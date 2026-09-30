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30.09.2026 12:46

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο – 350.800 οι άνεργοι

30.09.2026 12:46
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Στο 7,4% υποχώρησε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα τον Αύγουστο του 2026, έναντι 8,8% τον Αύγουστο του 2025 και 7,9% τον Ιούλιο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.410.105 άτομα, αυξημένοι κατά 85.042 σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, ή κατά 2%, ενώ σε σύγκριση με τον Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 17.322 άτομα ή 0,4%.

Την ίδια ώρα, οι άνεργοι περιορίστηκαν στους 350.800, καταγράφοντας μείωση κατά 67.181 άτομα ή 16,1% σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τον Ιούλιο μειώθηκαν κατά 25.656 άτομα, ποσοστό 6,8%.

Στο 10,3% η ανεργία στις γυναίκες

Παρά τη συνολική αποκλιμάκωση, παραμένει μεγάλη η απόσταση μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Τον Αύγουστο η ανεργία στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 4,9%, από 6,9% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στις γυναίκες υποχώρησε στο 10,3%, από 11,1% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ανά ηλικιακή ομάδα, στους νέους 15 έως 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 15,6%, έναντι 21,8% τον Αύγουστο του 2025. Στις ηλικίες 25 έως 74 ετών υποχώρησε στο 6,9%, από 8% πέρυσι.

Από 14,1% το 2021 στο 7,4% το 2026

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αποτυπώνουν σημαντική υποχώρηση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια. Τον Αύγουστο του 2021 το ποσοστό ανεργίας ανερχόταν σε 14,1%, το 2022 σε 12,4%, το 2023 σε 11,5%, το 2024 σε 9,6% και το 2025 σε 8,8%, πριν υποχωρήσει φέτος στο 7,4%.

Παράλληλα, τα άτομα κάτω των 75 ετών που βρίσκονταν εκτός εργατικού δυναμικού ανήλθαν σε 2.943.171, μειωμένα κατά 60.682 ή 2% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025. Σε μηνιαία βάση αυξήθηκαν οριακά κατά 4.130 άτομα.

Η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι τα μηνιαία στοιχεία της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού βασίζονται σε δείγμα και μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις και μεταγενέστερες αναθεωρήσεις. 

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