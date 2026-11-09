Το καλώδιο των εξελίξεων, οι κολλημένες βελόνες στα γκάλοπ, ο Παριζιάνος Τσίπρας, ο στάσιμος Ανδρουλάκης, ο ρόλος Βελόπουλου, ο Σαμαράς κρατάει δυνάμεις

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκεται η υπόθεση του καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου, καθώς το γαλλικό ερευνητικό Abeille Marengo αναμένεται να αποπλεύσει σήμερα, Δευτέρα, από το Ηράκλειο, με κατεύθυνση την περιοχή της Κάσου.

Οι πραγματικές διαθέσεις της Άγκυρας παραμένουν άγνωστες, παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις Φιντάν. Η τουρκική αντι-NAVTEX παραμένει, άλλωστε, μια σαφής προειδοποίηση.

Το μεγάλο ερώτημα είναι εάν θα λειτουργήσει το «γαλλικό κλειδί»: μια διπλωματική παρέμβαση του Παρισιού προς την Άγκυρα, ώστε να αποφευχθεί νέα κρίση.

Οι σχετικές επαφές έχουν ήδη γίνει, αλλά το αποτέλεσμά τους παραμένει ασαφές.

Το κρίσιμο τεστ δεν είναι ο απόπλους, αλλά εάν το πλοίο θα μπορέσει να πραγματοποιήσει ανεμπόδιστα τις έρευνες ανατολικά της Κάσου. Εκεί θα φανεί εάν οι διπλωματικές διαβεβαιώσεις έχουν πραγματικό αντίκρισμα ή θα τρέχουμε να προλάβουμε εξελίξεις και να χειριστούμε ακραίες καταστάσεις.

Κόλλησαν οι βελόνες, ο Νοέμβριος δεν υπόσχεται δημοσκοπικές ανατροπές

Όσοι περίμεναν ότι ο Νοέμβριος θα έφερνε ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό, μάλλον θα χρειαστεί να κάνουν υπομονή. Πληροφορίες από εταιρείες δημοσκοπήσεων αναφέρουν ότι οι βελόνες έχουν σχεδόν ακινητοποιηθεί.

Η ΝΔ δεν εμφανίζει αξιοσημείωτη δυναμική ανάκαμψης, αλλά ούτε και νέες απώλειες που θα προκαλούσαν συναγερμό στο Μαξίμου.

Ανάλογη στασιμότητα καταγράφεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τόσο για την ΕΛΑΣ όσο και για το ΠΑΣΟΚ.

Κανείς δεν απογειώνεται, κανείς δεν καταρρέει. Το ενδιαφέρον είναι ότι η κυβερνητική φθορά δεν μεταφράζεται αυτομάτως σε ενίσχυση των αντιπάλων της. Και κάπως έτσι, το πολιτικό σύστημα μοιάζει να έχει μπει σε μια περίοδο παρατεταμένης αναμονής.

Με μία σημαντική λεπτομέρεια: η στασιμότητα μπορεί να βολεύει προσωρινά την κυβέρνηση, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα κανενός.

Η ΕΛΑΣ δεν έχει στελέχη, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει καύσιμα

Η πιο ενδιαφέρουσα δημοσκοπική στασιμότητα αφορά την αντιπαράθεση ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ. Οι πληροφορίες από τις μετρήσεις δείχνουν ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να συναντά ένα όριο στην περιοχή του 12%-13%, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί δυνάμεις κοντά στο 16%, χωρίς όμως να αποκτά νέα δυναμική – αλλά δείχνει απίθανο να υποχωρήσει από εκεί.

Το πρόβλημα των δύο χώρων είναι διαφορετικό, αλλά εξίσου σοβαρό. Η ΕΛΑΣ έχει αρχηγό με πολιτικό εκτόπισμα, αλλά δεν διαθέτει ακόμη το στελεχιακό δυναμικό που θα υποστηρίξει μια πειστική κυβερνητική πρόταση.

Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει στελέχη, οργανώσεις και μηχανισμό, αλλά δείχνει να έχει ξεμείνει από πολιτικά καύσιμα – αντιμετωπίζοντας, βέβαια, και τα όρια του προέδρου Νίκου, του οποίου η πρωθυπουργική εικόνα δεν προοδεύει.

Ο ένας (Τσίπρας) χρειάζεται ομάδα, ο άλλος χρειάζεται ώθηση (Ανδρουλάκης). Και όσο δεν βρίσκουν αυτό που τους λείπει, η μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά κινδυνεύει να εξελιχθεί σε διαγωνισμό ακινησίας – με κερδισμένη την ΕΛΑΣ, αλλά με μικρό αντίκρισμα στο γενικότερο παίγνιο.

