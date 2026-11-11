Η διπλωματία της μισής νίκης, 7 ονόματα για το Επικρατείας της ΝΔ, παρών ο Κυριάκος στο βιβλίο της Ντόρας, διόρθωση για τη μεταφορά δόμησης, τα «μαγικά» του Ανδριόπουλου

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Καλημέρα σας

Το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε τελικά χθες βράδυ για να ξεκινήσει τις βυθομετρικές έρευνες για το καλώδιο σύνδεσης με την Κύπρο.

Οι Γάλλοι έβαλαν το χεράκι τους – ήτοι έστειλαν τη ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα – για να ξεμπλοκάρει το έργο, αλλά τον αποφασιστικό ρόλο, μαθαίνω, τον διαδραματίζουν οι Αμερικανοί. Οι οποίοι θέλουν το έργο και επίσης δεν αποδέχονται την τουρκική επικυριαρχία στην περιοχή, χωρίς να διασφαλίζεται μία λειτουργική ισορροπία για όλους τους συμμάχους τους.

Το θέμα είναι ότι πλέον ανοιχτά οι Τούρκοι λένε ότι έδωσαν άδεια. Ήτοι τους αναγνωρίστηκε – αυτό εννοούν – ότι έχουν λόγο στην περιοχή, για ένα έργο που υποτίθεται είναι “δικό μας” – στην πραγματικότητα είναι πλέον γαλλικό ιδιωτικό έργο βέβαια, αλλά αυτό θα το συζητήσουμε σε άλλη στιγμή.

Τώρα προέχει να αποσαφηνίσουμε το διπλωματικό παιχνίδι που παίζεται και είναι σοβαρό. Και είναι επίσης όπως το λέγαμε: Οι Γάλλοι ανέλαβαν να κάνουν τις κρίσιμες επαφές με την Άγκυρα, αναγνωρίζοντας γραπτώς ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία – αλήθεια, ποιες διαφορές εννοούν;- και πως δεν τους ενδιαφέρουν αυτές οι διαφορές, καθότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους.

Και τώρα έχουμε τους Τούρκους να λένε ότι έδωσαν συγκατάθεση, την ελληνική κυβέρνηση να διαψεύδει επιμένοντας ότι άδεια ζητήθηκε και δόθηκε μόνο από Αθήνα και Λευκωσία. Το πινγκ πονγκ μπορεί να περιοριστεί σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό είναι το ήπιο σενάριο στην παρούσα φάση, καθότι κάποια πράγματα θα μείνουν σκιές για το μέλλον.

Το κακό σενάριο είναι να πιεστεί, ας πούμε, στο εσωτερικό του ο Ερντογάν από διάφορους που θα του λένε ότι οι Έλληνες δεν αναγνωρίζουν το δικαίωμα αδειοδότησης από την Τουρκία και να βγάλει πολεμικά πλοία στην Κάσο. Αν συμβεί αυτό σημαίνει ότι Γάλλοι και Αμερικάνοι δεν έκαναν ολοκληρωμένη δουλειά.

Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση έβαλε τους Γάλλους μπροστά – χαρίζοντάς τους βέβαια το έργο, ο οποίο είναι πλέον γαλλικών ιδιωτικών συμφερόντων με άγνωστο οικονομικό τίμημα μάλιστα για τους Έλληνες και Κύπριους – για να “καθαρίσουν” το πεδίο, στηρίχθηκε στις διαβεβαιώσεις του Ρούμπιο ότι δεν θα επιτρέψουν οι ΗΠΑ ένα επεισόδιο και τώρα περιμένουμε να δούμε εάν η… διπλή «απευθείας ανάθεση» κρίσιμων θεμάτων μας σε άλλους θα λειτουργήσει.

Ωραία κατάσταση.

Ψηφοδέλτιο Επικρατείας

Αν έχει ανάψει μία μάχη στο κυβερνητικό παρασκήνιο αυτό τον καιρό, είναι αυτή που αφορά στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Δεν είναι εύκολη η εξίσωση για τον Μητσοτάκη η στελέχωση της λίστας. Όχι μόνο επειδή είναι πολλές και πολλοί οι ενδιαφερόμενοι – έτσι ήταν πάντα με τις προνομιακές θέσεις της άκοπης εκλογής.

Αλλά και διότι οι ανάγκες της κυβέρνησης για υποψηφιότητες με υψηλό συμβολισμό και πολιτική στόχευση είναι μεγάλες, συν το γεγονός ότι πλέον οι εκλόγιμες θέσεις είναι περιορισμένες: 4, άντε 5 οι σίγουρες, αντί των 6 που είχε το 2023.

