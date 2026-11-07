Έφοδος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα Τρίκαλα: «Βάφτιζαν» βίλες με πισίνες… βοσκοτόπια – H «χρυσή κομπίνα» των 5.000.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (Video)

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«Χρυσή» κομπίνα με χιλιάδες ζώα-«φαντάσματα», βίλες με πισίνες που… βαφτίστηκαν βοσκοτόπια και πολυτελείς κατοικίες που δηλώθηκαν ως στάβλοι φαίνεται πως έστησε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο στα Τρίκαλα -όπως αποκαλύπτει το OPEN-, με το ύψος της απάτης να αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε έφοδο σε Τρίκαλα, Λάρισα και Καλαμπάκα, την ώρα που πληθαίνουν οι καταγγελίες κτηνοτρόφων ότι το πάρτι των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται έως και σήμερα.

Ένα δίκτυο παράνομων επιδοτήσεων με εικονικά ζώα και ανύπαρκτες εκτάσεις φαίνεται πως είχε στηθεί στα Τρίκαλα την περίοδο 2019-2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πραγματοποίησε αιφνιδιαστικές εφόδους στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής, στο γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λάρισα, αλλά και στο Κτηνιατρείο Καλαμπάκας. Τρεις υπηρεσίες που βρέθηκαν στο επίκεντρο των ερευνών, έπειτα από καταγγελίες αγροτών και κτηνοτρόφων. «Είπαν τους υπαλλήλους να μην αποχωρήσει κανείς από το κτίριο να μαζευτούν όλοι σε ένα γραφείο και σήκωναν ό,τι υπήρχε από αρχεία, υπολογιστές, δεν άφησαν τίποτα», δήλωσε ο Νίκος Κουτής, πρόεδρος των κτηνοτρόφων στα Τρίκαλα.

Το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται

Και ενώ οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα στα Τρίκαλα βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος καταγγέλλει οτι το πάρτι στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται έως και σήμερα και αποτελεί ένα πρόβλημα με πανελλαδικές διαστάσεις. «Έχουμε μια εκτίμηση ότι ξαναπληρώνονται άνθρωποι οι οποίοι δεν τις δικαιούνται γιατί σας είπα και πάλι δεν γίνεται πραγματικός επιτόπιος έλεγχος για να δούμε ποιο είναι το ζωϊκό κεφάλαιο. Είναι πανελλαδικό φαινόμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι «το επόμενο διάστημα θα έχουμε και σε άλλες περιοχές, θα φανεί δηλαδή από τον έλεγχο ο οποίος προχωρά πιο εντατικά».

Οι έρευνες των ελεγκτικών αρχών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σε πλήρη εξέλιξη.

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