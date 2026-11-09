Ο μουσουλμάνος ψαράς στη Ρόδο που επί 40 χρόνια προσφέρει ψάρια στις χριστιανικές γιορτές

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Ένας μουσουλμάνος ψαράς από τη Ρόδο, εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια δίνει το δικό του ξεχωριστό «παρών» στις χριστιανικές γιορτές των Δωδεκανήσων. Ο Τσετίν Καραοσμάν μοιράζει δωρεάν ψάρια σε γιορτές σε συνανθρώπους του, μια πράξη αλληλεγγύης που επαναλήφθηκε και στον εορτασμό του Πανορμίτη στη Σύμη, όπου πρόσφερε δεκάδες κιλά ψάρια.

Για τον ίδιο, αυτή η προσφορά έχει μια απλή εξήγηση: αφού η θάλασσα του δίνει τη δυνατότητα να βγάζει το μεροκάματό του, θέλει από το περίσσευμα να έχουν και άλλοι.

«Και από κει και πέρα τι θα τα κάνω, αφού τα δίνει ο Θεός», λέει στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, περιγράφοντας με λίγες λέξεις τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το μοίρασμα. Η παρουσία του στον Πανορμίτη, τη μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης για τα Δωδεκάνησα και όχι μόνο, αποτελεί έναν ακόμη σταθμό αυτής της μακρόχρονης διαδρομής. Κάθε χρόνο προσφέρει ψάρια για εκατοντάδες ανθρώπους στον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, ενώ στηρίζει με τον ίδιο τρόπο τον Σύλλογο Αγία Σοφία Ρόδου. Όπως αναφέρει, η προσφορά του είχε φτάσει και στην Κάρπαθο. Όταν ερωτάται πόσα χρόνια συνεχίζει αυτή την προσπάθεια, επιβεβαιώνει ότι έχουν περάσει περισσότερα από σαράντα. Μιλά χωρίς μεγάλες κουβέντες για τις ποσότητες και τις διανομές, σαν να περιγράφει μια συνηθισμένη πλευρά της δουλειάς του. Τα ψάρια που βγαίνουν από τη θάλασσα μπορούν να γίνουν φαγητό για μια γιορτή, για μια οικογένεια, για κάποιον που θα περάσει από κοντά του.

Η προσφορά του, άλλωστε, συνεχίζεται και πέρα από τα πανηγύρια. Στη λαϊκή αγορά, αλλά και στην αποθήκη του, δίνει ψάρια σε κόσμο που τον πλησιάζει. Από τον τρόπο που το αφηγείται γίνεται φανερό ότι το μοίρασμα δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ημέρες του χρόνου. Είναι μια σταθερή συνήθεια, δεμένη με το επάγγελμά του και με τη ζωή του στη Ρόδο. Μουσουλμάνος ο ίδιος, συμμετέχει με την προσφορά του στις χριστιανικές γιορτές του τόπου του. Οι διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν στέκονται εμπόδιο στην επικοινωνία και στην αλληλεγγύη. Εκείνο που προέχει για τον Τσετίν είναι να υπάρχει φαγητό για τον κόσμο και να μοιράζεται όσα μπορεί.

Στον χθεσινό εορτασμό του Πανορμίτη, η εγγονή του η Φατμέ Καραοσμάν, με πολύ μεγάλη υπερηφάνεια φωτογράφισε τον παππού της να προσφέρει ψάρια. Οι εικόνες καταγράφουν μία μόνο ημέρα από μια διαδρομή δεκαετιών: έναν ψαρά που εξακολουθεί να μοιράζεται τον κόπο του, με την ίδια απλότητα με την οποία μιλά γι’ αυτόν. Για τον Τσετίν Καραοσμάν, το μεροκάματο και η προσφορά μπορούν να χωρέσουν στην ίδια ψαριά. Κι αυτή η πεποίθηση, εδώ και περισσότερα από σαράντα χρόνια, γίνεται φαγητό στο τραπέζι των συνανθρώπων του.

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