Ας ξεκινήσουμε από τα εύκολα: Για την εκλόγιμη θέση των αποδήμων αναζητείται γυναίκα. Η κυρίαρχη σκέψη για τις 5 πρώτες θέσεις είναι να περιλαμβάνουν δύο γυναίκες – το διευκρινίζω ως κατευθυντήρια γραμμή στις διεργασίες.

Στα πιο δύσκολα τώρα:

Για την πρώτη θέση, η γεμάτη πολιτικό νόημα παρουσία του Νικήτα Κακλαμάνη – σε μία εποχή πιέσεων από τα δεξιά – εξετάζεται με ισχυρές πιθανότητες. Ακόμα κι αν δεν είναι στην κορυφή της λίστας ο Νικήτας, η συμμετοχή του είναι μάλλον εκ των ων ουκ άνευ.

– σε μία εποχή πιέσεων από τα δεξιά – εξετάζεται με ισχυρές πιθανότητες. Ακόμα κι αν δεν είναι στην κορυφή της λίστας ο Νικήτας, η συμμετοχή του είναι μάλλον εκ των ων ουκ άνευ. Αλλά από κει και μετά γίνεται το… σώσε: Ο Θόδωρος Ρουσσόπουλος , ο Σταύρος Παπασταύρου είναι δύο στελέχη που δίνουν πολιτικό βάρος στο ψηφοδέλτιο, ενώ στο τραπέζι είναι και τα ονόματα του Γιώργου Μυλωνάκη και της Αφροδίτης Νέστορος .

, ο είναι δύο στελέχη που δίνουν πολιτικό βάρος στο ψηφοδέλτιο, ενώ στο τραπέζι είναι και τα ονόματα του και της . Και φυσικά μένει να δούμε ποιος θα είναι εκπρόσωπος Τύπου στην προεκλογική περίοδο , θέση που κατά τεκμήριο οδηγεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας – φαβορί αυτή την περίοδο θεωρείται ο Μαργαρίτης Σχοινάς .

, θέση που κατά τεκμήριο οδηγεί στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας – φαβορί αυτή την περίοδο θεωρείται ο . Τουναντίον έχει υποχωρήσει, αν δεν έχει μηδενιστεί – που μάλλον έχει μηδενιστεί – η πιθανότητα να είναι η Ντόρα Μπακογιάννη στο Επικρατείας.

Το βιβλίο της Ντόρας

Μιας και ο λόγος για την Ντόρα, η προτεραιότητά της αυτό τον καιρό είναι η παρουσίαση του βιβλίου της. Μία αυτοβιογραφική κατάθεση που θα συζητηθεί.

Το νεότερο που έχω είναι πως συναντήθηκε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη προ ημερών και συζήτησαν τα δύο επίκαιρα θέματα: Το βιβλίο και το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Κατ’ αρχάς ο Κυριάκος θα ανταποκριθεί στην πρόσκλησή της και θα είναι στην παρουσίαση. Όχι κατ’ ανάγκην στο πάνελ, αλλά το παρών θα το δώσει, αλίμονο.

Για το Επικρατείας δεν φάνηκε λευκός καπνός από το Μαξίμου.

Διάταξη για δόμηση σε… αποδόμηση

Αντανακλαστικά επιδεικνύει ο Σταύρος Παπασταύρου, όπως διαπιστώνω. Η ατυχής ιδέα να μεταφερθούν συντελεστές δόμησης και να πέσει σε κάποιες περιοχές της Αττικής το τσιμέντο του αιώνα, θα αποσυρθεί, μαθαίνω.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας έλαβε σοβαρά υπόψη του τις αντιδράσεις και την… καυτή υποδοχή που συνάντησε η ιδέα αυτή και διαβεβαιώνει σε συνομιλητές του ότι θα αλλάξει το σχέδιο… Βλέπετε δεν παρακάμπτεις διαφωνίες μεγάλων δήμων και εκνευρισμένων (γαλάζιων κυρίως, αλλά όχι μόνο) δημάρχων. Το θέμα ήταν εξαιρετικά προβληματικό έτσι κι αλλιώς και μάλιστα στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα οοι δήμαρχοι κυκλοφορούσαν με το… μαχαίρι στα δόντια εναντίον της κυβέρνησης.

Τέλος πάντων, η σχετική διάταξη θα μπει στο ψυγείο. Και επειδή τώρα τελευταία τα ψυγεία… χακάρονται, προβλέπω ότι δεν θα την… ξαναδούμε.

