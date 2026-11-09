Πολωνία: Η τρομοκρατική επίθεση στη Κρακοβία έφερε πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με τα κίνητρα του δράστη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Κατέληξε νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο ο ένοπλος, ο οποίος το Σάββατο σκότωσε έξι ανθρώπους στην Κρακοβία σε μια πολύνεκρη επίθεση που δεν έχει προηγούμενο για την Πολωνία με το σοκ και τη θλίψη για τις απώλειες ζωών να συνυπάρχουν με τον πολιτικό διάλογο που άνοιξε σχετικά με τα κίνητρά του.

Πολύ λίγες πληροφορίες έχουν γίνει γνωστές σχετικά με τον δράστη, ο οποίος δέχτηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς και συνελήφθη λίγα λετπά αφότου άνοιξε πυρ αδιακρίτως μέσα από το αυτοκίνητό του στην ιστορική κεντρική πλατεία της πόλης.

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι ο δράστης, που ταυτοποιήθηκε ως Μίχαλ Ο., ήταν ένας 24χρονος από την πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι της νοτιοανατολικής Πολωνίας και πιθανόν να είχε εμπνευστεί από την ακροδεξιά ιδεολογία, αλλά δεν έχει δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες.

Η εθνικιστική αντιπολίτευση άσκησε κριτική εναντίον της δήλωσης αυτής με τον αρχηγό του κόμματος Νόμος & Δικαιοσύνη, τον Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, να υποστηρίζει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι ένα «αδιάντροπο ψέμα».

Ανασκευάζει η κυβέρνηση για τα κίνητρα του δράστη

Σήμερα κυβερνητικοί αξιωματούχοι φάνηκε να ανασκευάζουν τις αρχικές τους δηλώσεις.

«Μέχρι το ζήτημα να αποσαφηνιστεί πλήρως και οι αρχές να αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, είναι καλύτερα να αποφεύγουμε τα σχόλια, ακόμη κι αν υπάρχουν κάποιες αρχικές ενδείξεις», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άνταμ Ζλάπκα στο TVN24.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Βαλντεμάρ Ζούρεκ δήλωσε σήμερα ότι παρά τον θάνατο του δράστη η έρευνα θα συνεχιστεί με στόχο να διαλευκανθεί αν έδρασε μόνος του ή αν είχε εμπνευστεί από κάποια οργάνωση.

«Συλλέγονται ενδείξεις, αλλά δεν θα τις αποκαλύψω ούτε θα τις δείξω. Ζητώ αυτοσυγκράτηση», δήλωσε ο Ζούρεκ στο Radio Zet.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι στα ρούχα του δράστη υπήρχαν πολλά διαφορετικά εμβλήματα, τα οποία έχουν ήδη μερικώς εξεταστεί και αξιολογηθεί.

Τι λέει η εισαγγελία

Τίποτε δεν επιτρέπει, στο στάδιο αυτό, να συνδεθεί «με κατηγορηματικό τρόπο» ο δράστης του μακελειού της Κρακοβίας με κάποια ιδιαίτερη ιδεολογία, ανακοίνωσε επίσης σήμερα η εισαγγελία.

«Δεν διαθέτουμε κανένα στοιχείο που να μας επιτρέπει να δηλώσουμε με τρόπο κατηγορηματικό και υπεύθυνο ότι εμπνεύσθηκε από τη μία ή την άλλη ιδεολογία», δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εκπρόσωπος της πολωνικής εισαγγελίας Πρεμισλάβ Νόβακ.

Αλλάζει τη νομοθεσία για την οπλοκατοχή η Πολωνία

Η Πολωνία δεν έχει ζήσει ποτέ πολύνεκρη επίθεση και οι σκηνές με πτώματα και αίμα στον δρόμο του ιστορικού κέντρου ενός από τα βασικά της τουριστικά αξιοθέατα προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία επί μακρόν θεωρούσε εαυτόν ασφαλέστερη σε σχέση με τους δυτικοευρωπαίους γείτονές της που στο παρελθόν έχουν ζήσει κάτι ανάλογο.

Δεκαπέντε άνθρωποι που τραυματίστηκαν στην επίθεση παραμένουν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση των 14 είναι σταθερή, ενώ ένας αστυνομικός που συμμετείχε στη σύλληψη του δράστη, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στους δημοσιογράφους ο κυβερνήτης της Επαρχίας Κρακοβία Κριστόφ Κλεζάρ.

Η κυβέρνηση θα αναθεωρήσει τους κανονισμούς για την άδεια οπλοκατοχής μετά την τραγωδία, πρόσθεσε ο Ζούρεκ.

Τόσο ο δράστης όσο και ο πατέρας του είχαν άδεια οπλοφορίας και στο σπίτι της οικογένειας του δράστη, αλλά και στο αυτοκίνητό του, βρέθηκαν πολλά όπλα, είπαν εισαγγελείς.

Τα πτώματα του πατέρα, της μητέρας και της αδελφής του βρέθηκαν το Σάββατο στο οικογενειακό σπίτι και οι αρχές λένε ότι πιθανόν και αυτοί να δολοφονήθηκαν από τον Μίχαλ Ο.

Διαβάστε επίσης

Ουγγαρία: Συνελήφθη ο αδελφός του πρώην πρωθυπουργού Ορμπάν – Σε εξέλιξη έρευνες σε σπίτια πολλών προσώπων



Η αναπάντεχη νοσταλγία των Γερμανών για την Μέρκελ, το πορτρέτο που κάνει… θραύση και το «Nein» της

ΗΠΑ: Ψαράδες βρήκαν πιανίστα κρουαζιερόπλοιου μέσα στη μέση του ωκεανού – Μυστήριο το πως βρέθηκε εκεί