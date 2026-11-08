Άγριο ξύλο 29χρονου με 25χρονο για μία θέση πάρκινγκ στο Ελληνικό – Τους χώρισε ιερέας

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Σε ρινγκ μετατράπηκε πεζοδρόμιο σε δρόμο του Ελληνικού τα ξημερώματα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekklisiaonline, ένας 29χρονος και ένας 25χρονος διαπληκτίστηκαν σε ακραίο βαθμό για μια θέση πάρκινγκ όπου έφτασαν στο σημείο να σπρώχνουν και να γρονθοκοπούν ο ένας τον άλλο.

Το όλο επεισόδιο έλαβε χώρα κοντά σε εκκλησία όπου μόλις είχε μπει ο ιερέας για τη λειτουργία του Σαββάτου. Αντιλαμβανόμενος τι συνέβη ο ιερέας έτρεξε στο σημείο και χώρισε τους δύο άνδρες και το επεισόδιο έληξε εκεί χωρίς να λάβει μεγαλύτερη διάσταση.

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