Πιπινιές απελπισίας

Ένας Πιπίνης που είναι υπάλληλος στο Μαξίμου, ως σύμβουλος για θέματα, λέει, Λατινικής Αμερικής, και βγαίνει τις τελευταίες μέρες κάθε λίγο και λιγάκι και σερβίρει κάτι ξαναζεσταμένες σούπες περί διαπλοκής Τσίπρα με… Τσάβες, Μαδούρο και πάει λέγοντας, εντάσσεται σε κάποιο κυβερνητικό σχέδιο πολιτικής σύγκρουσης με τον Αλέξη ή μόνος του κάνει ό,τι κάνει;

Διότι εάν μία κυβέρνηση στηρίζεται στην πολιτική της κόντρα με τον Τσίπρα στον… Πιπίνη και κάτι παραληρηματικούς ισχυρισμούς χωρίς στοιχεία, τότε τα πράγματα πρέπει να είναι απελπιστικά δύσκολα γι’ αυτήν.

Αν πάλι τα κάνει μόνος του, ας τα κάνει. Αλλά να του πει κάποιος σοβαρός – όλο και κάποιος θα υπάρχει εκεί γύρω – ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως… ανεξάρτητος δημοσιογράφος, ενώ είναι έμμισθος συνεργάτης στο Μαξίμου. Μην κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον, είναι ντροπή…

Η πόλωση ως σωσίβιο

Το αλατίζει ο Αλέξης Τσίπρας το πολιτικό παίγνιο. Η απειλή περί ειδικού δικαστηρίου προκαλεί κάτι σαν… ηλεκτροσόκ. Βαρύ να μιλά πρώην πρωθυπουργός για πρωθυπουργό με όρους ποινικής δίωξης.

Μοιάζει να ακροβατεί ανάμεσα στο κεντρώο, θεσμικό προφίλ, που θέλει να φιλοτεχνήσει για να γοητεύσει τους αντίστοιχους ψηφοφόρους και στην αντισυστημική διάθεση των δρόμων της… αριστερής φωτιάς!

Όταν πάντως λες για ειδικό δικαστήριο, παρουσιάζεις και στοιχεία. Αλλιώς ο λόγος μοιάζει κούφιος, που απλά κάνει θόρυβο.

Άλλο η πολιτική αποδόμηση μίας κυβέρνησης, άλλο η εισαγγελική ρητορική.

Καταλαβαίνω ότι θέλει να πολώσει για να ξεκολλήσει από τα γκάλοπ. Αλλά όταν την έχεις πατήσει με φράσεις του τύπου «το μεγαλύτερο σκάνδαλο από τη σύσταση του ελληνικού κράτους», καλό είναι να είσαι μετρημένος σε τέτοια θέματα.

ΠΑΣΟΚ σε συγκράτηση

Μαθαίνω ότι δημοσκόπος με καλές σχέσεις με το Μαξίμου ανέλυσε προ ημερών στο πρωθυπουργικό επιτελείο ότι η άνοδος του τελευταίου διμήνου για το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συνέχεια. Και μάλιστα ότι παρατηρείται και μία μικρή υποχώρηση, καθώς δεν διαφαίνεται προοπτική και άρα κάποιος κόσμος αποθαρρύνεται και κατά τεκμήριο κοιτάζει Μητσοτάκη.

Τα… μαγικά του Ανδριόπουλου και τα 32 εκατομμύρια σε έναν χρόνο!

Αγοράζεις έκταση με 40 εκατομμύρια, πουλάς 72,5 και μέσα σε 13 μήνες δημιουργείς υπεραξία 32,5 εκατομμυρίων. Απλά πράγματα! Ή μάλλον, τα… μαγικά του Δημήτρη Ανδριόπουλου της Dimand, που πούλησε στον όμιλο Sani/Ikos των αδελφών Ανδρεάδη και του σιγκαπουριανού fund GIC την έκταση των 346 στρεμμάτων στις Γούρνες Ηρακλείου.

Και το ωραίο; Χωρίς να έχει χτιστεί ούτε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου! Χωρίς να έχει μεσολαβήσει κάτι μεγάλο – όχι ορατό πάντως. Βεβαίως, στο μεταξύ προχώρησε η αδειοδοτική και πολεοδομική ωρίμανση της έκτασης. Αλλά και πάλι, υπεραξία περίπου 80% σε τόσο σύντομο διάστημα δεν τη λες και καθημερινή υπόθεση.