Θα έχει πάντα το… Παρίσι – Για την Αριστερά, θα δούμε, αλλά δύσκολα

Η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο Παρίσι και οι αναφορές του στα κοινωνικά κινήματα έφεραν ξανά στο προσκήνιο το… προαιώνιο ερώτημα, αν δηλαδή ο πρώην πρωθυπουργός επιστρέφει στην… Αριστερά – αν γίνεται ξανά αριστερός, με άλλα λόγια. Μόνο που μια τέτοια ανάγνωση μάλλον υπερβάλλει.

Ο Τσίπρας βλέπει ότι χωρίς κοινωνικά κινήματα, νέους ανθρώπους και προοδευτικές συλλογικότητες δεν μπορεί να συγκροτήσει ένα νέο πολιτικό ρεύμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπει τον στρατηγικό προσανατολισμό του.

Η επιδίωξή του παραμένει η δημιουργία ενός ευρύτερου κεντροαριστερού πόλου, με αναφορές στην Αριστερά, αλλά και δυνατότητα διείσδυσης στο μετριοπαθές Κέντρο.

Άλλωστε, ο πρώην πρωθυπουργός δεν αναζητεί απλώς ένα ακροατήριο διαμαρτυρίας.

Αναζητεί κοινωνική πλειοψηφία και κυβερνητική προοπτική.

Άλλωστε, τα… σακίδια δεν σε κάνουν κατ’ ανάγκην αριστερό. Τα έχουμε δει ξανά αυτά.

Το… φαρμάκι από Τσίπρα για συμμαχία ΝΔ, Βελόπουλου και «προθύμων» του ΠΑΣΟΚ

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος Αλέξης επιχειρεί μια ενδιαφέρουσα μετατόπιση στην πολιτική του επιχειρηματολογία. Από το Παρίσι προειδοποίησε για το ενδεχόμενο μιας μετεκλογικής συνεργασίας της ΝΔ με τον Κυριάκο Βελόπουλο και «πρόθυμους» από το ΠΑΣΟΚ.

Πρόκειται για ένα σχήμα που δεν έχει προκύψει ως συμφωνία, αλλά προσφέρεται ως πολιτικό αντίπαλο δέος.

Με αυτόν τον τρόπο ο Τσίπρας επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την απλή κυβερνητική φθορά στο ερώτημα ποιος μπορεί να αποτρέψει μια νέα κυβέρνηση της Δεξιάς, ενδεχομένως με ακροδεξιά στήριξη.

Ταυτόχρονα, ασκεί πίεση στο ΠΑΣΟΚ, καλώντας το εμμέσως να ξεκαθαρίσει τις μετεκλογικές του επιλογές.

Για τον ρόλο του Βελόπουλου πολλοί έχουν αντιφατικές προσεγγίσεις, αν και ο ίδιος, όπως και η ΝΔ, αποκλείουν σύμπραξη.

Ο Σαμαράς χτύπησε στην ενέργεια, αλλά απέφυγε την Κάσο

Ο Αντώνης Σαμαράς επανήλθε την Κυριακή στην αγαπημένη του τακτική: στοχευμένη επίθεση στην κυβέρνηση, με επιλογή πεδίου που προκαλεί πολιτική φθορά στο Μαξίμου. Αυτή τη φορά επέλεξε τα ενεργειακά, αφήνοντας, τουλάχιστον προς το παρόν, έξω από την ευθεία αντιπαράθεση το ζήτημα του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας–Κύπρου.

Η επιλογή έχει ενδιαφέρον. Διότι το καλώδιο δεν αποτελεί απλώς ενεργειακό έργο, αλλά συνδέεται πλέον με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κρίσιμο ερώτημα της άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Μήπως ο πρώην πρωθυπουργός περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η «μάχη ανατολικά της Κάσου»; Δεν θα ήταν παράλογο.

Άλλωστε, εάν η Άγκυρα επιχειρήσει νέα παρεμπόδιση των ερευνών, ο Σαμαράς θα βρεθεί μπροστά σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης πολύ πιο εκρηκτικό από τις τιμές της ενέργειας.

Κορρές, δύο στο τιμόνι, ένα σήμα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού άναψε ομόφωνα το πράσινο φως για την απόκτηση κοινού ελέγχου της Κορρές από τη Halcyon Equity Partners και τη Herbarium Holding. Η απόφαση, που ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου, αφορά κυρίως την αγορά καλλυντικών υψηλότερης τιμής, με βασικό κανάλι διάθεσης τα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Εκεί βρίσκεται και το επιχειρηματικό ενδιαφέρον της υπόθεσης.

