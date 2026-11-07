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07.11.2026 16:24

Κύκλωμα εκβιασμών καταστηματαρχών: Στη φυλακή οι 5 κατηγορούμενοι, ηλικίας 17 έως 20 ετών

07.11.2026 16:24
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Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις απολογίες τους οι πέντε νεαρής ηλικίας κατηγορούμενοι στην υπόθεση του βίαιου κυκλώματος εκβιασμών καταστηματαρχών, του οποίου ο φερόμενος αρχηγός και η ηγετική ομάδα είναι έγκλειστοι σε φυλακές.

Οι πέντε, ηλικίας από 17 έως 20 ετών, απολογήθηκαν για σωρεία βαρύτατων κατηγοριών που αφορούν εκβιασμούς εγκληματικής οργάνωσης με εμπρησμούς και βομβιστικές επιθέσεις σε ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, κυρίως εστίασης, στο κέντρο της Αθήνας.

Μεταξύ των πέντε είναι και 17χρονος που, σύμφωνα με τη δικογραφία, διακρίνεται, μαζί με άλλους, σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας να προκαλούν εμπρησμό από ρίψη μολότοφ σε κατάστημα.

Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων, ο 17χρονος φέρεται να αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε εγκληματική οργάνωση αλλά και την κατασκευή της μολότοφ, αναφέροντας ότι η εμπλοκή του οφείλεται στο ότι του υποσχέθηκαν αμοιβή 1.000 ευρώ.

Στη δική του απολογία, άλλος κατηγορούμενος, 19 ετών, φαίνεται ότι υποστήριξε πως η σχέση του με την υπόθεση αφορά τη μεταφορά φίλου του και πλέον συγκατηγορούμενού του σε ένα καφέ. Όπως είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν έφτασαν στο σημείο ο φίλος του του αποκάλυψε τον λόγο που πήγαν εκεί και ο ίδιος απομακρύνθηκε. Φέρεται επίσης να υποστήριξε ότι ήταν ήδη πιο μακριά όταν άκουσε τον θόρυβο από την έκρηξη, οπότε έφυγε τρομαγμένος.

Για την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 13 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων δράση εγκληματικής οργάνωσης, απόπειρα ανθρωποκτονίας, εκρήξεις, εμπρησμούς κ.ά., καθώς και για τέσσερα πλημμελήματα.

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