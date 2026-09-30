Υποχρεούμαστε από 1η Οκτωβρίου να έχουμε αλυσίδες στο αυτοκίνητο; – Τι λέει ο νόμος και τι ισχύει στην πράξη

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Ξεκαθαρίζουμε το μπέρδεμα: Tι πραγματικά ορίζουν και πως ερμηνεύονται οι σχετικές οδηγίες από ΚΟΚ και ΦΕΚ
Κάθε φθινόπωρο, με την αλλαγή του καιρού, επανέρχεται το ερώτημα: είναι υποχρεωμένοι οι οδηγοί να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου; Κινδυνεύουν με πρόστιμο όσοι δεν τις κουβαλούν μαζί τους;
Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε το 2022, έχει δημιουργήσει αρκετή σύγχυση και αξίζει να δούμε τι πραγματικά ισχύει.
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