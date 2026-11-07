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07.11.2026 14:56

Εργατικό δυστύχημα στην Πάτρα: 59χρονος που καταπλακώθηκε από λαμαρίνες και έχασε τη ζωή του

07.11.2026 14:56
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Τραγωδία το μεσημέρι του Σαββάτου σε περιοχή της Πάτρας, καθώς ένας εργαζόμενος χειριστής σε κλαρκ έχασε τη ζωή του.

Πρόκειται για 59χρονο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το tempo24.gr καταπλακώθηκε από λαμαρίνες.

Ασθενοφόρο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον άτυχο άνδρα στο νοσοκομείο της Πάτρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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