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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

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30.09.2026 10:33

Υποχρεούμαστε από 1η Οκτωβρίου να έχουμε αλυσίδες στο αυτοκίνητο; – Τι λέει ο νόμος και τι ισχύει στην πράξη

30.09.2026 10:33
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credit: pixabay

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Ξεκαθαρίζουμε το μπέρδεμα: Tι πραγματικά ορίζουν και πως ερμηνεύονται οι σχετικές οδηγίες από ΚΟΚ και ΦΕΚ

Κάθε φθινόπωρο, με την αλλαγή του καιρού, επανέρχεται το ερώτημα: είναι υποχρεωμένοι οι οδηγοί να έχουν αντιολισθητικές αλυσίδες από 1η Οκτωβρίου μέχρι 30 Απριλίου; Κινδυνεύουν με πρόστιμο όσοι δεν τις κουβαλούν μαζί τους;

Η υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε το 2022, έχει δημιουργήσει αρκετή σύγχυση και αξίζει να δούμε τι πραγματικά ισχύει.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 30.09.2026 10:39
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