Αμηχανία στο Μαξίμου μετά τις δηλώσεις Χατζηδάκη για τη ρηματική διακοίνωση – Δεν επιβεβαιώνεται ότι θα δοθεί στους πολιτικούς αρχηγούς

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Αμηχανία φαίνεται να προκαλεί στο Μέγαρο Μαξίμου η δημόσια αναφορά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, ότι στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου αναμένεται να τους δοθεί και το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας προς την Τουρκία και την Αίγυπτο.

Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, από το Μέγαρο Μαξίμου δεν επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει τέτοιος σχεδιασμός, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο η συγκεκριμένη αναφορά του αντιπροέδρου της κυβέρνησης αποτυπώνει την επίσημη κυβερνητική γραμμή.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Εκείνη κι εγώ», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα επικοινωνήσει με τους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να τους ενημερώσει κατ’ ιδίαν για τις εξελίξεις γύρω από το καλώδιο, προσθέτοντας πως «θα τους δοθεί, απ’ όσο καταλαβαίνω, και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης».

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