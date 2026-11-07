Μπορείς να οδηγήσεις χωρίς αλυσίδες τον χειμώνα; – Tι προβλέπεται για ελαστικά τεσσάρων εποχών και 4κίνητα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην Ελλάδα μπορείς να οδηγείς τον χειμώνα χωρίς να έχεις μονίμως αλυσίδες στο πορτμπαγκάζ. Η περίοδος από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο είναι το διάστημα μέσα στο οποίο οι αρμόδιες αρχές μπορούν, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, να επιβάλουν τον εφοδιασμό των αυτοκινήτων με αντιολισθητικά μέσα.

Για να ενεργοποιηθεί η υποχρέωση χρειάζεται σχετική απόφαση, η οποία ορίζει την περιοχή και τον χρόνο εφαρμογής της. Ας υποθέσουμε ότι η Τροχαία ανακοινώνει από τις έξι το πρωί υποχρεωτικό εφοδιασμό για ολόκληρο το οδικό δίκτυο μιας περιφερειακής ενότητας. Αν περάσεις από εκεί μετά τις έξι με αυτοκίνητο που φορά θερινά ελαστικά, οφείλεις να έχεις μαζί σου κατάλληλες αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες, ακόμη κι αν στο σημείο όπου βρίσκεσαι δεν έχει πέσει νιφάδα. Αν πάλι η ανακοίνωση κατονομάζει μόνο το τμήμα από ένα ορεινό χωριό μέχρι το χιονοδρομικό κέντρο, η συγκεκριμένη υποχρέωση περιορίζεται σε εκείνο το κομμάτι της διαδρομής. Γι’ αυτό έχει σημασία να διαβάσεις ποιον δρόμο αφορά η απόφαση και από πότε ισχύει.

Πότε πρέπει να τις βάλεις στους τροχούς;

Εδώ εφαρμόζεται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το άρθρο 23, όταν το αυτοκίνητο κινείται σε δρόμο με χιόνι και δεν φορά τα ειδικά ελαστικά που προβλέπει η νομοθεσία, ο οδηγός οφείλει να τοποθετήσει αλυσίδες ή άλλα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα σε τουλάχιστον δύο κινητήριους τροχούς. Η υποχρέωση προκύπτει από την κατάσταση του οδοστρώματος, ακόμη κι αν δεν έχει εκδοθεί τοπική απόφαση για εφοδιασμό. Στον παγετό υπάρχει μια σημαντική διαφορά. Ο ΚΟΚ προβλέπει την ίδια υποχρέωση τοποθέτησης όταν ο οδηγός ειδοποιείται με ρυθμιστική πινακίδα ή από τις αρμόδιες αρχές. Επομένως, σε μια χειμερινή ανάβαση μπορεί στο πρώτο, καθαρό κομμάτι του δρόμου να αρκεί το σετ στο πορτμπαγκάζ και λίγα χιλιόμετρα ψηλότερα, μόλις συναντήσεις χιονισμένο οδόστρωμα, να πρέπει να το τοποθετήσεις πριν συνεχίσεις.

Σε καλύπτουν οι χιονοκουβέρτες ή τα ελαστικά τεσσάρων εποχών;

Οι χιονοκουβέρτες αναγνωρίζονται ως εναλλακτικό αντιολισθητικό μέσο. Για τον οδηγό που έχει ήδη ένα σετ, το πρώτο που αξίζει να ελέγξει είναι η διάσταση. Αν οι χιονοκουβέρτες είχαν αγοραστεί για το προηγούμενο αυτοκίνητο ή για διαφορετικούς τροχούς, η συσκευασία αναγράφει τις διαστάσεις ελαστικών στις οποίες εφαρμόζουν. Ο ίδιος έλεγχος ισχύει και για τις αλυσίδες.

Στα χειμερινά ελαστικά και σε εκείνα τεσσάρων εποχών, η απάντηση βρίσκεται στο πλαϊνό τους. Η υπουργική απόφαση αναγνωρίζει ως ειδικά ελαστικά όσα φέρουν και το αλπικό σύμβολο, δηλαδή το βουνό με τις τρεις κορυφές και τη χιονονιφάδα, και την ένδειξη M+S. Ένα ελαστικό τεσσάρων εποχών που φέρει και τις δύο σημάνσεις καλύπτει την προϋπόθεση. Η εμπορική ονομασία «All Season» ή η ένδειξη M+S από μόνη της δεν αρκεί. Το ίδιο κριτήριο ισχύει και για τα τετρακίνητα. Ένα SUV με τετρακίνηση και θερινά ελαστικά υπάγεται στην υποχρέωση εφοδιασμού όπως κάθε άλλο αυτοκίνητο. Όταν χρειαστεί τοποθέτηση, στο προσθιοκίνητο οι αλυσίδες μπαίνουν στους εμπρός τροχούς και στο πισωκίνητο στους πίσω. Στο τετρακίνητο ακολουθείς τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον κατάλληλο άξονα και τον τύπο αντιολισθητικού μέσου που δέχεται το συγκεκριμένο μοντέλο.

Τι πρόστιμο προβλέπει ο ΚΟΚ;

Για τον οδηγό που κινείται σε χιονισμένο δρόμο χωρίς ειδικά ελαστικά και χωρίς να έχει τοποθετήσει τα απαιτούμενα αντιολισθητικά μέσα, η παράβαση του άρθρου 23 επισύρει πρόστιμο 30 €.

Η Τροχαία μπορεί επίσης να ακινητοποιήσει το όχημα σε κατάλληλο σημείο μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική κυκλοφορία. Αν έχει επιβληθεί διακοπή κυκλοφορίας, ο περιορισμός ισχύει και για τον οδηγό που έχει μαζί του αλυσίδες.

Πριν φύγεις λοιπόν για έναν χειμερινό προορισμό, έλεγξε δύο πράγματα που αφορούν τη δική σου διαδρομή. Το πρώτο είναι αν η Τροχαία έχει ανακοινώσει υποχρεωτικό εφοδιασμό σε κάποιο από τα τμήματα που θα διασχίσεις. Το δεύτερο είναι τι ελαστικά φορά πραγματικά το αυτοκίνητό σου. Έτσι ξέρεις τι χρειάζεται να πάρεις μαζί σου πριν ξεκινήσεις και πότε, στον δρόμο, έρχεται η ώρα να το χρησιμοποιήσεις.

Πηγή: autotypos.gr

Διαβάστε επίσης:

Fiat Grande Panda: Τι προσφέρει η φθηνότερη έκδοση στην Ελλάδα;

Το Cupra Raval υποψήφιο για το βραβείο Car of the Year 2027

Τη δεύτερη θέση στην Ευρώπη το εννεάμηνο του 2026 κατέλαβε η Skoda