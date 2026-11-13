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13.11.2026 09:56

Nations League: Ένα βήμα από την υπέρβαση η εθνική, ψάχνει θετικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία

13.11.2026 09:56
ethniki

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Ενώπιον μίας εκ των μεγαλύτερων προκρίσεων της σύγχρονης ιστορίας της, βρίσκεται η Εθνική Ελλάδας.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στο Άμστερνταμ για την αναμέτρηση με την Ολλανδία (13/11, 21:45), γνωρίζοντας πως μια νίκη μπορεί να τη φέρει στην προημιτελική φάση του UEFA Nations League (ή ακόμη και η ισοπαλία υπό προϋποθέσεις) και να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που έχει πετύχει ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η Εθνική ομάδα έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στη διοργάνωση. Με απολογισμό δύο νικών και δύο ισοπαλιών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, βρίσκεται στην κορυφή του Β΄ ομίλου της League A, ισόβαθμη με την Ολλανδία στους οκτώ βαθμούς. Η ισοπαλία με τους «Οράνιε» στη Θεσσαλονίκη (2-2) και φυσικά ο θρίαμβος επί της Γερμανίας (1-0 στο Άουγκσμπουργκ), απέδειξε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να κοιτάξει στα μάτια αντιπάλους με πολύ μεγαλύτερη ποδοσφαιρική παράδοση και βάθος επιλογών.

Τώρα, όμως, το διακύβευμα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Μια θέση στις πρώτες δύο του ομίλου εξασφαλίζει την παρουσία στα προημιτελικά της διοργάνωσης, τον Μάρτιο του 2027. Για την Ελλάδα, η συγκεκριμένη προοπτική αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της πρόοδο και να επιστρέψει οριστικά στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Απέναντί της οι «Οράνιε», ομάδα η οποία διαθέτει ποιότητα και εμπειρία σε όλες τις γραμμές. Ο Ντένζελ Ντούμφρις, ο Φρένκι ντε Γιονγκ, ο Τιγιάνι Ρέιντερς και ο Κόντι Χάκπο συνθέτουν ένα σύνολο με μεγάλη επιθετική δυναμική. 

Ωστόσο, η Ολλανδία θα στερηθεί τις υπηρεσίες του αρχηγού της, Βίρτζιλ φαν Ντάικ, ο οποίος τέθηκε εκτός λόγω προβλήματος ετοιμότητας. Εκτός αποστολής βρίσκεται επίσης ο επιθετικός Μπράιαν Μπρόμπεϊ. 

Για την Ελλάδα -που έχει ως εξαιρετικά αμφίβολο τον «λαβωμένο» Δημήτρη Κουρμπέλη- είναι μία χρυσή ευκαιρία απόψε να περάσει στους «8» του Nations League, αλλά ακόμη κι αν δεν τα καταφέρει, με μια νίκη κόντρα στην Σερβία την προσεχή Δευτέρα, θα πετύχει πάλι τον στόχο της.

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