Κουτεντάκης: Κυβερνητικά fake news για τους μισθούς – «Θεωρούν ότι θα διαψεύσουν τη Eurostat με τα δελτία τύπου του Υπουργείου Εργασίας»

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Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τα στοιχεία σχετικά με τους μισθούς στην Ελλάδα ασκεί ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ., Φραγκίσκος Κουτεντάκης, κατηγορώντας το υπουργείο Οικονομικών για «στατιστική λαθροχειρία και κυβερνητικά fake news».

«Στα στοιχεία για τον μέσο μισθό απαντά με τον κατώτατο. Στη σύγκριση για το 2025 επιστρατεύει το 2026. Στη γενική εικόνα αντιπαραβάλλει τις υποκατηγορίες που το βολεύουν», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του, ο κ. Κουτεντάκης, προσθέτοντας ότι «τα fake news κατασκευάζονται και με αληθινούς αριθμούς, όταν τους χρησιμοποιείς επιλεκτικά για να παραπλανήσεις».

Επικαλούμενος στοιχεία της Eurostat, επισημαίνει ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης και τονίζει πως από το 2019 έως το 2025 ο ελληνικός μέσος μισθός υποχώρησε από το 49% στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών υπολείπονται των αυξήσεων των τιμών.

«Αρκετά με την κοροϊδία. Οι εργαζόμενοι ξέρουν τι αγοράζει ο μισθός τους. Το παραμύθι δεν πουλάει πια», τονίζει.

Παράλληλα, ο τομεάρχης Οικονομικών της ΕΛ.Α.Σ. αμφισβητεί τα στοιχεία που επικαλείται το υπουργείο Εργασίας για την αύξηση του μέσου μηνιαίου μισθού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Κυβερνητικά fake news για τους μισθούς

Μέσα στην απελπισία του, το Υπουργείο Οικονομικών επιστρατεύει τη στατιστική λαθροχειρία για να σώσει το κυβερνητικό αφήγημα. Στα στοιχεία για τον μέσο μισθό απαντά με τον κατώτατο. Στη σύγκριση για το 2025 επιστρατεύει το 2026. Στη γενική εικόνα αντιπαραβάλει τις υποκατηγορίες που το βολεύουν.

Τα fake news κατασκευάζονται και με αληθινούς αριθμούς, όταν τους χρησιμοποιείς επιλεκτικά για να παραπλανήσεις. Τα στοιχεία της Eurostat είναι αμείλικτα: Η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ στον μέσο ετήσιο μισθό πλήρους απασχόλησης. Από το 2019 έως το 2025, ο ελληνικός μέσος μισθός υποχώρησε από το 49% στο 45% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και οι ονομαστικές αυξήσεις των μισθών υστερούν στις αυξήσεις των τιμών.

Αρκετά με την κοροϊδία. Οι εργαζόμενοι ξέρουν τι αγοράζει ο μισθός τους. Το παραμύθι δεν πουλάει πια.

ΥΓ: Αλήθεια, μπορούν να μας πουν σε ποιο σημείο της τελευταίας έκθεσης του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ αναφέρεται ότι «ο μέσος μηνιαίος μισθός των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, από 1.264 ευρώ το 2019, έφτασε το 2025 τα 1.516 ευρώ;». Εκτός αν θεωρούν ότι θα διαψεύσουν τη Eurostat με τα δελτία τύπου του Υπουργείου Εργασίας».

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