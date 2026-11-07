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07.11.2026 13:47

Πυροβολισμοί στον Κολωνό: Πρόσφατα είχε απασχολήσει τις αρχές ο στόχος της επίθεσης

07.11.2026 13:47
kolonos

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το περιστατικό της ένοπλης επίθεσης χθες (6/11) λίγο πριν τις 9 το βράδυ, επί της οδού Λένορμαν 137, στον Κολωνό.

Η Αστυνομία κλήθηκε αρχικά από περίοικο για πυροβολισμούς στο σημείο.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις όπου εντόπισαν έναν άντρα από την Αλβανία, τραυματισμένο από πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα εντός ενός αυτοκινήτου, ενώ από το σημείο προσήχθησαν δύο ακόμη άτομα που ήταν μαζί του στο αυτοκίνητο, οι οποίοι αρνούνται όμως να συνεργαστούν και να δώσουν πληροφορίες στους αστυνομικούς.

Στο σημείο βρέθηκαν δύο κάλυκες που μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αττικό, όπου νοσηλεύεται.

Το ποινικό παρελθόν του θύματος και το πιθανό κίνητρο της επίθεσης

Ο 39χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών τον περασμένο Ιούνιο και μάλιστα κατά την επιχείρηση είχε κατασχεθεί ποσότητα σχεδόν ενός κιλού κοκαΐνης.

Από τους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση, εξετάζεται σοβαρά μεταξύ άλλων, η πιθανότητα να πρόκειται για επίθεση από αντίπαλη εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών που ίσως διεκδικεί την περιοχή.

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