Ο Γεραπετρίτης ενημερώνει το Σάββατο τους πολιτικούς αρχηγούς για το καλώδιο

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Ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει το Σάββατο, 14 Νοεμβρίου, κατ’ ιδίαν τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων σχετικά με την υπόθεση του καλωδίου και της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Μετά την έντονη πολιτική αντιπαράθεση και την απαίτηση της αντιπολίτευσης για ενημέρωση, ο υπουργός Εξωτερικών έκανε γνωστό πως θα ενημερώσει του πολιτικούς αρχηγούς αυτό το Σάββατο.

Την ενημέρωση είχε προαναγγείλει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Εκείνη κι εγώ», με τον Θανάση Φουσκίδη και τη Στέλλα Γκαντώνα. «Ο κ. Γεραπετρίτης θα επικοινωνήσει μαζί τους (…). Θα τους δοθεί, απ’ όσο καταλαβαίνω, και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Πάμε σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς», τόνισε.

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