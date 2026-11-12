Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης συζήτησαν με Μακρόν για τον GSI – Κανονικά συνεχίζονται οι έρευνες του γαλλικού πλοίου

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Επαφές με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο περιθώριο της Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (Great Sea Interconnector – GSI).

Σύμφωνα με το κυπριακό μέσο Philenews, το οποίο επικαλείται το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΚΥΠΕ), στο επίκεντρο των επαφών βρέθηκε η πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις έρευνες του γαλλικού ερευνητικού πλοίου Abeille Marengo.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την επικοινωνία προκύπτει ότι το ερευνητικό πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες του, ενώ βρίσκεται πλέον σε διεθνή χωρικά ύδατα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το σκάφος δέχθηκε μικρή ενόχληση μέσω ασυρμάτου από τουρκικής πλευράς, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η εξέλιξη των ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι το γαλλικό ερευνητικό σκάφος έχει φτάσει πέρα από τα 7 ναυτικά μίλια νότια της Καρπάθου, πραγματοποιώντας τις προβλεπόμενες εργασίες για τη χαρτογράφηση του θαλάσσιου πυθμένα, στο πλαίσιο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Το μήνυμα της τουρκικής φρεγάτας και η απάντηση του Πολεμικού Ναυτικού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο δέχθηκε μήνυμα μέσω ασυρμάτου από τουρκική φρεγάτα, με την οποία του επισημάνθηκε ότι πλέει σε τουρκικά ύδατα και ότι μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με τη φρεγάτα «Λήμνος» να απαντά μέσω ασυρμάτου ότι οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά, βάσει του ελληνικού σχεδιασμού και των αδειών που έχουν χορηγηθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές, καθώς και των σχετικών NAVTEX.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά την επικοινωνία τουρκικής φρεγάτας με το γαλλικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο συμμετέχει στις εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Στρατιωτικές πηγές αναφέρουν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ότι η αντίδραση της Άγκυρας ήταν αναμενόμενη, ενώ υπογραμμίζουν ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της αποστολής. Παράλληλα, σημειώνουν ότι εφαρμόζεται η αρχή της αναλογικότητας, με τη ναυτική παρουσία να προσαρμόζεται στις κινήσεις της τουρκικής πλευράς, ώστε να διασφαλίζονται οι συνθήκες για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνών.

Ειδικότερα, από την Αθήνα έχει αποφασιστεί ότι η παρουσία του Πολεμικού Ναυτικού ή του Λιμενικού Σώματος θα είναι αντίστοιχη της τουρκικής παρουσίας στην περιοχή. Σε περίπτωση, δηλαδή, που παραπλέει τουρκική φρεγάτα ή σκάφος της ακτοφυλακής, οι ελληνικές αρχές θα αναπτύσσουν μονάδα ανάλογων δυνατοτήτων. Παράλληλα, προβλέπεται η διαθεσιμότητα πρόσθετων μέσων σε εύθετο χρόνο, εφόσον απαιτηθεί.

Μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κάποια ένταση στην περιοχή, ενώ η πορεία του ερευνητικού πλοίου εξελίσσεται ομαλά και σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Την εξέλιξη των εργασιών παρακολουθεί στενά το Πολεμικό Ναυτικό, με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να επιτηρούν παράλληλα την τουρκική παρουσία στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η κατάσταση παραμένει ήρεμη, με την ελληνική πλευρά να κινείται στη βάση της αρχής της αναλογικότητας και να διατηρεί ναυτική παρουσία αντίστοιχη με την τουρκική.

Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί η τήρηση των προβλέψεων της ισχύουσας ελληνικής ναυτικής οδηγίας, τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών όσο και για τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από το ερευνητικό σκάφος.

Την ίδια ώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν σήμερα το πρωί ότι το γαλλικό ερευνητικό πλοίο θα παρακολουθείται από τουρκικές φρεγάτες, καταγράφοντας το ενδιαφέρον της Άγκυρας για την εξέλιξη των εργασιών στην περιοχή.

Στην περιοχή το Πολεμικό Ναυτικό

Σε ό,τι αφορά την παρουσία και τις κινήσεις των ελληνικών πολεμικών πλοίων, οι λεπτομέρειες του επιχειρησιακού σχεδιασμού δεν ανακοινώνονται ούτε δημοσιοποιούνται.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρουν στρατιωτικές πηγές, το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται στην περιοχή, πραγματοποιώντας επίδειξη σημαίας εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Η ελληνική πλευρά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με βασική προτεραιότητα την απρόσκοπτη συνέχιση των ερευνών και την ασφάλεια του γαλλικού ερευνητικού πλοίου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Great Sea Interconnector.

Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένουν την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, η οποία έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο και αφορά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου και την πόντιση του καλωδίου.

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