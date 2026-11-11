Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δειχνει το ΠΑΣΟΚ ως υπεύθυνο δεύτερων εκλογών και γιατί… «αναγκάζεται» να ζητά αυτοδυναμία 

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Μπορεί η αυτοδυναμία με βάση τις σημερινές δημοσκοπήσεις να είναι μία δύσκολη εξίσωση για τη Νέα Δημοκρατία, όμως και χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περιέγραψε ως τον κεντρικό εκλογικό στόχο του κόμματος από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ ως ο μοναδικός κατά τον κύριο Μητσοτάκη, δυνητικός κυβερνητικός εταίρος αρνείται και με απόφαση του συνεδρίου του τη συνεργασία με το κυβερνών κόμμα.

Η πίεση του Πρωθυπουργού προς το ΠΑΣΟΚ είναι εμφανής και αυτή θα εντείνεται όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, όχι τόσο για να αλλάξει άποψη και συνεδριακή απόφαση η ηγεσία του, όσο για να κατανοήσουν οι ψηφοφόροι του ότι ο ίδιος θα ήθελε μία συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ όμως εκείνο αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες που μπορεί να του δώσουν οι ψηφοφόροι, αναδεικνύοντας το ακόμα και δεύτερο κόμμα.

Και για να το κάνει ακόμα πιο καθαρό, ιδίως στους κεντρογενείς ψηφοφόρους, ο κ. Μητσοτάκης για ακόμη μια φορά απέκλεισε οποιαδήποτε συνεργασία με κόμματα στα δεξιά της Ν.Δ

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι, σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας, οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση.Και είχε την άνεση για αυτό να επικαλεστεί την εικόνα κυβερνητικών συνασπισμών στην Ευρώπη, τους οποίους χαρακτήρισε βαλτωμένους, για να υποστηρίξει τη δική του πολιτική επιλογή.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι, εάν οι κάλπες δεν δώσουν αυτοδυναμία, το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας. Και σε αυτό το ενδεχόμενο τοποθέτησε το ΠΑΣΟΚ ως τη μοναδική επιλογή που θα μπορούσε να εξετάσει.

Η πολιτική πίεση προς τη Χαριλάου Τρικούπη ήταν εμφανής και για τη δυνατότητα σύμπραξης ή όχι , η ευθύνη μεταφέρεται στην άλλη πλευρά. Με αυτή τη συλλογιστική επανέφερε το δίλημμα της αυτοδυναμίας ως ρεαλιστικής ή αναγκαστικής λύσης διακυβέρνησης. Η μετεκλογική συζήτηση λειτουργεί, επομένως, ήδη προεκλογικά, καθώς συνδέει την ψήφο με το ερώτημα ποια κυβέρνηση μπορεί να προκύψει.

Η απάντηση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά υπήρξε κατηγορηματική. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα με το οποίο ο κ.Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεργαστεί, επειδή διαθέτει ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα είπε για να σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά και οποιαδήποτε διαφορετική άποψη θα μπορούσε να εκφράσει κάποιο στέλεχος ή βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,

Για τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ, ο πρωθυπουργός επικαλέστηκε ιδεολογική άβυσσο, διαφορές στην εξωτερική πολιτική και διαφορετική αντίληψη για το ύφος και την άσκηση εξουσίας. Τη συγκεκριμένη θέση ο Πρωθυπουργός την έχει επαναλάβει κι άλλες φορές και η επανάληψη έχει συγκεκριμένη στόχευση που αφορά παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να επιλέξουν αυτά τα κόμματα στη λογική μιας μετεκλογικής συνεργασίας.

Σχολιάζοντας εμμέσως την αναφορά που έκανε πριν από λίγες μέρες ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στο Action 24 ότι η Ν.Δ. θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τον Αλέξη Τσίπρα από τη στιγμή που εκείνος δεν είχε πρόβλημα να συνεργαστεί με την Ακροδεξιά και τον Πανό Καμένο απέκλεισε κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο και για να το κάνει πιο κατανοητό, δεν συγκράτησε τα γέλια του όταν ρωτήθηκε για αυτή την πιθανότητα. Δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα, άλλωστε αυτός θέλει να μας βάλει όλους φυλακή ήταν η κατηγορηματική δήλωση.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε για ακόμη μια φορά το κατώτο το όριο του 25% ως το όριο που θα τον οδηγήσει να αναλάβει τις ευθύνες του και να αποχωρήσει από την ηγεσία της Ν.Δ. χαρακτηρίζοντας το ένα ως ένα κακό αποτέλεσμα για τη Ν.Δ. Η αναφορά προφανώς γίνεται με σχετική ασφάλεια καθώς στο κυβερνητικό επιτελείο, με βάση τις δημοσκοπήσεις, υπάρχει σχεδόν η βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα κινηθεί γύρω στο 30%.

Ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών του 2027 ο κύριος Μητσοτάκης δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το πότε θα γίνουν οι εκλογές, ξεκαθάρισε όμως σε ποια ημερομηνία αποκλείεται να γίνουν εκλογές διαβεβαιώνοντας, ότι κανείς δεν χρειάζεται να αναβάλει τις πασχαλινές διακοπές του γιατί δεν θα στηθούν κάλπες στις 2 Μαΐου, την Κυριακή του Πάσχα δηλαδή.

Όσον αφορά τον μέχρι τώρα απολογισμό της κυβέρνησης, αναγνώρισε ως μεγαλύτερο λάθος την καθυστέρηση παρεμβάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η παραδοχή συνοδεύτηκε από την πρόθεση να παρουσιάσει την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα ως προτεραιότητα της επόμενης τετραετίας, συνδέοντας την αυτοκριτική με τη διεκδίκηση νέας εντολής.

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