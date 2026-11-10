Συναγερμός στο Μαξίμου για υφυπουργό: Ζητούν εξηγήσεις για την υπόθεση της κόρης του – «Εικονική» αθλήτρια για τη μοριοδότηση στις Πανελλαδικές

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Συναγερμός έχει σημάνει στο κυβερνητικό στρατόπεδο μετά τις σοβαρές καταγγελίες που έφερε στο φως το MEGA για την υπόθεση της φερόμενης εικονικής συμμετοχής της 17χρονης κόρης υφυπουργού της κυβέρνησης σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την εξασφάλιση μοριοδότησης για την εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται εν ενεργεία υφυπουργός, ο οποίος καλείται πλέον να δώσει σαφείς απαντήσεις για το εάν αξιοποίησε την κυβερνητική του ιδιότητα ή τις πολιτικές του διασυνδέσεις προκειμένου να εξυπηρετηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση.

Το eρώτημα που τίθεται είναι εάν υπήρξε παρέμβαση του υφυπουργού προς τον αθλητικό σύλλογο, αλλά και εάν η φερόμενη εγγραφή της κόρης του στην ομάδα συνδέθηκε με οικονομική ενίσχυση του σωματείου ή με άλλου είδους διευκόλυνση.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα, καθώς, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι αξιοποίησε τη θέση του για να εξυπηρετήσει προσωπική ή οικογενειακή υπόθεση, το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του από την κυβέρνηση βρίσκεται στο τραπέζι.

Τι καταγγέλλεται για την κόρη του υφυπουργού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η 17χρονη εμφανίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 σε αγώνα ομάδας χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας και το όνομά της καταχωρίστηκε στο φύλλο αγώνα, παρότι, όπως υποστηρίζουν γονείς αθλητριών και ο προπονητής, δεν είχε συμμετάσχει προηγουμένως σε προπονήσεις ούτε είχε αγωνιστεί.

Οι καταγγελίες αναφέρουν ότι η εγγραφή της έγινε προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα αγωνιστικά δικαιολογητικά για την εξασφάλιση πρόσθετης μοριοδότησης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, η παρουσία της στο φύλλο αγώνα φέρεται να εξασφάλισε την απαιτούμενη τυπική συμμετοχή, καθώς για τη μοριοδότηση αρκούσε η καταχώριση στο 50% συν έναν αγώνα της διοργάνωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι δηλώσεις του προπονητή της ομάδας, ο οποίος υποστηρίζει ότι η κοπέλα δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπιασε μπάλα στα χέρια της και δεν αγωνίστηκε σε κανένα παιχνίδι.

Ο ίδιος φέρεται να δήλωσε ότι του ζητήθηκε να συμπεριλάβει την κόρη του υφυπουργού στην αποστολή, καθώς η παρουσία της θα μπορούσε να εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια για τον σύλλογο.

Ο πρόεδρος του σωματείου, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι η νεαρή δεν αγωνιζόταν, μεταθέτοντας την ευθύνη στον προπονητή.

Το κρίσιμο ερώτημα και η πιθανή απομάκρυνση

Πλέον, το βάρος πέφτει στις εξηγήσεις που θα δώσει ο υφυπουργός και κυρίως στο εάν είχε οποιαδήποτε εμπλοκή ή παρέμβαση στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το MEGA, δεν θέλησε να σχολιάσει τις καταγγελίες όταν επικοινώνησε μαζί του το κανάλι.

Η κυβέρνηση καλείται να ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για μια υπόθεση που αφορά αποκλειστικά τις ενέργειες της διοίκησης ενός αθλητικού συλλόγου ή εάν υπήρξε αξιοποίηση της πολιτικής θέσης ενός κυβερνητικού στελέχους για την εξυπηρέτηση οικογενειακού συμφέροντος.

Ωστόσο, το μήνυμα είναι σαφές, εάν επιβεβαιωθεί ότι ο υφυπουργός χρησιμοποίησε την ιδιότητά του ή άσκησε παρέμβαση για την υπόθεση, τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με την απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση.

Οι απαντήσεις του αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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