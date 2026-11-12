Επική στιγμή σε συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς: Αναγνώρισε στο κοινό «πρώην εραστή» του από τα 90s – «Ήταν πολύ τρυφερός» (Video)

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Μια απρόσμενη «αποκάλυψη» από το παρελθόν του έκανε ο Ρόμπι Γουίλιαμς στη διάρκεια της συναυλίας του στη Μελβούρνη, όταν εντόπισε ανάμεσα στους θεατές έναν άνδρα με τον οποίο, όπως είπε, είχε ερωτική σχέση τη δεκαετία του 1990. Η εξομολόγησή του προκάλεσε ενθουσιασμό και γέλια στο κοινό.

Ο 52χρονος καλλιτέχνης εμφανίστηκε το βράδυ της Τετάρτης, 11/11, στο Marvel Stadium, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «BRITPOP World Tour». Κάποια στιγμή, όπως είπε ο ίδιος, διέκρινε μέσα στο πλήθος έναν θαυμαστή ονόματι Τζίμι και αποφάσισε να μοιραστεί με τους χιλιάδες παρευρισκόμενους την ιστορία που τους συνέδεε.

Σε βίντεο που κατέγραψε θεατής και ανέβασε στο TikTok, ο τραγουδιστής ακούγεται αρχικά να λέει: «Νομίζω ότι η πόλη είναι δική μου. Νομίζω ότι εδώ ανήκω», πριν προχωρήσει στην «αποκάλυψη»: «Δεν θα έπρεπε πραγματικά να το μοιραστώ αυτό, αλλά είδα έναν θαυμαστή με τον οποίο κοιμήθηκα τη δεκαετία του 1990 εκεί πέρα».

Οι κάμερες του σταδίου εστίασαν αμέσως στον συγκεκριμένο άνδρα, με τον Ρόμπι Γουίλιαμς να σχολιάζει: «Σχεδόν δεν τον αναγνώρισα, γιατί τώρα έχει μούσι».

Ο τραγουδιστής δεν σταμάτησε εκεί, συμπληρώνοντας: «Ήταν και πολύ τρυφερός εραστής. Χαίρομαι που σε ξαναβλέπω». Η αντίδραση του Τζίμι, ο οποίος ξέσπασε σε γέλια, έκανε τη στιγμή ακόμη πιο απολαυστική για τους θεατές.

Το στιγμιότυπο συγκέντρωσε γέλια και επευφημίες στο στάδιο, όπου ο καλλιτέχνης παρουσίασε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Ωστόσο, στα σχόλια της ανάρτησης στο TikTok διατυπώθηκαν και διαφορετικές εκτιμήσεις, με χρήστες να υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη ατάκα αποτελεί μέρος της σκηνικής του παράστασης, καθώς φέρεται να την έχει χρησιμοποιήσει και σε άλλες συναυλίες.

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