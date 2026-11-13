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13.11.2026 09:53

Τα διαφορετικά γενέθλια του Καρόλου και η «μυστική» ηχογράφηση με τον Έλτον Τζον (videos)

13.11.2026 09:53
kingcharles_eltonjohn

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Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ του Ηνωμένου Βασιλείου θα γιορτάσει τα 78α γενέθλιά του το Σάββατο με ένα ειδικό, διάρκειας μίας ώρας, επεισόδιο της ραδιοφωνικής εκπομπής «Rocket Hour» του Σερ Έλτον Τζον στο Apple Radio.

Η εκπομπή, την οποία ηχογράφησαν οι δυο τους μυστικά, θα κάνει πρεμιέρα στις 9 το πρωί της ίδιας ημέρας στο Apple Music 1.

Ο βασιλιάς Κάρολος και ο θρυλικός τραγουδιστής και μουσικός συναντήθηκαν τον περασμένο μήνα στα στούντιο του Apple Music, στον σταθμό Battersea Power Station στο νότιο Λονδίνο.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με σκοπό να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της μουσικής στο έργο του φιλανθρωπικού οργανισμού του μονάρχη, «The King’s Trust», ο οποίος συμπληρώνει φέτος 50 χρόνια λειτουργίας, σύμφωνα με το BBC.

Το «The King’s Trust» —γνωστό παλαιότερα ως «The Prince’s Trust»— ιδρύθηκε από τον Κάρολο το 1976, με σκοπό να βοηθήσει νέους από μη προνομιούχα περιβάλλοντα να ξεπεράσουν δύσκολες καταστάσεις, να βρουν εργασία ή να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Ο βασιλιάς του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε τη συνάντηση ως «μια ευκαιρία τόσο καλή, που δεν μπορούσα να αντισταθώ», ενώ ο Σερ Έλτον Τζον παραδέχτηκε αργότερα: «Έμαθα πολλά συζητώντας με την Αυτού Μεγαλειότητα».

Σε τρέιλερ, ο βασιλιάς Κάρολος και ο Έλτον Τζον εμφανίζονται να γελούν καθώς συνομιλούν κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης.

Στο απόσπασμα από τη συνάντησή τους που έχει ήδη δοθεί στη δημοσιότητα και δείχνει τους δύο άνδρες να συνομιλούν σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα. Η πιο χαρακτηριστική στιγμή έρχεται όταν ο Κάρολος αποκαλεί τον Έλτον Τζον «εθνικό θησαυρό», αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά του στη μουσική και τη φιλανθρωπία.

Ο τραγουδιστής, από την πλευρά του, βρίσκει την ευκαιρία να αστειευτεί με την ηλικία τους. «Σε λίγο θα εμφανιστώ στο Antiques Roadshow», λέει, αναφερόμενος στη δημοφιλή τηλεοπτική εκπομπή του BBC, στην οποία ειδικοί εκτιμούν αντίκες και συλλεκτικά αντικείμενα. Ο βασιλιάς ξεσπά σε γέλια και του απαντά: «Join the club» («Καλώς ήρθες στο κλαμπ»).

Οι δυο τους μοιράστηκαν αναμνήσεις από εμφανίσεις αστέρων της μουσικής σκηνής, οι οποίοι στήριξαν τον οργανισμό (Trust) κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε δεκαετιών – από τις ροκ συναυλίες στο Wembley Arena τη δεκαετία του 1980, μέχρι τις ποπ συναυλίες στο Hyde Park και τις sold-out φιλανθρωπικές εκδηλώσεις στο Royal Albert Hall.

Στο επεισόδιο αναφέρθηκαν επίσης ορισμένοι καλλιτέχνες που έλαβαν βοήθεια από τον οργανισμό στα πρώτα τους βήματα, όπως οι Muse, οι οποίοι ενισχύθηκαν οικονομικά από το τότε «Prince’s Trust» (Ίδρυμα του Πρίγκιπα) για την αγορά ηχητικού εξοπλισμού, όταν ξεκινούσαν την πορεία τους ως συγκρότημα με το όνομα Rocket Baby Dolls.

Η εκπομπή χαρακτηρίζεται ένα κοινό μουσικό ταξίδι» με τις επιλογές τραγουδιών του βασιλιά Καρόλου και του Σερ Έλτον Τζον να «καλύπτει διάφορες δεκαετίες και είδη μουσικής: από αγαπημένες επιτυχίες με προσωπική σημασία και κλασικές του παρελθόντος».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.11.2026 12:13
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