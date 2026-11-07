Σύλληψη 37χρονου στο κέντρο της Αθήνας για επεξεργασία και εμπόριο χαλκού – Βρέθηκε παράνομο εργαστήριο

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Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε ο 37χρονος, που συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας και κατηγορείται πως επεζεργαζόταν χαλκό στο παράνομο εργαστήριό του.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την Αστυνομία, ο συλληφθείς εντοπίστηκε στην Ομόνοια, τη στιγμή που με τη χρήση εργαλείων, έλιωνε μεγάλο αριθμό καλωδίων για την ανάκτηση χαλκού.

Ο κατηγορούμενος σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ομονοίας, προχωρούσε στην αποδοχή κλεμμένων μεταλλικών αντικειμένων τα οποία στη συνέχεια έλιωνε σε χώρο επεξεργασίας και εμπορίας μετάλλων που λειτουργούσε παράνομα στο κέντρο της Αθήνας.

Κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκε πως ο εν λόγω χώρος λειτουργούσε χωρίς άδεια, ενώ η τήξη των καλωδίων πραγματοποιούνταν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος.

Από την αστυνομία κατασχέθηκαν μηχάνημα κοπής και αποφλοίωσης καλωδίων χαλκού μαζί με πλήθος καλωδίων χαλκού και άλλων μεταλλικών αντικειμένων.

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