Το ερώτημα είναι απλό: Τι ακριβώς άλλαξε τόσο θεαματικά στην αξία του ακινήτου μέσα σε 13 μήνες; Και, κυρίως, ποιος έκανε τελικά την καλύτερη δουλειά; Οι προηγούμενοι (Ελλάκτωρ) που πούλησαν στον Ανδριόπουλο, ο Ανδριόπουλος που πούλησε τώρα ή ο Ανδρεάδης που αγόρασε; Ο Ανδριόπουλος βγαίνει σίγουρα κερδισμένος ως φαίνεται. Για τους άλλους δεν ξέρω…

Ο Σταθόπουλος γυρίζει, η αγορά περιμένει επιταγές

Ο Νίκος Σταθόπουλος μετέφερε την κύρια κατοικία του από την Αγγλία στην Ελλάδα και η BC Partners, σύμφωνα με τους Financial Times, σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα και να αντλήσει κεφάλαια για νέες συμφωνίες στη χώρα. Το δεύτερο σκέλος είναι αυτό που αξίζει να κρατήσουν όσοι ψάχνουν αγοραστή για την επιχείρησή τους. Η BC έχει ήδη δείξει τι μπορεί να αγοράσει εδώ, από την αλυσίδα Pet City μέχρι το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και το ΙΕΚ ΑΚΜΗ. Και στις δύο περιπτώσεις μπήκε σε κλάδους με περιθώριο συγκέντρωσης, όπου μια πρώτη αγορά μπορεί να φέρει κι άλλες. Το ενδιαφέρον τώρα είναι αν θα βάλει κι άλλα ονόματα δίπλα σε όσα έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιό της ή αν θα ανοίξει καινούργιο μέτωπο. Εκεί θα φανεί πόσο βαριά θα είναι η υπογραφή του γραφείου της Αθήνας.

Ο Σαράντης ανοίγει πιστώσεις, η αγορά λογαριασμούς

Το πιο ενδιαφέρον νούμερο στα αποτελέσματα του Σαράντη κρύβεται σε μια παρένθεση. Στις 30 Σεπτεμβρίου ο όμιλος είχε εξασφαλίσει πιστωτικές γραμμές 120 εκατ. ευρώ. Στις 10 Νοεμβρίου το ποσό είχε φτάσει τα 200 εκατ. ευρώ. Μέσα σε λιγότερο από ενάμιση μήνα, δηλαδή, απέκτησε πρόσβαση σε επιπλέον χρηματοδότηση 80 εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, ο τζίρος του εννεαμήνου αυξήθηκε κατά 1,2% και το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο υποχώρησε από 11,5% σε 11%. Με αυτά τα μεγέθη, μια εξαγορά θα είχε ενδιαφέρον εφόσον έφερνε κάτι πιο πολύτιμο από πρόσθετες πωλήσεις, όπως πρόσβαση σε νέα ράφια ή καλύτερα περιθώρια κέρδους. Ο όμιλος συνδέει τις γραμμές με μελλοντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Οι πιστώσεις μπορούν να μείνουν αχρησιμοποίητες. Αν όμως έρθει ο κατάλληλος πωλητής στο τραπέζι, ένα μέρος της διαπραγμάτευσης έχει ήδη γίνει με τις τράπεζες.

Πότε μπαίνει η ΜΕΤΚΑ στο Euronext Athens

Προς το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να γίνει η εισαγωγή της μετοχής της METKA στο ελληνικό χρηματιστήριο. Σύμφωνα με πληροφορίες η IPO θα γίνει στο 20-30% του μετοχικού κεφαλαίου με αποτίμηση ύψους 1,2 δις ευρώ. Δηλαδή θα προσεγγίζει τα 300 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ήταν και παλαιότερα εισηγμένη στο χρηματιστήριο αλλά αποσύρθηκε το 2017 ύστερα από την απορρόφησή της από την METLEN (τότε «Μυτιληναίος»).

Σε ποιον ανήκουν τα χτυπημένα από «Χούθι» πλοία που επισκευάζονται στο Σκαραμαγκά

Τελικά στον εφοπλιστή Προκοπίου ανήκουν τα (τουλάχιστον) 6 εμπορικά πλοία που, όπως είχαμε γράψει πριν λίγο καιρό σε αυτή τη στήλη, επισκευάζονται στα (επίσης δικά του) Ναυπηγεία του Σκαραμαγκά.

Πρόκειται για πλοία που δέχτηκαν πλήγματα στο πλαίσιο των πολεμικών συγκρούσεων στις πολεμικές ζώνες και βρίσκονται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά προκειμένου να επισκευαστούν και να επιστρέψουν στην «ενεργό» δράση.

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