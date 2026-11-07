Πέλλα: Σύλληψη άντρα για παράνομα καπνικά προϊόντα – Είχε στην κατοχή του 2.390 πακέτα τσιγάρων

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χιλιάδες καπνικά προϊόντα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι ανάλογοι φόροι, κατείχε ένας άνδρας ο οποίος συνελήφθη σε περιοχή της Πέλλας.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας συνέλαβαν τον ημεδαπό άνδρα καθώς διαπιστώθηκε να κρύβει, σε αποθήκη στην αυλή της οικίας του, συνολικά 2.390 πακέτα τσιγάρων και 324 συσκευασίες καπνού, βάρους 50 γραμμαρίων η καθεμία, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί γι’ αυτά οι νόμιμοι φόροι και δασμοί, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:

Ιεράπετρα: Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία της Χρυσής

Κύκλωμα εκβιασμών καταστηματαρχών: Στη φυλακή οι 5 κατηγορούμενοι, ηλικίας 17 έως 20 ετών

«Kαλωσορίζουμε τον καλό μας γείτονα»: Η υποδοχή του Μητροπολίτη Γαβριήλ στον Δημήτρη Κουτσούμπα