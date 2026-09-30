Το σκληροτράχηλο INEOS Grenadier έφτασε και στην Ελλάδα (photos)

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Το Grenadier παράγεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της INEOS Automotive στο Hambach της Γαλλίας, μια εγκατάσταση 210.000 τ.μ. που αποκτήθηκε από τη Mercedes-Benz τον Ιανουάριο του 2021. Το πρόγραμμα εξέλιξης του μοντέλου ήταν εκτεταμένο και ιδιαίτερα απαιτητικό. Περίπου 350 μηχανικοί συμμετείχαν στην εξέλιξη του οχήματος, ενώ τα πρωτότυπα κάλυψαν 1,8 εκατομμύρια χιλιόμετρα σε 15 χώρες, σε κάθε τύπο κλίματος και εδάφους.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε μερικά από τα πιο απαιτητικά περιβάλλοντα στον κόσμο, από ακραίες συνθήκες ψύχους στη βόρεια Σουηδία και δοκιμές υψηλών θερμοκρασιών στο Μαρόκο και τη Μέση Ανατολή, έως απαιτητικές εκτός δρόμου διαδρομές στο Schockl της Αυστρίας. Το αποτέλεσμα είναι ένα όχημα εξελιγμένο για να αντέχει, να αποδίδει και να εμπνέει εμπιστοσύνη σε κάθε χρήση.

Το INEOS Grenadier Station Wagon είναι ένα στιβαρό, πενταθέσιο 4X4, σχεδιασμένο για να συνδυάζει την ασυμβίβαστη εκτός δρόμου ικανότητα με καθημερινή χρηστικότητα, άνεση και σύγχρονη τεχνολογία. Απευθύνεται σε επαγγελματίες, οικογένειες, ταξιδιώτες και λάτρεις της περιπέτειας που χρειάζονται ένα όχημα ικανό να κινηθεί με την ίδια αυτοπεποίθηση στην πόλη, στον αυτοκινητόδρομο, στο βουνό, στη λάσπη ή σε απομακρυσμένες διαδρομές.

Το αμάξωμα έχει καθαρές, τετραγωνισμένες γραμμές και είναι απόλυτα λειτουργικό, μεγιστοποιώντας την εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων και προσφέροντας εξαιρετική ορατότητα. Οι τροχοί είναι τοποθετημένοι στις γωνίες του αμαξώματος, μειώνοντας τους προβόλους και βελτιώνοντας τις γωνίες προσέγγισης και διαφυγής. Τα επίπεδα εμπρός φτερά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τοποθέτηση εξοπλισμού, οι ενσωματωμένες ράγες οροφής και οι λαστιχένιες προστατευτικές λωρίδες διευκολύνουν τη μεταφορά φορτίων, ενώ η πίσω πόρτα, που ανοίγει ασύμμετρα (30/70), προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον χώρο αποσκευών ακόμη και όταν υπάρχει τρέιλερ ή περιορισμένος χώρος στάθμευσης.

Εξοπλίζεται με εξακύλινδρους σε σειρά υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες BMW 3,0 λίτρων, βενζίνης ή diesel. Ο βενζινοκινητήρας B58 αποδίδει 286 ίππους και 450 Nm ροπής, ενώ ο πετρελαιοκινητήρας B57 αποδίδει 249 ίππους και 550 Nm. Και οι δύο κινητήρες έχουν αναβαθμιστεί και επαναρυθμιστεί ειδικά για τις ανάγκες του Grenadier, με στόχο την άφθονη ροπή στις χαμηλές στροφές για εκτός δρόμου χρήση, αλλά και την ομαλή και δυναμική απόδοση στην άσφαλτο.

Όλα τα Grenadier διαθέτουν αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων της ZF και μόνιμη τετρακίνηση. Η ροπή μεταφέρεται στους εμπρός και πίσω άξονες μέσω κιβωτίου μεταφοράς δύο σχέσεων, σχεδιασμένου από την INEOS και κατασκευασμένου από την Tremec.

Οι εκτός δρόμου δυνατότητες αποτελούν τον πυρήνα της ταυτότητάς του. Η απόσταση από το έδαφος φτάνει τα 26,4 εκατοστά, το βάθος διέλευσης υδάτινου κολλήματος είναι 80 εκ., η γωνία προσέγγισης τις 35,5 μοίρες, η γωνία ράμπας τις 28,2 μοίρες και η γωνία διαφυγής τις 36,2 μοίρες.

Μπορεί να ρυμουλκήσει με φρένα 3,5 τόνων, έχει χώρο φόρτωσης άνω των 2.000 λίτρων και ωφέλιμο φορτίο που ξεκινά από 689 κιλά, ανάλογα την έκδοση. Ο χώρος αποσκευών διαθέτει δακτυλίους πρόσδεσης, ράγες φορτίου, παροχή ισχύος 400W, αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 60/40 και πίσω πόρτα ανοιγόμενη κατά 30/70, για ευέλικτη πρόσβαση. Η καμπίνα διαθέτει έξι χειρολαβές, έξι ποτηροθήκες ή θήκες μπουκαλιών, θύρες USB-A και USB-C, καθώς και παροχές 12V.

Το INEOS Grenadier Station Wagon θα ξεκινήσει τη διάθεσή του στην Ελλάδα από τη GA Motors, μέλος του επίσημου δικτύου διανομέων και επισκευαστών της Grand Automotive Hellas. Να σημειώσουμε ότι η INEOS είναι ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους παγκοσμίως και η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία χημικών στον κόσμο. Ο Όμιλος απασχολεί περίπου 25.000 εργαζομένους σε 39 επιχειρηματικές μονάδες, με παραγωγικό δίκτυο που εκτείνεται σε 183 εγκαταστάσεις, σε 29 χώρες.

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