρων, που διατηρούν ανοιχτές τις τελικές ισορροπίες.

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Είναι 13 Νοεμβρίου και ήδη μετράμε τις τρεις πρώτες δημοσκοπήσεις αυτού του μήνα. Τρεις δημοσκοπήσεις που αποτυπώνουν ένα πολιτικό σκηνικό με σταθερό πρώτο κόμμα, ανοιχτή την αναμέτρηση στην αντιπολίτευση για τη δεύτερη θέση και επίμονο κατακερματισμό μεταξύ των υπόλοιπων κομμάτων. Η Marc για τον ΑΝΤ1 και η Real Polls για το Protagon συγκλίνουν στην πανελλαδική εικόνα, ενώ η μέτρηση της To the Point για τη Voria αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες της Α΄ Θεσσαλονίκης.

Για τη Νέα Δημοκρατία, το θετικό είναι η ανθεκτική υπεροχή. Στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 30,5% στη Marc και 30,1% στη Real Polls, με προβάδισμα 14,7 και 12,9 μονάδων, αντίστοιχα. Στην Α΄ Θεσσαλονίκης διατηρεί διαφορά δέκα μονάδων, αλλά στην πρόθεση ψήφου περιορίζεται στο 19,9%, έναντι 27,2% και 24,7% πανελλαδικά.

Το αρνητικό για το κυβερνών κόμμα είναι ότι η εκλογική πρωτιά συνυπάρχει με εκτεταμένη δυσαρέσκεια. Στη Marc, το 63,5% αξιολογεί αρνητικά την κυβέρνηση. Η υπεροχή, συνεπώς, δεν ισοδυναμεί με γενικευμένη πολιτική επιδοκιμασία.

Η δεύτερη θέση και τα όρια της ΕΛΑΣ και του ΠΑΣΟΚ

Η ΕΛΑΣ έχει ως βασικό πλεονέκτημα τη δεύτερη θέση πανελλαδικά, με 15,8% στη Marc και 17,2% στη Real Polls. Ωστόσο, η πρώτη την καταγράφει σταθερή και η δεύτερη χαμηλότερα από το προηγούμενο 17,9%. Και στις δύο δημοσκοπήσεις, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί την τάση που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και χαρακτηρίζεται από φρενάρισμα ή μείωση των ποσοστών του. Στην Α΄ Θεσσαλονίκης, το 9,9% έναντι 9,7% του ΠΑΣΟΚ δεν επιτρέπει ασφαλή διάκριση μεταξύ των δύο κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ισχυρός προσωπικός πόλος, με ποσοστό καταλληλότητας για πρωθυπουργό σχεδόν διπλάσιο από εκείνο του Νίκου Ανδρουλάκη (14,7% έναντι 7,8%), απέχει όμως από το 31% του πρωθυπουργού.

Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει περιθώρια βελτίωσης και αυτόν τον μήνα, χωρίς όμως εκλογική απογείωση, αφού παραμένει στην τρίτη θέση. Καταγράφεται στο 12,5% και στο 12% στις πανελλαδικές εκτιμήσεις. Η άνοδος κατά μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου της Marc είναι θετική ένδειξη, αν και το κέρδος στην εκτίμηση ψήφου είναι μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα. Στη Real Polls, η πρόθεση ψήφου παραμένει ουσιαστικά στάσιμη, στο 9,3% από 9,4%. Στα υπέρ του προστίθεται ότι, στη Marc, το σύνολο του εκλογικού σώματος το αξιολογεί καλύτερα από την ΕΛΑΣ ως αξιόπιστη αντιπολίτευση. Στα κατά του είναι η απόσταση ανάμεσα στην αποδοχή του αντιπολιτευτικού του ρόλου και στην πραγματική επιλογή ψήφου.

Ο κατακερματισμός και το βάρος των αναποφάσιστων

Η Ελληνική Λύση διατηρεί σημαντική παρουσία, αλλά παρουσιάζει αποκλίσεις, με 7% στην εκτίμηση της Marc και 5,5% στη Real Polls. Στην Α΄ Θεσσαλονίκης, η πρόθεση ψήφου της είναι υψηλότερη από ό,τι στις πανελλαδικές μετρήσεις, στο 7,2%, όμως υποχωρεί από το 10% του Μαΐου. Συνεπώς, το τοπικό της πλεονέκτημα παραμένει, αλλά αποδυναμώνεται. Το ΚΚΕ εμφανίζει μεγαλύτερη συνοχή, με 6,8% και 6,3% στις εκτιμήσεις, ενώ στην Α΄ Θεσσαλονίκης φτάνει στο 6,9%. Ισχυρό του σημείο είναι η ανθεκτικότητα και αδύναμο η απουσία σαφούς διεύρυνσης.

Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 5,5% και στις δύο πανελλαδικές εκτιμήσεις. Στην Α΄ Θεσσαλονίκης, όμως, περιορίζεται στο 3,1%, παρότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαθέτει ευρύτερη προσωπική αποδοχή.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία εμφανίζει αντίστροφη γεωγραφική εικόνα, με πρόθεση ψήφου 5,5% στην Α΄ Θεσσαλονίκης, έναντι 4% και 2,9% πανελλαδικά.

Η Συμμαχία Ελλήνων καταγράφει αξιοσημείωτη παρουσία, με εκτιμήσεις 4,2% και 5,7%. Η Φωνή Λογικής βρίσκεται στο 3,9% και στο 3,7%. Για το ΜέΡΑ25, η απόκλιση μεταξύ του 2,4% και του 4% αλλάζει πλήρως την κοινοβουλευτική εικόνα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ιδιαίτερα αδύναμος πανελλαδικά, παρά τη συγκριτικά καλύτερη τοπική επίδοση.

Η Νίκη επίσης δυσκολεύεται να ανακτήσει κοινοβουλευτική προοπτική.

Στα εθνικά θέματα καταγράφεται δυσπιστία, αν και τα ερωτήματα διαφέρουν. Η αξιολόγηση της παρέμβασης στον ΟΗΕ, η κρίση για το τουρκολιβυκό και η πιθανότητα θερμού επεισοδίου μετρούν διαφορετικές στάσεις. Το 56% κρίνει θετικά την εμφάνιση του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, ενώ το 53,5% κρίνει αρνητικά τη συνολική διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Τα σενάρια αλλαγής αρχηγών που εξετάζει η Real Polls δείχνουν, από την πλευρά τους, πόσο εξαρτάται η πρόθεση ψήφου από τα πρόσωπα. Στο ενδεχόμενο αλλαγής αρχηγών σε όλα τα κόμματα, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,1% έναντι 24,7%, το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει στο 18,5% από 9,3% και η ΕΛΑΣ περιορίζεται στο 5,7% από 14,5%.

Οι αναποφάσιστοι, από 9,1% έως 15,9% πανελλαδικά και 11,6% στην Α΄ Θεσσαλονίκης, διατηρούν ανοιχτές τις ισορροπίες. Στη Θεσσαλονίκη, η ακρίβεια και η στέγαση αναδεικνύουν την πίεση της καθημερινότητας.

Το πολιτικό συμπέρασμα είναι σαφές. Η ΝΔ προηγείται, αλλά αντιμετωπίζει έλλειμμα αποδοχής. Η ΕΛΑΣ κρατά το προβάδισμα στην αντιπολίτευση, αλλά συναντά τα όριά της. Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει δυνατότητες, αλλά δυσκολεύεται σημαντικά να κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Οι μικρότεροι σχηματισμοί ενισχύουν τον συνολικό κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού.

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