Για τους δύο επενδυτές, το στοίχημα είναι πόσο μπορούν να μεγαλώσουν ένα σήμα που έχει χτίσει την παρουσία του σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Το φαρμακείο δίνει στο προϊόν συγκεκριμένη θέση στην αγορά, αλλά κάθε σχέδιο επέκτασης ανοίγει τη συζήτηση για το πού αλλού μπορεί να πουληθεί, σε ποια τιμή και με τι περιθώριο. Εκεί θα φανεί και τι σημαίνει στην πράξη ο κοινός έλεγχος. Η Επιτροπή είπε το «ναι». Την εμπορική στρατηγική θα πρέπει να τη συμφωνήσουν δύο.

BOX NOW, λιγότερα δέματα, περισσότερα λεφτά

Τα δέματα από ασιατικές πλατφόρμες που περνούν από το δίκτυο της BOX NOW μειώθηκαν περίπου στο μισό στις αγορές όπου δραστηριοποιείται, σύμφωνα με όσα παρουσίασε η διοίκησή της και δημοσιεύθηκαν στις 6 Νοεμβρίου. Στην Ελλάδα, νέες συνεργασίες και η ανάπτυξη των εγχώριων ηλεκτρονικών καταστημάτων κάλυψαν μέρος της απώλειας. Την ίδια ώρα, ο όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις 18 εκατ. ευρώ για το 2027, με πάνω από τα μισά να κατευθύνονται στην ελληνική αγορά.

Η εταιρεία ποντάρει ότι μπορεί να γεμίσει τις θυρίδες της με δέματα από περισσότερα καταστήματα, ακόμη κι όταν μια μεγάλη πηγή παραγγελιών στερεύει. Για τις εταιρείες ταχυμεταφορών, εκεί είναι ο λογαριασμός που μετράει. Μια μεγάλη πλατφόρμα μπορεί να σου γεμίσει το δίκτυο γρήγορα. Αν όμως κόψει όγκο, πρέπει να βρεις ποιος θα γεμίσει τις ίδιες θυρίδες αύριο το πρωί.

Γιατί «τραβάνε τα μαλλιά» τους στη REDS για πώληση που έκανε η… Dimand

Τα «μαλλιά» τους θα τραβάνε εκεί στη REDS του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ όταν θα έμαθαν την Παρασκευή, το ποσό των 72,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αποκόμισε η Dimand του Δημήτρη Ανδριόπουλου από την πώληση του οικοπέδου στις Γούρνες Ηρακλείου, στην Sani/Ikos των αδερφών Ανδρεάδη. Κι αυτό καθώς το συγκεκριμένο ακίνητο το είχαν πουλήσει οι ίδιοι (της REDS) στην Dimand, έναντι μόλις 40,1 εκατ. ευρώ περίπου ένα χρόνο νωρίτερα (Σεπτέμβριος 2025).

Δηλαδή η Dimand του Δημήτρη Ανδριόπουλου αποκόμισε υπεραξία 32 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα χρόνο από την αγοραπωλησία του ακινήτου, το οποίο η REDS φαίνεται ότι μάλλον το πούλησε φθηνά δεδομένου του έντονου αγοραστικού ενδιαφέροντος που υπήρξε γι’ αυτό και της τόσο μεγάλης ανόδου του νέου τιμήματος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα…

Συνεχίζει πτωτικά και το Νοέμβριο το Euronext Athens

Ούτε την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου δεν διακόπηκε το αρνητικό «momentum» του ελληνικού χρηματιστηρίου, μετά τον συνολικά πτωτικό Οκτώβριο που προηγήθηκε.

Μάλιστα στην πτώση αυτή συνετέλεσαν σημαντικοί εξωτερικοί παράγοντες όπως: α) Η πίεση που δέχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους στη διύλιση κάτι που οδήγησε σε εβδομαδιαία πτώση περίπου 11% τις μετοχές των Helleniq Energy και Motor Oil (τα οποία όμως είναι τα πιο κερδοφόρα blue Chips από την αρχή της χρονιάς με περίπου +90%) και β) Την σημαντική πτώση της μετοχή της Coca Cola HBC λόγω των ανησυχιών από την απόφαση του Πούτιν να κρατικοποιήσει το εργοστάσιο της JTI στη Ρωσία, καθώς αυτό πυροδότησε φήμες ότι ενδεχομένως πράξει το ίδιο και στο εργοστάσιο που λειτουργεί η ελληνική εταιρεία εκεί.

Η πτώση της μετοχής της ελληνικής Coca Cola έφτασε το 14% την Πέμπτη ενώ την Παρασκευή έπεσε κι άλλο.

Όλα αυτά δημιούργησαν ένα γενικότερο πτωτικό κλίμα που συμπαρέσυρε αρκετές μετοχές με αποτέλεσμα ο γενικός δείκτης να υποχωρήσει την εβδομάδα που πέρασε κατά 2,55%.

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